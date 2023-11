Poznaliśmy PIN do telefonu Donalda Tuska, tak się nie robi!

Donald Tusk, prawdopodobnie nasz przyszły nowy premier, nie ma dobrej passy ostatnio. Najwyraźniej tyle lat w świetle kamer nie uczuliły go, że są one wszędzie w jego otoczeniu.

Tydzień temu, jedna z kamer zza jego pleców w pizzerii uchwyciła widok jego karty płatniczej z całym numerem, co jak przekonywał Niebezpiecznik, może być wystarczające do wykorzystania przez niepowołane osoby przy zakupach w sieci. Przynajmniej tam, gdzie numer CVC/CVV2 nie jest wymagany.

Takie przypadki, akurat w wykonaniu znanych osób pokazują, jak nie płacić kartą w sklepach, o czym wiele osób zapomina. Większość z nas nie jest świadoma tych zagrożeń, widzę to każdego dnia w sklepach spożywczych czy w żabkach, gdzie klienci zbliżają swoje karty w różnych konfiguracjach do terminali, bez specjalnego ich ukrywania. Widać tu wyraźnie, iż najlepiej przy takich płatnościach posługiwać się smartfonami, gdzie żadnych danych nie udostępniamy, oczywiście jeśli autoryzacji dokonujemy skanem twarzy czy odciskiem palca.

O takiej autoryzacji zapomniał dziś Donald Tusk w sejmie, gdzie zapewne wiele kamer dziś śledziło pierwsze posiedzenie nowych posłów. W celu odblokowania swojego telefonu, z tego co udało mi się dostrzec - iPhone, użył w miejsce bezpiecznej autoryzacji, niewidocznej dla kamer, metody odblokowania telefonu kodem PIN. Tu już bez problemu można odgadnąć, że było to sześć piątek.

Nie dość, że to prosty do odgadnięcia PIN, to jeszcze poznała go od razu rzesza osób oglądających relację w telewizji. Można przy tym podejrzewać, iż Donald Tusk niezbyt przykłada wagę do tworzenia innych kodów, na przykład do kart płatniczych, której znamy już numer, wystawcę i bank, w którym to ma konto.

Niemniej może to i dobrze, Donald Tusk z pewnością zmieni teraz swoje podejście, zanim ktoś to wykorzysta, a dzięki takim wpadkom wielu ludzi dostrzeże problem i nabierze świadomości zagrożeń, co skłoni ich do większej dbałości o zabezpieczenia swoich telefonów czy kart płatniczych.

