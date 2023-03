Wygoda i oszczędność w jednym. Podpowiadamy, jaką zmywarkę wybrać

Zmywarka to dla wielu już standardowe wyposażenie kuchni. Dlaczego warto się na takie urządzenie zdecydować i na co zwrócić uwagę przy wyborze? Podpowiadamy.

Zmywarka — wygoda i oszczędność pod każdym względem

Urządzając swoją kuchnię, nie ma opcji, żebyśmy pominęli zmywarkę. Jest to już absolutna podstawa i zarazem sprzęt, którego lista zalet jest naprawdę długa, kiedy wad… cóż, praktycznie nie ma. Poza ogromną wygodą i brakiem konieczności stania przy zlewie, zmywarki gwarantują większą oszczędność w porównaniu do ręcznego zmywania ze względu na dużo mniejsze zużycie wody. Jeśli chodzi o prąd, również możemy być spokojni, szczególnie kiedy wybierzemy model z etykietą elektryczną z oznaczeniem A. Nie można także zapomnieć o higienie i zwyczajnie naszym zdrowiu — w końcu dzięki wysokiej temperaturze, odpowiednim specyfikom oraz dokładnemu myciu, eliminowane są wszelkie bakterie.

Źródło: Depositphotos

Wybierając zmywarkę do naszej kuchni, musimy mieć na uwadze, że do wyboru mamy modele wolnostojące oraz do zabudowy. Pierwsza z propozycji posiada już obudowę i możemy umieścić ją w dowolnym miejscu w kuchni, wybierając jedynie kolor, który najbardziej nam odpowiada. Zmywarka do zabudowy to jednak całkowicie inna sprawa — takie modele są pozbawione obudowy po to, by wykorzystać przy niej te same materiały, co w przypadku wszystkich innych mebli. Dzięki temu całość idealnie wpasowuje się w wystrój pomieszczenia, wnosząc estetykę na wyższy poziom i bardzo często goście wchodząc do naszej kuchni, nawet nie będą wiedzieli, że jedną z „szafek” jest zmywarka. Właśnie na tym rozwiązaniu się skupimy.

Zmywarki do zabudowany nadadzą się do każdej kuchni

Najważniejszymi wymiarami przy wyborze zmywarki są głębokość czy szerokość, co przekłada się na pojemność samego urządzenia — a im mamy więcej domowników czy większą rodzinę, tym więcej miejsca na naczynia potrzebujemy. W innym wypadku zmywarka może się zbyt szybko zapełniać. Mała kuchnia wcale nie oznacza jednak konieczności rezygnowania z luksusu i wygodnych rozwiązań, a wręcz przeciwnie.

Źródło: Depositphotos

Do nieco mniejszych pomieszczeń idealnie wpasuje się zmywarka do zabudowy 45 o standardowej wysokości, dzięki czemu będzie można ją zamontować pod blatem. Wąski model jest dopasowany do niewielkich przestrzeni, co przekłada się na możliwość czerpania wszystkich korzyści z automatycznego zmywania naczyń nawet w małej kuchni. W sklepie RTV Euro AGD jest dostępnych łącznie 56 propozycji o tej szerokości, więc mamy z czego wybierać — poza samą marką urządzenia (Bosch, Electrolux, Samsung i wiele więcej), należy więc spojrzeć na zużycie prądu w przeliczeniu na 100 cykli (co istotne, zostało to dokładnie przeliczone na koszt w złotówkach), zużycie wody na cykl, system mycia sztućców, poziom hałasu oraz samą cenę. Kwoty za zmywarki tej szerokości zaczynają się już od 1099 zł, więc każdy powinien znaleźć opcję idealną dla siebie.

Większa kuchnia = większa zmywarka. Co wybrać do dużego pomieszczenia?

Kiedy urządzamy nieco większą kuchnię, warto pomyśleć o większym rozwiązaniu. Tutaj idealnie może się sprawdzić zmywarka do zabudowy 60, która również montowana jest pod blatem, lecz gwarantuje dużo więcej miejsca i pojemności na naczynia. Jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to doskonałe wyjście dla większych rodzin, w których naturalnie korzysta się z większej ilości naczyń.

Źródło: Depositphotos

Ceny takich modeli w RTV Euro AGD zaczynają się od 1299 zł, a do wyboru są łącznie 124 propozycje. Poza parametrami wspomnianymi wcześniej warto także zwrócić uwagę na programy, szczególnie na takie jak delikatny, który idealnie sprawdzi się do mycia porcelanowych czy ręcznie malowanych naczyń, intensywny, który sprawdzi się przy brudnych patelniach czy naczyniach żaroodpornych, a także program eco, minimalizujący pobór wody i prądu.

Do tego dochodzą takie funkcje jak specjalne programy higieniczne z funkcją gorącej pary, które idealnie sprawdzą się między innymi do wyparzania butelek czy smoczków dla dzieci, zmywanie strefowe, dzięki czemu możemy umyć tylko część naczyń, a nie całą zmywarkę, automatyczne otwieranie drzwi po zakończeniu programu w celu uniknięcia skraplania się pary w środku zmywarki czy nawet sterowanie zdalne, co pozwala zarządzać zmywarką z poziomu urządzenia mobilnego, na przykład smartfona czy tabletu. Cóż, jest w czym wybierać.

Źródło: Depositphotos

Nie możecie podjąć decyzji? Nie ma problemu

Ze względu na ogromny wybór i mnóstwo istotnych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, nie możecie podjąć decyzji? Ranking zmywarek, który pokazuje najlepsze modele dostępne w 2023 roku, powinien rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości — i sprawić, że pula zmywarek, w których będziemy wybierać, z kilkuset zmniejszy się do dziesięciu. Korzystając z tego rankingu, nie możemy po prostu wybrać źle.

Stock Image from Depositphotos