Jaki dobry telefon dla seniora wybrać? Wybór jest ogromny

Telefon dla seniora? A może jednak smartfon?

Jeśli posiadamy w rodzinie starszą osobę, której chcemy pomóc w wyborze telefonu, warto na początku spróbować przekonać ją do zwykłego smartfona. Oczywiście nie powinniśmy zaczynać od wizyty w sklepie, tylko od przegrzebania własnych szuflad. Dziś większość z nas ma zachomikowane smartfony, których przestaliśmy już używać i najlepiej przy pomocy takiego elektronicznego „emeryta” przeprowadzić weryfikację czy nasz senior polubi się z takim bardziej zaawansowanym telefonem.

Przed oddaniem go w ręce starszej osoby, dobrze byłoby odpowiednio przygotować system, usunąć niepotrzebne aplikacje, wybrać odpowiedni launcher, na przykład nawiązujący do wyglądu Windows Phone/Mobile. Można też rozważyć zakup jednego ze smartfonów dedykowanych starszym osobom, ale trzeba pamiętać, że to już oznacza zaryzykowanie wydatku kilkuset złotych a zakupione urządzenie będzie posiadało przestarzałe komponenty i system oraz słabsze aparaty fotograficzne.

Dlaczego smartfon? Po pierwsze, jeśli seniora nie przerazi bardziej skomplikowany system smartfona, może okazać się, że niedługo będzie używał jego aparatu fotograficznego częściej niż my. Starsi ludzie często mają w sobie duże pokłady kreatywności i dobry aparat może im sprawić wiele frajdy. Oglądanie zdjęć dzieci i wnuków na większym i lepszym jakościowo ekranie, też może dać sporo radości.

Po drugie, jeśli pomagamy starszej osobie kupić telefon, najczęściej łączy się to z objęciem przez nas funkcji nadwornego serwisanta. Z tej perspektyw patrząc, smartfonem zarządza się znacznie wygodniej. Możemy zrobić backup, aby w razie problemów odtworzyć seniorowi system w dokładnie takim stanie, do jakiego był przyzwyczajony. Przydatna może okazać się funkcja odnajdywania zagubionego sprzętu. W przypadku większych problemów technicznych, łatwiej będzie nam odnaleźć się w znanym nam Androidzie czy iOS, niż w systemach „prostych telefonów”. Raz, że nie mamy z nimi styczności, dwa, ich prostata znika gdy trzeba znaleźć jakąś mniej oczywistą funkcję. Te telefony potrafią mieć mocno zagmatwane i nielogiczne menu ustawień.

Po trzecie, jeśli damy radę nauczyć dziadka czy babcię jak korzystać z videorozmów, możemy mocno odmienić ich życie. Rodzinne kontakty mogą stać się częstsze, a dobry ekran pomoże im czerpać radość z wirtualnych spotkań z bliskimi. Może też zacieśnić więzy z wnukami, które dziś często mają możliwości przebywania z dziadkami tylko okazjonalne.

Spory procent starszych osób zaskoczy Was i zacznie użytkować smartfona w normalny sposób, serfując po sieci i korzystając z bardziej zaawansowanych dróg komunikacji niż SMS. Warto dać im na to szansę. Oczywiście trzeba się liczyć z tym że senior jednak nie przekona się do smartfona. W takiej sytuacji nie ma co załamywać rąk, tylko wybrać coś z oferty tak zwanych „feature phonów” albo zapoznać się z tym, co oferują wspomniane we wstępie firmy specjalizujące się w sprzęcie dla seniorów.

Po czym poznać dobry telefon dla seniora?

Konstrukcje wśród których będziemy wybierać, można podzielić na dwie grupy. Pierwszą są klasyczne telefony komórkowe, chętnie wybierane przez osoby, które po prostu nie mogą się przekonać do smartfona z przyczyn, nazwijmy to z przymróżeniem oka, ideologicznych. To osoby, które przez całe życie stroniły od nowoczesnych urządzeń, psychicznie lepiej czują się z najprostszymi telefonami i nie mają najmniejszej ochoty korzystać z innych sposobów komunikacji. Uznają tylko rozmowę telefoniczną, czasami proste SMS-y.

Wśród osób wybierających klasyczne telefony jest też grupa seniorów, którzy dali by sobie radę ze smartfonami, ale irytuje ich ciągła konieczność ładowania nowoczesnych telefonów oraz ich spore rozmiary. Może się to wydawać śmieszne, ale wiele starszych osób bardzo irytuje codzienne podłączanie telefonu do prądu, nawet jeśli posiadają wygodną stację dokującą. Podobnie ma się sprawa z wielkością, dzisiejsze smartfony są bardzo duże, a wśród emerytów lubiane i popularne są telefony mniejsze, które wygodnie można zabrać w kieszeni na spacer po parku. Nieprzypadkowo firmy specjalizujące się w takim asortymencie cały czas mają w ofercie duża ilość modeli z klapką.

Drugą grupę stanowią telefony zaprojektowane specjalnie dla seniorów. Ich konstrukcje są przystosowane do użytkowania przez osoby mające problemy zdrowotne wynikające z wieku i chorób. To właśnie na nich skupimy się w tym omówieniu. Co musieli wziąć uwagę producenci oferujący sprzęt dla tego typu klientów? Seniorzy miewają słaby wzrok, choroby reumatologiczne utrudniają im często obsługę ekranu dotykowego czy niewielkich przycisków. Seniorzy często mają schorzenia wymagające szybkiej reakcji w razie pogorszenia stanu zdrowia, jak choćby cukrzyca.

Pierwsze co rzuca się w oczy w przypadku większości konstrukcji tego typu, to charakterystyczne fizyczne klawiatury z nieproporcjonalnie dużymi przyciskami oraz opisami. Ekrany mogą być różnej wielkości, ale nawet na tych najmniejszych „zaatakują” nas bardzo duże czcionki. Układ menu jest maksymalnie uproszczony a najważniejszą funkcją jest prosty i szybki dostęp do książki adresowej. Charakterystyczną i bardzo ważną cechą są w nich specjalne przyciski SOS, często posiadające możliwość rozbudowanej konfiguracji a służące do alarmowego powiadamiania członków rodziny, że z seniorem dzieje się coś złego.

Telefony tego typu są solidnie wykonane, tak aby zwiększyć szanse ich przeżycia w razie upadku. Charakteryzują się sporymi i wymiennymi bateriami, umożliwiającymi pracę bez ładowania nawet przez kilkanaście dni. Wielu producentów sprzedaje je razem z ładowarkami w formie podstawki i trzeba przyznać, że jest to bardzo pomocne rozwiązanie. Po pierwsze, taki dodatek jest łatwiejszy w obsłudze i mniej podatny na uszkodzenia niż klasyczna ładowarka. Senior nie musi pamiętać o ładowaniu telefonu, wystarczy, że będzie go odkładał na swoje miejsce. Zdecydowanie trudniej jest też takiego docka zgubić.

Produkty tego typu nie są na szczęście drogie, ich ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych a najdroższe modele nie przekraczają 1000 zł. Zdecydowaną większość telefonów znajdziemy w przedziale cenowym od 200 do 400 zł. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że płacimy za to kiepskimi komponentami. Szczególnie trzeba uważać na jakość aparatów fotograficznych. Do dziś wielu producentów oferuje modele z, do niczego nie przydatnymi, aparatami o matrycach 0,3 Mpix. Zdecydowanie lepiej poszukać czegoś, co oferuje przynajmniej 2 Mpix, jeśli senior będzie chciał nam przesłać zdjęcie jakiegoś pisma, skierowania, będziemy przynajmniej mieli szansę je odczytać.

Każdy producent stawia na własne, unikatowe funkcje

Wśród producentów sprzętu dla seniorów trzeba wyróżnić dwie polskie marki, myPhone z Wrocławia i Maxcom z Tych. Posiadają szeroką ofertę tego typu urządzeń i spore udziały w naszym rynku. Pierwsza z wymienionych firm charakteryzuje się większą dbałością o design telefonów, większość modeli jest też wyposażone w wygodne ładujące podstawki. Maxcom stawia raczej na surową prostotę, ale też ciekawsze dodatki z zakresu bezpieczeństwa. Wraz z niektórymi telefonami otrzymamy na przykład dodatkową opaskę na rękę, pozwalającą wezwać pomoc, nawet gdy nie mamy telefonu pod ręką.

Za elegancki wygląd można wyróżnić telefony Panasonica, jedynej dużej firmy będącej od lat producentem tego typu sprzętu. Jego urządzenia wyróżniają się czytelnym systemem powiadomień, wytrzymałością potwierdzoną normami MIL-STD oraz dopracowanymi ustawieniami audio, przydatnymi dla niedosłyszących.

Niektórzy producenci oferują też smartfony dedykowane dla seniorów, wyróżniające się specjalnie przygotowanymi nakładkami systemowymi. W ich przypadku trzeba liczyć się z koniecznością wydania ponad 500 zł za telefon, który jak już wcześniej wspomniałem korzysta z przestarzałych komponentów. Z drugiej strony, każdy z nich oferuje szereg ułatwień z zakresu bezpieczeństwa, których nie znajdziecie w normalnym smartfonie. Raczej niewielu seniorów będzie grało w Asfalta czy ekscytowało się wynikami w Geekbenchu, natomiast przycisk S.O.S może uratować komuś życie.

Jak bezpiecznie zamówić i wysłać telefon dla seniora w czasach koronawirusa?

W normalnej sytuacji, najlepszą opcją byłoby zabranie seniora na wycieczkę do dużego marketu, tak żeby mógł sobie przetestować, pod naszym nadzorem, kilka modeli. W warunkach koronawirusowych ograniczeń, pozostaje nam zamówienie sprzętu przez internet. Z samym zakupem nie będzie problemu, ich duża i różnorodna oferta jest dostępna na allegro, sprzedają je także on-line prawie wszystkie większe sieci zajmujące się elektroniką użytkową. Większym problemem będzie dostarczenie telefonu seniorowi. Z reguły seniorzy potrzebują pomocy przy pierwszym uruchomieniu i podstawowej konfiguracji nowego urządzenia.

Najlepszym wyjściem wydaje się być zamówienie telefonu do siebie, skonfigurowanie najważniejszych rzeczy i dostarczenie już przygotowanego telefonu, zachowując wszelkie zasady ostrożności, starszej osobie. Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia, odradzałbym „zabawy” ze smartfonami, na dziś nie ma warunków, aby taką osobę dobrze do jego obsługi przygotować.

Telefon dla seniora – nasze TOP5

1. myPhone Halo Q / Q+

Jest to estetycznie zaprojektowany telefon z klawiaturą zewnętrzną. Wytrzymuje 20 dni w stanie czuwania i 6 godzin rozmów. Ekran 2,8 cala pozwala zobaczyć coś więcej niż tylko elementy interfejsu. Aparat fotograficzny dysponuje matrycą 2 Mpx, co w tej klasie nie jest najgorszym wynikiem. W zestawie otrzymamy stację ładującą potrafiącą zlokalizować telefon. Telefon posiada oczywiście przycisk SOS, latarkę i radio FM.

Producent wycenił te telefony na 149 zł za wersję Q i 229 zł za wersję z plusem. Ta ostatnia ma trochę wydajniejszy procesor i pozwala obsłużyć przeglądarkę www, MMS i e-mail. Jeśli Wasz senior nie korzysta z tych funkcji, zdecydowanie lepiej wybrać sporo tańszą wersję bez plusa.

myPhone Halo Q

myPhone Halo Q+

2. MAXCOM Comfort MM715 SOS

Ten telefon, eufemistycznie pisząc, nie wyróżnia się designem. Producent ewidentnie postawił w jego przypadku na użyteczność i bezpieczeństwo, Znajdziemy tu wygodne fizyczne przełączniki do obsługi latarki i blokowania urządzenia.

Oprócz przycisku SOS mamy do dyspozycji przycisk ICE, pozwalający wpisać do pamięci telefonu podstawowe dane medyczne. Przy jego pomocy ratownik będzie mógł wywołać te dane na ekranie i jednocześnie skontaktować się z osobą wiedzącą więcej o zdrowiu seniora. Może to być szczególnie przydatne, jeśli ze starszą osobą byłby utrudniony kontakt. To, co zdecydowanie wyróżnia tę ofertę, to dołączenie do zestawu wodoodpornej opaski pozwalającej wezwać pomoc nawet bez telefonu.

Maxcom żąda za ten zestaw około 350 zł.

MAXCOM COMFORT MM715 SOS

3. PANASONIC KX-TU466EX

Telefon z klapką znanej japońskiej firmy oferuje elegancki wygląd i wiele interesujących funkcji, zwłaszcza dla osób z problemami słuchowymi. W bardzo prosty i czytelny sposób komunikuje swój status przy pomocy zewnętrznych diod LED. Wspomniany system dźwiękowy jest zgodny z standardami aparatów słuchowych HAC. Użytkownik ma też do dyspozycji korektor dźwięku, przy pomocy którego może zoptymalizować jego parametry i poprawić słyszalność.

Oprócz przycisku SOS, mogącego powiadomić do 5 osób, telefon potrafi wysłać do wybranej osoby powiadomienie z lokalizacją GPS i zrzutem mapy. Zadbano także o wytrzymałość, słuchawka spełnia normę MIL-STD-810G.516.7, czyli w większości przypadków upadki z wysokości 1,5 m nie powinny zrobić na niej wrażenia. Aparat fotograficzny dysponuje matrycą 2 Mpix.

Za Panasonica musimy zapłacić również około 350 – 400 zł.

Panasonic KX-TU466EX

4. MAXCOM MS459 HARMONY

Ten niewielki smartfon z Androidem na pokładzie posiada kilka unikalnych cech. Przede wszystkim producent tego telefonu rozwija aplikację, pozwalającą na zdalny dostęp do wielujego funkcji. Sporo czynności „serwisowych” będziecie mogli wykonać nawet wtedy, gdy z jakichś względów nie bedzie można odwiedzić seniora osobiście.

4,5 calowy wyświetlacz jest uzupełniony dużymi i wygodnymi przyciskami fizycznymi umieszczonymi pod ekranem a uproszczonym Launcher posiada bardzo duży zakres skalowania najważniejszych elementów. Aparaty fotograficzne mają parametry nie budzące uśmiechu politowania (tył 8 Mpix, przód 2 Mpix) i powinny wystarczyć do podstawowej videokomunikacji. Nie zabrakło też dużego przycisku ratunkowego.

W zestawie otrzymamy podstawkę z wbudowaną ładowarką, w efekcie czego krótszy czas pracy na baterii nie powinien za bardzo doskwierać. Jeśli waszego seniora nie irytuje obsługa przy pomocy ekranu dotykowego może to być dla niego ciekawe urządzenie.

Ceny tego smartfona zaczynają się od 550 zł.

MAXCOM MS459 Harmony

5. Doro 8035

Ostatnim i najdroższym modelem w tym przeglądzie jest smartfon szwedzkiej firmy Doro. Podobnie jak poprzednik, to androidowy smartfon z bardzo łatwą w użyciu a jednocześnie estetyczną autorską nakładką na system oraz kompletem wyposażenia potrzebnego seniorowi.

Wyróżnia go duży, jak na tę kategorię sprzętu, 5 calowy wyświetlacz oraz, podobnie jak Panasonic, oferuje zgodność z aparatami słuchowymi HAC. Dzięki temu może być dobrym wyborem dla osoby niedosłyszącej.

Niestety, producent nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży do Polski i trzeba na niego polować na Allegro. Jest też dość drogi jak na tę kategorię sprzętu, trzeba za niego zapłacić prawie 1000 zł.

Doro 8035

Podsumowanie

Jak widzicie, nawet jeśli starszy członek waszej rodziny nie przekona się do zwykłego smartfona, rynek oferuje szereg rozwiązań, które pozwolą mu na wygodną komunikację z wami. Dziś, nawet najstarsi ludzie mają szansę skorzystać z dobrodziejstw jakie niesie nowoczesna technologia i warto im pomóc przełamać opory, które u części z nich na pewno wystąpią. W dzisiejszym, zabieganym świecie często nie mamy szans odwiedzać naszych seniorów tak często jakbyśmy tego chcieli, ale łatwo możemy zapewnić im chociaż taką cyfrową namiastkę spotkań.

Jednocześnie funkcje związane z bezpieczeństwem i możliwością wezwania pomocy mogą się okazać niezastąpione, w razie wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych. Nie powinno się takich spraw bagatelizować, szczególnie że spora grupa seniorów pod koniec życia mieszka samotnie. Jeśli kupimy im jeden z takich telefonów, warto spędzić trochę czasu i skonfigurować właściwie przycisk S.O.S czy I.C.E.