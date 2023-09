Jaki telewizor Mini-LED od Hisense wybrać? Modele na każdą kieszeń

Niektórzy mogą być zaskoczeni mnogością i różnorodnością modeli telewizorów Mini-LED w ofercie Hisense, ale nie ma tu ani odrobiny przypadku. Te nowoczesne matryce to duży krok naprzód, a duży wybór pozwoli widzom dobrać sprzęt do swoich potrzeb.

Przez wiele lat polegaliśmy na typowych panelach LED LCD, które gościły w domach większości widzów. Wraz z ich pojawieniem się pod strzechy wkroczyła rozdzielczość HD, dzięki której wykonaliśmy duży krok naprzód w rozwoju domowej dystrybucji filmów i seriali. Każdy tytuł dostępny w telewizji HD, na płytach Blu-ray lub streamingu wyglądał o niebo lepiej od wcześniej oferowanej kablówki czy nośników DVD. Osób zainteresowanych nowszą technologią przybywało, dlatego z coraz większą świadomością wybierano telewizory obsługujące np. Rozdzielczość Full HD 1080p, zamiast 720p.

Początkowo największym wyzwaniem dla klientów była cena, ale z czasem sytuacja uległa zmianie i takie odbiorniki stały się bardzo przystępne. Najpopularniejszą w tym momencie rozdzielczością wspieraną przez telewizory jest, oczywiście, 4K Ultra HD, określane czasem jako 2160p, co odnosi się oczywiście do liczby linii pikseli w pionie. Wzrost wspieranej rozdzielczości szybko nie nastąpi, także ze względu na potrzebę wypełnienia rynku przez treści 8K, ale to nie znaczy, że na widzów nie czekają inne korzyści.

Obok rozdzielczości 4K Ultra HD, o tym, jak wygląda obraz na nowoczesnych telewizorach, decyduje także High Dynamic Range, czyli szeroki zakres dynamiki i bardziej obszerna paleta barw. Dzięki temu poszczególne kadry są wyraźniejsze, czytelniejsze i bliższe temu, jak wyglądały na żywo. Mowa tu o skrajnie jasnych i skrajnie ciemnych partiach obrazu, choć nie tylko, bo tyczy się też to mieszanych kadrów, gdzie jednocześnie widzimy wnętrze pomieszczenia oraz dostrzegamy to, co dzieje się za oknem w jasny dzień. O tym, jak bardzo atrakcyjne będą to widoki, w dużej mierze znaczą dwa parametry telewizora: maksymalna jasność mierzona w nitach oraz liczba stref podświetlenia pozwalająca ciemnym częściom pozostać ciemnymi, a jasne odpowiednio rozświetlić.

I tutaj skupimy się na matrycach Mini-LED, które są ogromnym krokiem naprzód względem wcześniejszych rozwiązań. Nazwa nie wzięła się zniknąd - odnosi się do niedużych diod, które tworzą strefy lokalnego wygaszania. To prowadzi do wybiórczego podświetlania partii ekranu, tylko tam, gdzie jest to potrzebne. W odróżnieniu od paneli OLED diody te mogą świecić mocniej, co daje jaśniejszy ekran i mniejszą zależność od warunków panujących w pomieszczeniu, a w porównaniu do LED LCD zyskujemy wyrazistość, czytelność, wyższy kontrast i lepsze nasycenie kolorów.

Producenci tacy jak Hisense przygotowują też kilka modeli matryc Mini-LED, które lepiej odpowiadają potrzebom widzów. W ofercie znajdziemy telewizory z matrycami Mini-LED X, Mini-LED PRO oraz Mini-LED. Pierwsza z nich to panel o najwyższym poziomie innowacyjności w tej grupie, który zapewnia obraz najwyższej jakości, dzięki ponad 5000 lokalnym obszarom zaciemniania. Panele w modelach z serii UXKQ mają odpowiednio 1456 (65-cali) i 5184 (85 cali) lokalnych obszarów zaciemniania, a także szczytową jakość 1500 nitów (65 cali) i 2500 nitów (85 cali). Obydwa modele mają matrycę z częstotliwością 144 Hz w trybie Game Mode PRO, która jest idealna nie tylko do oglądania filmów, ale i do gier wideo. Oba modele obsługują Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive, a także Dolby Atmos. Taka specyfikacja sprawia, że to telewizory dedykowane najbardziej wymagającym widzom i graczom, którzy oczekują najwyższej jakości obrazu i jak najmniejszych opóźnień podczas rozgrywki. Duża jasność i mnóstwo stref przyciemniania sprawią, że wiele kadrów w ulubionych filmach będzie wyglądać wręcz olśniewająco, a Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive zapewniają najnowocześniejsze wsparcie dla treści HDR, dzięki dynamicznemu dostosowywaniu ustawień telewizora i parametrów ekranu do wyświetlanych treści.

Bardziej przystępnym cenowo wyborem będzie natomiast linia z matrycami Mini-LED PRO, gdzie dysponujemy od 672 do 1056 stref zaciemniania. Jak to wygląda w przypadku poszczególnych modeli? Model 55U8KQ ma 672 lokalne obszary zaciemniania (w porównaniu do 112 w modelu z poprzedniego roku), model 65U8KQ ma 1008 lokalnych obszarów zaciemniania (w porównaniu do 160 w modelu z poprzedniego roku), a model 75U8KQ ma aż 1056 lokalnych obszarów zaciemniania (w porównaniu do 528 w modelu z poprzedniego roku). Skok jest więc naprawdę odczuwalny i będzie widoczny na każdym kroku. Ponadto, modele 65 i 55 cali mają szczytową jasność na poziomie aż 1500 nitów, co zapewnia odpowiednie wrażenia nawet w niezwykle jasnych i dobrze oświetlonych pomieszczeniach, zaś w bardziej naturalnych okolicznościach lub zaciemnionym pokoju przekłada się na maksymalnie wyraźny obraz.

Zdecydowanie warto zapoznać się także z dwoma pozostałymi seriami U7KQ i U6KQ, które oczywiście posiadają panele Mini-LED, ale przygotowano je z myślą o widzach nieposiadających wyśrubowanych oczekiwań i potrzeb, dla których jednocześnie liczy się odpowiedni poziom obrazu podczas seansu czy rozgrywki. W pierwszej z linii dostępne są modele z przekątnymi 55 cali, 65 cali i 75 cali i odpowiednio 240, 384 i 512 lokalnymi strefami wygaszania. W porównaniu do zeszłorocznych modeli, które miały tylko 32 lokalne strefy, tegoroczna seria znacznie podnosi poziom jakości i precyzji obrazu.

Co więcej, wszystkie te modele w serii charakteryzują się imponującą szczytową jasnością wynoszącą 1000 nitów. To oznacza zwiększenie o 400 nitów w porównaniu do modeli zeszłorocznych, co przekłada się na jeszcze bardziej dynamiczne, wyraźne i realistyczne widoki. Podobnie jak w serii UXKQ i U8KQ, również seria U7KQ oferuje płynność ruchu i brak smużenia, dzięki zastosowaniu matrycy o wysokiej częstotliwości odświeżania wynoszącej 144Hz w trybie Game Mode PRO. Dzięki temu widzowie mogą cieszyć się wyjątkowo płynnym i precyzyjnym obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i podczas emocjonujących sesji grania. Jeśli nie jest to coś, czego potrzebujecie, można zdecydować się na jeden z modeli z serii U6KQ. Tutaj do wyboru mamy dwa modele: 55 cali oraz 65 cali. Model 55 cali posiada 120 lokalnych stref wygaszania, podczas gdy model 65 cali posiada 192 lokalne strefy wygaszania. Obydwa modele obsługują Dolby Vision, HDR10+ oraz Dolby Atmos.

Oferta Hisense obejmuje więc cztery różne wersje modeli Mini-LED, co oznacza, że każdy widz może znaleźć odpowiednią opcję, spełniającą jego indywidualne potrzeby. Dzięki tak szerokiemu wyborowi, każdy może dopasować telewizor do swojego stylu życia i preferencji, zapewniając sobie doskonałe wrażenia wizualne i dźwiękowe podczas oglądania filmów czy grania. Każdy może znaleźć model, który idealnie odpowiada jego oczekiwaniom, nie przepłacając, a jednocześnie sięgnąć po nowoczesne rozwiązanie, jakim są matryce Mini-LED.