Jak i gdzie wymienić nabój do ekspresu SodaStream?

Sprawdź, jak i gdzie wymienić nabój z gazem do ekspresu do gazowania wody SodaStream, aby nigdy nie zabrakło świeżych bąbelków w twoim domu.

Korzystając z saturatora SodaStream, nie tylko zapewnisz sobie i całej rodzinie świeżo gazowaną wodę w dowolnej chwili, ale też zadbasz o przyszłość naszej planety, rezygnując z jednorazowego plastiku. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, dzięki wydajności nabojów CO2. Każdy z nich pozwala przygotować aż do 60 l wody gazowanej, w zależności od preferowanego poziomu nasycenia. Sprawdź, jak wygodnie je wymienić przez stronę internetową marki lub w najbliższym punkcie stacjonarnym, aby nigdy nie zabrakło świeżych bąbelków w twoim domu.

Dlaczego warto korzystać z saturatora do wody gazowanej SodaStream?

Każdy z nas powinien wypijać przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Zakładając, że staramy się trzymać tego zalecenia i spożywamy chociaż ok. 30 litrów wody miesięcznie (w tym gazowanej i w postaci napojów smakowych), generujemy średnio aż 240 plastikowych, 1,5-litrowych butelek rocznie. Jeśli przemnożysz te wartości np. przez liczbę członków swojej rodziny, znajomych czy współpracowników, uzyskasz zatrważającą ilość plastikowych odpadów, które nieustannie zaśmiecają ekosystem. A to przecież tylko twoje najbliższe otoczenie! Trudno nawet wyobrazić sobie, jak dużo jednorazowego plastiku zanieczyszcza środowisko każdego miesiąca. Dlatego tak istotną kwestią jest codzienna dbałość o przyszłość naszej planety, co umożliwia korzystanie z saturatora SodaStream, wyposażonego w wydajny nabój CO2.

Sprawdź, jak gazować wodę w ekspresie SodaStream Art

Jak wyglądają cylindry CO2 do ekspresów SodaStream?

SodaStream jest rynkowym liderem w produkcji domowych ekspresów do gazowania wody i prekursorem licznych rozwiązań technologicznych. Jako pierwsza firma wprowadziła aluminiowe cylindry CO2 do swoich urządzeń i jest obecnie ich największym światowym producentem.

Cylinder SodaStream ma formę wąskiej butli, składającej się z korpusu z aluminium i mosiężnego zaworu. Jest wypełniony spożywczym sprężonym dwutlenkiem węgla – bezwonnym, bezbarwnym i niepalnym gazem, w pełni bezpiecznym do picia. Można nazwać go „sercem” saturatora SodaStream, bo to właśnie dzięki niemu urządzenie zmienia zwykłą wodę w gazowaną w zaledwie kilka chwil.

Mocowanie i demontaż naboju są dziecinnie proste i komfortowe. Błyskawicznie umieścisz go w tyle ekspresu, a gdy zamontujesz w przedniej komorze butelkę dołączoną do urządzenia, możesz od razu zacząć kreowanie świeżych bąbelków! To najwygodniejszy i najszybszy sposób na ugaszenie pragnienia orzeźwiającą wodą gazowaną oraz zadbanie o regularne nawodnienie organizmu. Bez potrzeby wychodzenia z domu, robienia zakupów, dźwigania ciężkich zgrzewek z napojami oraz zaśmiecania środowiska jednorazowym plastikiem.

Skąd pochodzą naboje SodaStream i czy są bezpieczne w użytkowaniu?

SodaStream pozyskuje cylindry do swoich saturatorów jedynie od znanych i sprawdzonych dystrybutorów oraz producentów. Każdy z nich przestrzega najwyższych standardów w zakresie jakości żywności, przechowywania i dostaw, co jest kontrolowane przez markę.

Gaz używany do uzupełniania nabojów jest certyfikowany i bezpieczny do spożycia, a każda wykorzystywana butla dokładnie testowana pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń. Wszystkie cylindry SodaStream przechodzą potrójny system kontroli jakości, obejmujący:

czyszczenie w specjalistycznym procesie,

napełniane najwyższej jakości gazem CO2 do napojów,

uszczelnianie osłonami bezpieczeństwa.

Firma posiada profesjonalne zakłady napełniania nabojów na całym świecie, dostosowane do konserwacji i uzupełniania cylindrów. Każdy nabój jest drobiazgowo sprawdzany pod kątem uszkodzeń i szczelności przed ponownym wykorzystaniem.

Bezpieczeństwo domowego stosowania cylindrów CO2 jest dla SodaStream priorytetową kwestią. Firma uzyskała niezbędne certyfikaty oraz cieszy się uznaniem wiodących, światowych organów regulacyjnych. Jako producent, przestrzega znacznie wyższych standardów, niż te wymagane przez organizacje branżowe.

Rodzaje cylindrów do saturatorów do wody gazowanej SodaStream

SodaStream oferuje dwa rodzaje cylindrów, pasujących do konkretnych ekspresów marki:

Różowe cylindry Quick Connect

Nowoczesne naboje z systemem prostego montażu Quick Connect, które są kompatybilne z najnowszymi modelami ekspresów SodaStream – Duo, Terra oraz Art.

Niebieskie cylindry z mocowaniem Twist

Niebieskie naboje pasują do saturatorów z systemem wkręcania Twist: Spirit, Spirit One Touch, Jet, Source, Power oraz Crystal.

Jeśli jesteś posiadaczem ekspresu SodaStream, przy wymianie pustego cylindra na nowy zwrócić uwagę, aby wybrać właściwy rodzaj do swojego modelu urządzenia. Niebieski nabój zamontowany w saturatorze kompatybilnym z różowymi typu Quick Connect może uszkodzić twój ekspres, unieważniając jego gwarancję.

Na jak długo wystarcza jeden nabój do syfonu SodaStream?

Każdy cylinder CO2 umożliwia przygotowanie aż do 60 l wody gazowanej, w zależności od preferowanego poziomu jej nagazowania oraz typu saturatora. Zastąpi więc nawet 60 litrowych butelek wody (czyli równowartość czterdziestu jednorazowych, 1,5-litrowych butelek), które po wypiciu trafiają do ekosystemu.

To nie tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne rozwiązanie w przygotowaniu napojów dla całej rodziny. Według wyliczeń, jeden litr wody z saturatora SodaStream to koszt ok. 0,83 zł, ponieważ cylinder z gazem CO2 kosztuje 49,99 zł (rekomendowana cena odsprzedaży).

Ekspres SodaStream umożliwia też samodzielne wykreowanie innych napojów gazowanych, w tym smaków z portfolio PepsiCO (np. Pepsi, Pepsi Max, Mirindę czy 7 UP), energetyków lub napojów pamiętanych z dzieciństwa (jak domowa lemoniada), dzięki szerokiej ofercie syropów.

Zużytego cylindra nie musisz wyrzucać. SodaStream dba o środowisko naturalne w każdym aspekcie swojej działalności, więc aby uniknąć zaśmiecania go stosami zużytych butli aluminiowych, wykorzystuje je ponownie. Pusty nabój do syfonu możesz w łatwy sposób wymienić na pełny w jednym z setek punktów stacjonarnych bądź on-line, płacąc jedynie za sam gaz.

Jak i gdzie wymienić pusty nabój do gazowania wody?

Moment konieczności wymiany cylindra łatwo rozpoznasz podczas korzystania z ekspresu. Zamiast charakterystycznego dźwięku przypominającego syczenie, usłyszysz dmuchanie, a w wodzie nie pojawią się bąbelki. Wtedy możesz wygodnie wymienić zużyty cylinder na pełny w jednym z setek punktów sprzedaży detalicznej, znajdujących się w całej Polsce, np. sieciach Media Expert, Carrefour, E’Leclerc czy Media Markt. Wystarczy, że udasz się do najbliższego, zostawisz w nim zużyty cylinder i odbierzesz pełny nabój jedynie za cenę napełnienia gazem.

Jeszcze wygodniejszym sposobem wymiany cylindrów SodaStream jest skorzystanie z opcji online – poprzez stronę internetową marki. To tylko trzy proste kroki:

złóż zamówienie na cylinder on-line na stronie SodaStream,

poczekaj na kuriera,

w momencie odbioru przesyłki spakuj zużyty napój do tego samego pudełka.

Szybko, komfortowo i bez wychodzenia z domu! Do ceny gazu zostanie doliczona opłata licencyjna w wysokości 70 zł, która zostanie ci zwrócona, gdy do SodaStream dotrze twój pusty cylinder. Dobrym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się z góry w dwa cylindry, aby w oczekiwaniu na wymianę móc nieprzerwanie korzystać z saturatora.

Nabijanie SodaStream na własną rękę – czy to się opłaca?

Ponieważ samodzielne gazowanie wody w domu staje się coraz bardziej popularne, na rynku pojawiają się liczne punkty, oferujące zamienniki oryginalnych nabojów i ich wymianę. Jednak korzystanie z nich wiąże się z dużym ryzkiem uszkodzenia twojego saturatora i nie gwarantuje bezpieczeństwa obsługi.

Wymiana nabojów przez stronę internetową marki lub w punkcie partnerskim SodaStream daje gwarancję, że przechodzą one szczegółową kontrolę – są dokładnie opróżniane, testowane i czyszczone przed ponownym nabiciem. Korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne, a naboje są tak wydajne, jak do tej pory.

Wątpliwej jakości zamienniki mają zdecydowanie większy problem z wydajnością. Gaz szybciej się ulatnia, co spowoduje, że przygotujesz mniej litrów wody, niż w przypadku oryginalnego produktu (nawet o 2/3!). Pamiętaj, że SodaStream nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktów jakiejkolwiek innej firmy, które mogą uszkodzić saturator do wody gazowanej, więc gwarancja urządzenia nie obejmuje takich usterek.