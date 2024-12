Drony dla początkujących – Jaki model wybrać na start?

Jaki dron na początek?

Zakup pierwszego drona może wydawać się skomplikowany – ogromny wybór modeli, różne funkcje i szeroka rozpiętość cenowa mogą przytłoczyć. W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze pierwszego drona oraz przedstawimy popularne modele, które sprawdzą się zarówno dla początkujących, jak i osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności.

Reklama

Czego oczekiwać od pierwszego drona?

Pierwszy dron powinien być przede wszystkim prosty w obsłudze, solidny i przystępny cenowo. Wybierając swój model, zwróć uwagę na:

Stabilizację lotu – stabilizatory żyroskopowe oraz funkcje automatyczne, takie jak start, lądowanie czy utrzymanie wysokości, są kluczowe dla początkujących.

– stabilizatory żyroskopowe oraz funkcje automatyczne, takie jak start, lądowanie czy utrzymanie wysokości, są kluczowe dla początkujących. Wytrzymałość – nauka latania to wiele prób i błędów, dlatego solidna konstrukcja i ochrona śmigieł są bardzo istotne.

– nauka latania to wiele prób i błędów, dlatego solidna konstrukcja i ochrona śmigieł są bardzo istotne. Czas lotu – w segmencie budżetowym można oczekiwać czasu lotu od 7 do 15 minut, a dodatkowe baterie mogą znacznie wydłużyć zabawę.

– w segmencie budżetowym można oczekiwać czasu lotu od 7 do 15 minut, a dodatkowe baterie mogą znacznie wydłużyć zabawę. Kamera – jeśli planujesz fotografować lub nagrywać, wybierz model z kamerą co najmniej 720p. Lepsze modele oferują rozdzielczość Full HD lub 4K.

– jeśli planujesz fotografować lub nagrywać, wybierz model z kamerą co najmniej 720p. Lepsze modele oferują rozdzielczość Full HD lub 4K. Zasięg – budżetowe drony oferują zasięg od 50 do 300 m, natomiast bardziej zaawansowane modele mogą osiągnąć kilka kilometrów.

Polecane drony dla początkujących

XERALL X-Tankcopter

XERALL X-Tankcopter to dron, który łączy funkcje latania i poruszania się po ziemi. Dzięki tej wszechstronności model ten jest doskonałym wyborem dla początkujących, którzy chcą eksperymentować zarówno w powietrzu, jak i na lądzie. Kamera HD pozwala na rejestrowanie podstawowych nagrań, a solidna konstrukcja wytrzymuje uderzenia i upadki. Czas lotu wynosi około 8 minut. Czas pracy w trybie jazdy po ziemi jest nieco dłuższy. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą wypróbować nietypowe funkcje w przystępnej cenie.

Cena: około 399 zł

Overmax X-Bee Drone 9.5 Fold

Overmax X-Bee Drone 9.5 Fold to jeden z najbardziej wszechstronnych dronów w swoim przedziale cenowym. Model ten oferuje kamerę 4K, co nie jest standardem w tej kategorii cenowej. Wbudowany moduł GPS pozwala na precyzyjne loty oraz funkcję automatycznego powrotu do miejsca startu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki składanej konstrukcji jest łatwy w transporcie, a czas lotu wynoszący do 22 minut daje wystarczająco dużo czasu na eksperymenty w powietrzu. Bezszczotkowe silniki sprawiają, że jest bardziej trwały i wydajny.

Cena: około 879 zł

DJI Neo Fly More

DJI Neo Fly More to kompaktowy dron stworzony z myślą o początkujących, którzy chcą osiągnąć profesjonalne rezultaty. Wyposażony w kamerę 4K i zaawansowaną stabilizację, idealnie nadaje się do nagrywania vlogów czy krótkich filmów. Jego waga (135 g) sprawia, że jest niezwykle poręczny i nie wymaga rejestracji w Polsce. W zestawie Fly More znajdziesz dodatkowe baterie oraz etui, co czyni ten model świetnym wyborem dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności.

Cena: od około 1499 zł

Reklama

Drony na początek, które zostaną z Tobą na dłużej

Jeśli zależy Ci na dronie, który nie tylko pomoże w nauce, ale także sprawdzi się w bardziej zaawansowanych zastosowaniach, warto rozważyć poniższe modele.

DJI Mini 3

DJI Mini 3 to jeden z najlepszych kompaktowych dronów na rynku w budżecie do 2000 zł. Wyposażony w kamerę 4K z 3-osiową stabilizacją i funkcję HDR, zapewnia płynne i szczegółowe nagrania. Czas lotu do 31 minut oraz zasięg transmisji do 10 km sprawiają, że jest to sprzęt idealny do dłuższych sesji w powietrzu. Dzięki wadze poniżej 250 g nie wymaga rejestracji w Polsce, co czyni go wyjątkowo praktycznym.

Reklama

Cena: od około 1799 zł

FIMI X8 Mini V2

FIMI X8 Mini V2 to doskonała alternatywa dla popularnych modeli DJI. Wyposażony w kamerę 4K oraz funkcje takie jak śledzenie obiektów, tryb panoramiczny i GPS, jest świetnym wyborem zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Dzięki składanej konstrukcji dron jest łatwy w transporcie. Czas lotu wynosi do 30 minut, a zasięg do 8 km pozwala na szerokie możliwości eksploracyjne.

Cena: około 1999 zł

Bez względu na to, jaki model wybierzesz, pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących lotów. Udanych podniebnych przygód!