Polsat upraszcza ofertę. Nowe nazwy popularnych kanałów

Na przestrzeni lat oferta sportowa Polsatu rozwijała się w szybkim tempie. Oznaczało to, że potrzebne były kolejne kanały, na których mogła być prezentowana telewidzom. Jeszcze w 2000 roku w eterze zadebiutował Polsat Sport. 5 lat później uruchomiono drugi kanał – Polsat Sport Extra.Kanał Polsat Sport News wystartował w 2011 roku. Przez pewien czas emitowany był nawet w bezpłatnym multipleksie telewizji naziemnej.

Po wielu latach od uruchomienia wspomnianych kanałów przyszła pora na uporządkowanie ich nazewnictwa. By było to możliwe, jakiś czas temu skierowano do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowiedni wniosek. Dziś wiemy już, że został on zaakceptowany w drodze uchwały rady. Jak teraz będą się nazywały kanały sportowe Polsatu?

Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News zmieniają nazwy

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, sportowe kanały Polsatu otrzymają następujące nazwy:

Polsat Sport – Polsat Sport 1

Polsat Sport Extra – Polsat Sport 2

Polsat Sport News – Polsat Sport 3

Jak zmiana nazewnictwa kanałów przełoży się na ich ofertę programową? O tym zapewne przekonamy się już wkrótce. Przetasowania na rynku praw do transmisji zawodów sportowych wciąż trwają, a ich finalny efekt powinniśmy poznać niebawem.

Kanały sportowe w ofercie Polsatu

Oprócz wspomnianych kanałów: Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3, w ofercie tego nadawcy pozostaje jeszcze sporo stacji. Wciąż nadają kanały Polsat Sport Premium 1-6, które dotychczas zajmowały się transmitowaniem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polsat jest również właścicielem stacji spod szyldu Eleven Sports (Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3, Eleven Sports 4 i Eleven Sports 1 4K).