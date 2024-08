Kostkarki do lodu w akcji: Porównaliśmy najciekawsze modele

Jaką kostkarkę do lodu wybrać?

Lato to czas, gdy wszyscy szukamy sposobów na ochłodę. Kostkarki do lodu stają się coraz bardziej popularnym elementem wyposażenia naszych kuchni, biur, a nawet salonów. Wybór odpowiedniego urządzenia może być wyzwaniem, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych na rynku modeli. W tym artykule prezentujemy zestawienie pięciu topowych kostkarek, uszeregowanych od najtańszych do najdroższych. Poznasz zalety i wady poszczególnych modeli, a także dowiesz się, które z nich będą najlepszym wyborem dla różnych typów użytkowników. Bez względu na to, czy potrzebujesz prostego urządzenia do użytku domowego, czy też zaawansowanej maszyny na duże przyjęcia, mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.

MPM MKD-04M

Cena : od 449 zł

: od 449 zł Wydajność : 12 kg lodu w ciągu doby

: 12 kg lodu w ciągu doby Czas produkcji : 6-8 minut na 9 kostek

: 6-8 minut na 9 kostek Pojemność zbiornika na wodę : 1,2 l

: 1,2 l Pojemność zbiornika na lód: 0,6 kg

Kostkarka do lodu MPM MKD-04M to najtańsza opcja w naszym zestawieniu, jednak nie ustępuje innym modelom pod względem wydajności. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują lodu na co dzień, jak i podczas imprez. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny panel sterowania z sygnałem dźwiękowym oraz lampki kontrolne, co ułatwia monitorowanie procesu produkcji lodu. Dodatkowo możliwość wyboru wielkości kostek (S lub L) pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb.

LIN Ice PRO-B12

Cena : od 499 zł

: od 499 zł Wydajność : 12-15 kg lodu w ciągu doby

: 12-15 kg lodu w ciągu doby Czas produkcji : 6-12 minut na 9 kostek

: 6-12 minut na 9 kostek Pojemność zbiornika na wodę : 2,2 l

: 2,2 l Obudowa: ABS

LIN Ice PRO-B12 to nieco droższa kostkarka, która oferuje większą pojemność zbiornika na wodę. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 112 W urządzenie jest w stanie wyprodukować nawet do 15 kg lodu w ciągu doby. Jest to świetny wybór dla osób, które potrzebują większych ilości lodu wytworzonych w krótkim czasie.

GÖTZE & JENSEN IM701X Inox

Cena : od 549 zł

: od 549 zł Wydajność : 9 kostek lodu w 10 minut

: 9 kostek lodu w 10 minut Pojemność zbiornika na wodę : 2,2 l

: 2,2 l Pojemność zbiornika na lód : 0,8 kg

: 0,8 kg Obudowa: stal nierdzewna

Model GÖTZE & JENSEN IM701X wyróżnia się eleganckim designem i wytrzymałą obudową ze stali nierdzewnej. Jest to urządzenie idealne do domu i biura, oferujące prostą obsługę dzięki panelowi sterowania LED. Duża pojemność zbiornika na wodę oraz wysoka wydajność sprawiają, że jest to dobry wybór dla osób, które regularnie potrzebują lodu.

TCL ICE R9

Cena : od 649 zł

: od 649 zł Wydajność : 12-15 kg lodu na dobę

: 12-15 kg lodu na dobę Czas produkcji : 6-12 minut na 9 kostek

: 6-12 minut na 9 kostek Pojemność zbiornika na wodę: 2,2 l

TCL ICE R9 to kolejna propozycja dla nieco bardziej wymagających użytkowników. Dzięki swojej wydajności i prostocie obsługi, model ten sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małych lokalach gastronomicznych. Wytrzymała obudowa oraz funkcjonalny panel sterowania to dodatkowe atuty tego urządzenia. Możliwość wyboru wielkości kostek oraz brak konieczności podłączenia do bieżącej wody to niewątpliwe zalety TCL ICE R9.

HISENSE IMC2000A

Cena : od 1099 zł

: od 1099 zł Wydajność : 20 kg lodu na dobę

: 20 kg lodu na dobę Czas produkcji : mniej niż 10 minut na 12 kostek

: mniej niż 10 minut na 12 kostek Pojemność zbiornika na wodę: 2,8 l

HISENSE IMC2000A to najdroższa, ale także najbardziej zaawansowana kostkarka w naszym zestawieniu. Charakteryzuje się wyjątkowo dużą wydajnością oraz pojemnym zbiornikiem na wodę. Dzięki funkcji autoczyszczenia i możliwości wyboru wielkości kostek urządzenie zapewnia komfort użytkowania i wysoką jakość lodu. Panel sterowania LCD oraz możliwość ponownego wykorzystania topniejącego lodu to dodatkowe zalety tego modelu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kostkarki do lodu?

Wydajność kostkarki do lodu to jeden z kluczowych parametrów, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze urządzenia. Czas produkcji jest istotnym czynnikiem. Warto zwrócić uwagę na to, ile kostek urządzenie jest w stanie wyprodukować w jednym cyklu. Dzienna wydajność urządzenia jest szczególnie ważna w przypadku organizowania przyjęć lub posiadania licznej rodziny.

Pojemność zbiornika na wodę

Pojemność zbiornika na wodę jest kolejnym aspektem, który może wpływać na komfort korzystania z kostkarki. Większy zbiornik oznacza, że kostkarka będzie wymagać rzadszego uzupełniania wody, co jest wygodne przy częstym użytkowaniu. Z kolei modele z mniejszymi zbiornikami mogą być bardziej kompaktowe, ale będą wymagać częstszej obsługi, co może być mniej praktyczne w przypadku większego zapotrzebowania na lód.

Wymiary i design

Wymiary i design kostkarki do lodu mogą mieć duże znaczenie, zwłaszcza jeśli planujemy, aby urządzenie było widoczne na blacie kuchennym lub w innym centralnym miejscu. Kostkarki różnią się wielkością i stylem, więc wybierając model, warto zwrócić uwagę na to, czy jego rozmiar będzie odpowiedni dla naszej przestrzeni. Design urządzenia również ma znaczenie, ponieważ wpływa na estetykę wnętrza i może stanowić element dekoracyjny kuchni.

Dodatkowe funkcje

Nowoczesne kostkarki do lodu oferują szereg dodatkowych funkcji, które mogą znacząco podnieść komfort użytkowania. Możliwość wyboru wielkości kostek pozwala dostosować lód do różnych napojów i potraw, co jest praktyczne podczas przygotowywania drinków czy koktajli. Funkcja autoczyszczenia to kolejne udogodnienie, które ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i zapewnia higienę produkowanego lodu. Intuicyjny panel sterowania jest natomiast kluczowy dla łatwej obsługi urządzenia, co jest istotne zwłaszcza dla osób, które preferują proste i szybkie rozwiązania.

Cena kostkarki do lodu

Cena kostkarki do lodu może się znacznie różnić w zależności od marki, wydajności i dodatkowych funkcji, dlatego warto dokładnie przemyśleć, jakie cechy są dla nas najważniejsze. Niekiedy droższy model z większą liczbą funkcji może okazać się lepszą inwestycją, zwłaszcza jeśli planujemy intensywne użytkowanie urządzenia. Przed zakupem warto również porównać dostępne opcje i zastanowić się, które z funkcji są dla nas kluczowe, aby wybrać model najlepiej odpowiadający naszym potrzebom i oczekiwaniom.