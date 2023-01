Smartfon wyposażony został w pojemną baterię 5000 mAh wspierającą szybkie ładowanie 22,5 W Huawei SuperCharge. Za dobrej jakości zdjęcia odpowiada w nim 50-megapikselowy aparat główny z jasnym obiektywem f/1.8, który jest wspomagany przez obiektywy makro i do pomiaru głębi ostrości. Duży ekran o przekątnej 6,52” i rozdzielczości 1600 x 720 pikseli cechuje zaawansowana ochrona wzroku zwiększająca komfort użytkowania. W środku znajdziemy 8-rdzeniowy procesor wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia dzięki karcie microSD. Telefon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z nakładką EMUI 12 - jednak pamiętajcie, że nie znajdziecie w nim usług Google. Dostępne są natomiast usługi HMS - Huawei Mobile Services.

Huawei nova Y61 kosztuje 899 zł. Smartfon dostępny jest w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych z efektem gwiezdnego połysku: czarnej, niebieskiej i zielonej. Można go nabyć u partnerów biznesowych Huawei: u operatora sieci Plus oraz w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, xkom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

W sklepie Huawei.pl razem ze smartfonem Huawei nova Y61 będzie można nabyć nowe słuchawki Huawei FreeBuds 5i w obniżonej cenie 249 zł. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki.

Huawei nova Y61 i FreeBuds 5i. Dwie premiery już dostępne w Polsce

A skoro już jesteśmy przy Huawei FreeBuds 5i - to tu też mamy do czynienia z premierą nowego modelu słuchawek. Posiadają certyfikat jakości dźwięku Hi-Res, co wyróżnia je na tle innych modeli w podobnej cenie, a ponadto oferują zwiększony komfort noszenia, ulepszoną redukcją szumów do 42 dB i długi czas pracy na jednym ładowaniu. ANC, w tym modelu jest dwukrotnie lepsze niż w przypadku 4i, a czas pracy na baterii to 6 godzin odtwarzania muzyki przy włączonej redukcji szumów lub do 7,5 godziny przy wyłączonym ANC.

Słuchawki kosztują 399 zł. W okresie od 18 do 29 stycznia 2023 r. będą dostępne w ofercie specjalnej, w ramach której są dostępne za 349 zł. Można je kupić u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.