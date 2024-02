Sonos zaskoczy wszystkich nowym produktem. Premiera coraz bliżej

Sonos szykuje się do premiery swoich pierwszych bezprzewodowych słuchawek, do czego ma dojść już w czerwcu. Firma miała poradzić sobie z rozwiązaniem problemów z oprogramowaniem w ostatniej fazie rozwoju, dzięki czemu słuchawki oczekują na premierę. Nowy raport Bloomberga donosi, że słuchawki będą i...

Sonos szykuje się do premiery swoich pierwszych bezprzewodowych słuchawek, do czego ma dojść już w czerwcu. Firma miała poradzić sobie z rozwiązaniem problemów z oprogramowaniem w ostatniej fazie rozwoju, dzięki czemu słuchawki oczekują na premierę. Nowy raport Bloomberga donosi, że słuchawki będą integralną częścią ekosystemu firmy pod wieloma względami, a ich cena będzie ustalona na poziomie 449 dolarów.

Dla Sonosa sukces nadchodzących słuchawek ma ogromne znaczenie. CEO Patrick Spence jasno wyraził nadzieję firmy na sukces w najnowszej kategorii sprzętu. O słuchawkach Sonosa słyszeliśmy wielokrotnie, ale jeszcze nigdy wcześniej ich debiut nie był tak blisko - Spence podobno postanowił tymczasowo odłożyć projekt w 2020 roku, opóźniając początkowy plan wejścia na rynek w 2021 roku, ale jak wiemy, nawet te założenia się nie ziściły.

Słuchawki Sonos - co nowego?

Według raportu Bloomberga, Sonos "planuje produkcję od 650 000 do 1 miliona sztuk w ciągu najbliższego roku, aby zaspokoić popyt" na słuchawki. Bloomberg twierdzi, że firma już rozważa drugą generację modelu oraz potencjalnie swoje własne bezprzewodowe słuchawki douszne, ponieważ mogą one mieć swoje własne unikalne cechy przyciągające konsumentów preferujących podejście douszne. Artykuł ujawnia również, że Sonos pracuje nad dużym głośnikiem imprezowym, aby konkurować z JBL, LG, Sony i innymi graczami na tym rynku.

Słuchawki Sonosa mają posiadać przewagę ponad pozostałymi modelami na rynku, ponieważ głównie łączyć się będą z innymi urządzeniami za pomocą Wi-Fi, a nie Bluetooth, co pozwoli na przesyłanie dźwięku w lepszej jakości. Kluczem do sukcesu ma być także bezproblemowa współpraca słuchawek z telewizorami, do których podłaczone są soundbary Sonosa, ponieważ przełączanie się pomiędzy nimi byłoby płynne, szybkie i wygodne.

O tym, jak będą wyglądać i jakie dokładnie cechy będą posiadać słuchawki Sonosa, przekonamy się już w czerwcu, mimo że do niedawna wewnętrznie firma celowała nawet we wcześniejszy termin majowy.