Co robimy na naszych telewizorach? Oczywiście - oglądamy filmy i seriale, wykorzystujemy je do grania na konsolach, albo też - dzięki szeregowi aplikacji - mogą służyć nam chociażby jako źródło ulubionej muzyki. W tym momencie większość systemów operacyjnych pozwala na mniej-więcej podobne funkcjonalności. Jednak, podobnie jak w przypadku zegarków, Google chce by ich oprogramowanie na telewizory, nazwane Android TV, wyróżniało się spośród konkurencji.

Już od samego początku jest ciekawie, ponieważ do tej pory system na telewizory znajdował się o jedną wersję "za" tym na smartfony. Teraz Google porządkuje sprawy i Android TV 13 zostało "przeskoczone", a nowy system na TV nazwany będzie Android TV 14. Co przyniesie?

Wiele zmian w Android TV 14. W tym możliwość dzwonienia

W swojej zapowiedzi Apple TV firma z Cupertino zaznaczyła, że ma plany by umożliwić konwersacje FaceTime na swoich telewizorach wykorzystujących tvOS 17. Google najwyraźniej nie chciało być gorsze, ponieważ w najnowszej becie systemu operacyjnego na te urządzenia od firmy z Mountain View możemy znaleźć informacje i funkcje (oczywiście jeszcze nieaktywne) które wskazują na to, że z telewizorów z Android TV będzie można wykonywać i odbierać połączenia.

Możliwość dzwonienia i odbierania połączeń na swoim telewizorze nie jest oczywiście jedyną funkcją, jaką posiada Android TV 14. Jedną z najważniejszych funkcji, którą z pewnością docenią fani filmów i seriali jest możliwość "wymuszonej konwersji" formatu kolorów na jeden z wybranych, obsługiwanych przez nasz telewizor. Możemy tu więc zmienić obraz na Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG czy SDR.

Finalnie, Google pozwoli nam lepiej zarządzać zużyciem energii przez nasz TV, szczególnie kiedy ten nie jest w użyciu. Szczególnie uwzględnione zostały tu funkcje siec

Wychodzi też na to, że zmienią się ustawienia dotyczące skrótów i ulubionych aplikacji. W systemie istnieje informacja o tym, że możemy przypisać dowolną aplikację do przycisku z gwiazdką na naszym pilocie. Problem polega na tym, że do tej pory taki przycisk był na pilotach nieobecny, jednak przecieki mówią o tym, że doczekamy się nowego pilota niedługo. Dzięki temu będziemy mogli szybko odpalić wybraną przez nas aplikację, co jest zdecydowanie bardzo wygodnym rozwiązaniem. Tu też widzimy, że Android TV 14 ułatwi podłączenie do urządzenia pary słuchawek bluetooth.

Jak widać, zmiany nie są może rewolucyjne, ale możliwość wykonywania połączeń przez aplikację bezpośrednio z TV wydaje się ciekawym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli mówimy o wideokonferencji z wieloma osobami. Patrząc, że to dopiero pierwsza beta, więcej nowych funkcji może trafić na Android TV w najbliższych tygodniach.