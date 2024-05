Muzyka na majówkę – Najlepsze głośniki Bluetooth na małą imprezę

Majówka to doskonały czas na relaks, spotkania ze znajomymi i wspólne chwile spędzone na świeżym powietrzu. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić te chwile, warto zadbać o odpowiednią oprawę muzyczną. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych głośników Bluetooth, które doskonale sprawdzą się na majówce – zarówno na grillu, jak i podczas rowerowych wycieczek.

Wybór odpowiedniego głośnika Bluetooth może być nie lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych na rynku modeli. Właśnie dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kilku wybranym urządzeniom, które wyróżniają się dużą popularnością. Niezależnie od tego, czy planujesz piknik na łonie natury, relaks na plaży czy domową imprezę, przewodnik po głośnikach Bluetooth pomoże Ci wybrać model odpowiedni dla Twoich potrzeb.

XIAOMI Mi Speaker

Cena: od 179 zł

Głośnik mobilny XIAOMI Mi Speaker o maks. mocy 16 W wyróżnia się nie tylko kompaktową konstrukcją, ale także przyzwoitą głośnością, jak na tak niewielkie gabaryty. Wyposażony w obudowę z tworzywa sztucznego z przyjemną fakturą, zapewniającą poprawną akustykę, głośnik oferuje optymalne doznania dźwiękowe. Jego cylindryczny kształt oraz niewielkie rozmiary umożliwiają łatwe przenoszenie. Model ten posiada dwie opcje podłączenia do innych urządzeń: bezprzewodowo poprzez Bluetooth lub za pomocą wejścia AUX i kabla jack 3,5 mm. Dzięki akumulatorowi o pojemności 2600 mAh ładowanemu przez port USB-C głośnik może działać nawet przez 13 godzin na jednym ładowaniu. Dzięki normie IPX7 jest odporny na zachlapania, co czyni go idealnym do użytku nad basenem czy na plaży. Funkcja TWS pozwala połączyć dwa takie głośniki, co zapewnia jeszcze lepszą jakość dźwięku i umożliwia rozbudowanie systemu audio.

XMUSIC BTS650K

Cena: od 199 zł

Głośnik mobilny XMUSIC BTS650 jest wszechstronnym rozwiązaniem dla miłośników muzyki słuchanej na otwartej przestrzeni. Dzięki funkcji TWS możliwe jest połączenie dwóch takich głośników. Technologia Bluetooth 5.3 zapewnia stabilną komunikację. XMUSIC BTS650 umożliwia odtwarzanie muzyki na różne sposoby, w tym poprzez kabel audio, Bluetooth, kartę microSD lub wbudowane radio FM, obsługując przy tym popularne formaty audio. Głośnik charakteryzuje się również odpornością na zachlapanie, co potwierdza klasa szczelności IPX6. Dzięki baterii o pojemności 2200 mAh możemy liczyć na 12 godzin nieprzerwanej pracy. Dzięki prostemu i wygodnemu ładowaniu przez port USB-C XMUSIC BTS650 sprawdza się zarówno podczas plenerowych imprez, jak i w podróży lub na biwaku.

JBL Go 4

Cena: od 219 zł

Głośnik JBL Go 4 to już niemal kultowy model – idealny wybór dla osób, które cenią sobie kompaktowy design i przyzwoitą jakość dźwięku. Wyposażono go w 45-milimetrowy przetwornik oraz wyjściową moc 4,2 W RMS. Zapewnia klarowny dźwięk o zrównoważonym brzmieniu. Dzięki połączeniu Bluetooth 5.3 użytkownicy mogą łatwo sparować swój smartfon lub inne urządzenie i cieszyć się muzyką bezprzewodowo. Głośnik jest również wyposażony w zintegrowany uchwyt, co ułatwia jego przenoszenie. Ponadto wodoszczelność i pyłoszczelność na poziomie IP67 sprawiają, że jest odporny na trudne warunki atmosferyczne, co umożliwia korzystanie z niego na zewnątrz. Dzięki baterii zapewniającej do 7 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu jest idealnym towarzyszem podróży lub plenerowych imprez. Funkcja stereo pozwala na podłączenie dwóch jednostek JBL Go 4 dla jeszcze lepszego doświadczenia dźwiękowego. Warto zauważyć, że głośnik JBL Go 4 jest częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, co może być ważnym czynnikiem dla tych, którzy zwracają uwagę na aspekty ekologiczne. Funkcjonalność urządzenia może być dodatkowo rozszerzona poprzez aplikację JBL Portable, która umożliwia dostosowanie brzmienia do indywidualnych preferencji.

JBL Charge 5

Cena: od 619 zł

Przejdźmy do nieco wyższej półki cenowej. Oto nieco większa konstrukcja od JBL. Funkcja PartyBoost pozwala na jeszcze większą swobodę, umożliwiając łączenie dwóch kompatybilnych głośników, co zapewnia dynamiczny dźwięk stereo. Certyfikat IP67 gwarantują, że głośnik jest odporny na wodę i pył, co sprawia, że jest idealnym towarzyszem w tych miejscach, gdzie może pojawić się wilgoć. Dzięki technologii dźwięku JBL Pro muzyka brzmi jeszcze lepiej. W połączeniu z pojemnym akumulatorem oferuje nawet do 20 godzin odtwarzania i funkcję power banku, która pozwala na ładowanie innych urządzeń z poziomu głośnika. Uzupełnianie energii odbywa się za pomocą kabla USB typu C. Nagroda Reddot w 2021 roku to swojego rodzaju potwierdzenie jakości tego głośnika.

AOC AS700B

Cena: od 999 zł

Głośnik mobilny AOC AS700 wypełni pomieszczenie dźwiękiem o mocy 65 W. Dzięki możliwości połączenia nawet 100 głośników bezprzewodowych, pozwoli stworzyć optymalną atmosferę zarówno na kameralnych spotkaniach w domu, jak i na większych imprezach plenerowych. Łączność Bluetooth 5.3 zapewnia stabilne i szybkie parowanie, umożliwiając łatwe dzielenie się ulubionymi utworami z przyjaciółmi. Producent dba również o środowisko. Głośniki z tej serii są wykonane w 70% z materiałów z recyklingu i pakowane w opakowania wolne od plastiku. Certyfikat IP67 oznacza, że są wodoodporne i pyłoszczelne. Długi czas pracy baterii (do 24 godzin) i możliwość wykorzystania urządzenia w charakterze power banku sprawiają, że zabawa przy muzyce może trwać całą dobę.

Harman Kardon Onyx Studio 8

Cena: od 999 zł

Karman Kardon Onyx Studio 8 to głośnik mobilny, który łączy w sobie elegancki design z wysoką jakością dźwięku. Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth potężnemu dźwiękowi stereo o mocy 50 W oraz możliwości połączenia dwóch głośników za pomocą funkcji Wireless Dual Sound, zapewnia szeroki zakres możliwości. Czas odtwarzania na jednym ładowaniu to maks. 8 godzin. Aluminiowa rączka ułatwia przenoszenie, a estetyczne wykończenie tkaniną dodaje mu wyrafinowanego charakteru, co czyni go atrakcyjnym pod względem funkcjonalności oraz designu.

JBL Xtreme 4

Cena: od 1499 zł

JBL Xtreme 4 zapewnia potężne brzmienie, które wypełnia przestrzeń, dzięki dwóm głośnikom niskotonowym, dwóm przetwornikom i dwóm radiatorom basowym JBL. Jest odporny na kurz i wodę. Dzięki wymiennemu akumulatorowi oferuje około 24 godzin pracy. Funkcja Playtime Boost pozwala na przedłużenie czasu odtwarzania o kolejne 6 godzin, dzięki czemu możesz cieszyć się muzyką jeszcze dłużej. Szybkie ładowanie pozwala na uzyskanie dwóch godzin muzyki po zaledwie 10 minutach uzupełniania energii. Regulowany pasek sprawia, że głośnik jest wygodny w użytkowaniu w różnych warunkach. Dzięki aplikacji JBL Portable użytkownicy mogą dostosować brzmienie głośnika do swoich preferencji. To urządzenie również zostało wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Technologia AI Sound Boost automatycznie dostosowuje parametry dźwięku, zapewniając maksymalną wydajność basu i głośności. Model JBL Xtreme 4 można sparować z innym głośnikiem w system stereo lub połączyć kilka urządzeń za pomocą funkcji Auracast. Sprzęt ten może również posłużyć za power bank.

Sony ULT Field 7

Cena: od 1759 zł

Model Sony ULT Field 7 oferuje użytkownikom solidną jakość dźwięku, opartą na wieloletnim doświadczeniu firmy Sony w dziedzinie audio. Dzięki dwóm głośnikom X-Balanced dwóm głośnikom wysokotonowym oraz dwóm membranom biernym, zapewnia głęboki bas i wyraźne brzmienie, nawet przy dużych głośnościach. Funkcja Stereo Pair umożliwia stworzenie systemu audio z lewym i prawym kanałem. Głośnik oferuje także dwa tryby reprodukcji basów, które pozwalają dostosować dźwięk do preferencji użytkownika. Oprócz tego funkcja optymalizacji pola dźwiękowego automatycznie dostosowuje dźwięk do otoczenia, co może zapewnić lepsze wrażenia odsłuchowe. Wodoszczelność i pyłoszczelność na poziomie IP67 sprawiają, że głośnik jest odporny na trudne warunki atmosferyczne, co czyni go odpowiednim do użytku na zewnątrz. Z 30-godzinnym czasem pracy na jednym ładowaniu i możliwością szybkiego ładowania, głośnik jest gotowy na długie godziny słuchania muzyki. Funkcje dodatkowe, takie jak możliwość podłączenia mikrofonu lub gitary, oraz diody LED synchronizujące się z muzyką, mogą dodatkowo wzbogacić doznania użytkownika. Funkcja Party Connect pozwala na połączenie nawet do 100 głośników Sony, co może być atrakcyjną opcją dla większych imprez lub wydarzeń.