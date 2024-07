Jeśli nie SodaStream, to co? Oto alternatywne rozwiązania do gazowania wody.

Alternatywy dla SodaStream

Coraz więcej osób poszukuje alternatyw dla tradycyjnych napojów gazowanych dostępnych w sklepach. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest system SodaStream, który pozwala na gazowanie wody w domu. Jednak na rynku istnieje wiele innych marek oferujących podobne urządzenia, które również zasługują na uwagę. W tym artykule przyjrzymy się kilku alternatywom dla SodaStream. Okazuje się, że jest ich naprawdę sporo!

Drinkmate AQUADREAM

Cena: ok. 370 zł

Drinkmate to system gazowania napojów, który zdobył popularność dzięki swojej wszechstronności. W przeciwieństwie do większości urządzeń, które są zaprojektowane głównie do gazowania wody, Drinkmate pozwala na gazowanie różnych napojów, takich jak lemoniada, wino, a nawet herbata. Dzięki temu możesz eksperymentować z różnymi smakami i tworzyć unikalne napoje gazowane w zaciszu własnego domu.

Aarke Carbonator 3 / Aarke Carbonator Pro

Cena: ok. 700 zł / 999 zł

Aarke to marka, która wyróżnia się eleganckim designem i wysoką jakością wykonania. Ich syfony do wody gazowanej są wykonane ze stali nierdzewnej, co sprawia, że są nie tylko funkcjonalne, ale także stanowią stylowy dodatek do każdej kuchni. Niestety, luksus w tym przypadku potrafi nieco kosztować...

KitchenAid Sparkling Beverage Maker

Cena: ok. 260 $ (niedostępny w Polsce)

KitchenAid to marka znana z wysokiej jakości sprzętu kuchennego, a ich Sparkling Beverage Maker nie jest wyjątkiem. To urządzenie do gazowania wody charakteryzuje się solidną konstrukcją i eleganckim wyglądem, który idealnie pasuje do nowoczesnych kuchni. Jedyny problem polega na tym, że nie znajdziemy go w Polsce w oficjalnej dystrybucji. Jeśli więc koniecznie chcesz zdobyć urządzenie, aby pasowało do Twojego robota kuchennego, trzeba się za nim rozejrzeć zagranicą.

Philips GoZero Soda Maker

Cena: ok. 240 zł

Philips GoZero Soda Maker to syfon do wody gazowanej, który jest idealny dla osób ceniących sobie wygodę i mobilność. To kompaktowe urządzenie jest łatwe w przechowywaniu i obsłudze. Myślę, że można śmiało porównać ten model do klasycznego modelu SodaStream Terra.

iSi Soda Siphon

Cena: ok. 250 zł

iSi Soda Siphon to klasyczny syfon do gazowania wody, który jest popularny wśród miłośników koktajli. To urządzenie pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie wody gazowanej, która jest idealna jako baza do różnych napojów. Urządzenie swoim wyglądem przypomina syfony z czasów PRL, a nie nowoczesne ekspresy, w których instalujemy butelkę.

SodaSparkle

Cena: od ok. 40 $ (niedostępny w Polsce)

SodaSparkle to kompaktowy system gazowania, który działa z jednorazowymi nabojami CO2. To urządzenie jest łatwe w użyciu i idealne do przygotowywania wody gazowanej w domu. Dobry wybór dla osób, które cenią sobie kompaktowe rozwiązania. Mamy tu bowiem do czynienia ze specjalną butelką, na którą zakłada się specjalną gazującą nakrętkę z nabojem. Niestety, to jedno z tych rozwiązań, które nie doczekało się oficjalnej dystrybucji w Polsce.

Brita SodaOne

Cena: od ok. 230 zł

Brita, znana głównie z filtrów do wody, oferuje również systemy gazowania wody. SodaOne to technologia gazowania wody, która współpracuje z nabojami CO2 i jest łatwa w użyciu. Rozwiązanie bardzo zbliżone do SodaStream Terra i Philips GoZero.

Dafi PushAir

Cena: od ok. 300 zł

Dafi, polska marka znana z produkcji filtrów do wody, oferuje również systemy gazowania wody. Ich urządzenia są kompaktowe, łatwe w użyciu i idealne do użytku domowego. PushAir to kolejny bliźniak rozwiązań spopularyzowanych przez SodaStream.

Sage The InFizz Fusion

Cena: od ok. 990 zł

Sage The InFizz Fusion to zaawansowany system gazowania napojów z segmentu premium. Urządzenie pozwala na gazowanie różnych płynów (m.in. herbaty, soków lub wina) i umożliwia precyzyjną kontrolę poziomu gazowania. Wysokiej jakości materiały nadają urządzeniu luksusowy wygląd, a magnetyczna tacka ociekowa pomaga utrzymać je w czystości.