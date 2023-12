Najpopularniejsze TikToki w 2023 roku. Nie widziałem żadnego, a Ty?

Vertical video to plaga ostatnich lat

Vertical wideo to prawdziwa plaga — to jest fakt i wszyscy już zdążyliśmy się przekonać. YouTube ma format Shorts, Instagram i Facebook mają Rolki, Snapchat ma swoje Story z tym formatem w zakładce Odkrywaj, a nawet niektórzy ludzie tweetują (czy też „iksują”) filmiki z TikToka. No i właśnie, jest przede wszystkim TikTok, który stał się już uosobieniem vertical wideo. Mnóstwo ludzi krytykuje więc te platformy za to, że nie łyżką, a chochlą pochłania godziny życia użytkowników, co oczywiście jest prawdą. Dobre algorytmy, uczące się naszych zajawek, i różnorodny content to coś, co w końcu trafi do każdego.

Źródło: Depositphotos

TikTok, Instagram i inne platformy wprowadzały limity dla użytkowników czy system powiadamiania osób korzystających z aplikacji po wyznaczonym czasie o tym, że już najwyższa pora zrobić sobie przerwę. Mimo wszystko notorycznie vertical wideo spotykają się przez wiele osób z negatywnym odbiorem — właśnie przez to, na ile ludzie w tym przepadają. I niestety sam się na tym łapię, przeglądając Rolki na Instagramie przez czasem nawet godzinę przed snem czy w ciągu dnia, kiedy mógłbym spożytkować ten czas na dużo ważniejsze aktywności. Co pociągało nas najbardziej w tym roku?

Podsumowanie 2023 roku na TikToku

W 2022 roku mieliśmy delikatny spadek jeśli chodzi o wyświetlenia w top 10 filmikach opublikowanych w tamtym czasie w porównaniu z 2021 i 2020 rokiem. Po tym małym „dołku” przyszła jednak absolutna eksplozja, co może zaskakiwać. W 2020 roku jedna z gwiazd TikToka, Bella Poarch, nagrała filmik jak rusza głową do piosenki „M to the B”, co zdobyło ponad pół miliarda wyświetleń. W 2021 roku całe show skradł filmik, w którym TikToker nagrał swój taniec z perspektywy drona, co zebrało 314 milionów wyświetleń. W 2022 na szczycie znalazł się materiał przedstawiający proces tworzenia wielkiej żyrafy z czekolady w akompaniamencie spokojnej muzyki. Wideo obejrzano 308 milionów razy, czyli najpopularniejszy materiał ponownie zaliczył spadek. Przypomnijmy sobie cały ranking z 2022 roku:

Źródło: Depositphotos

Wielka żyrafa z czekolady (@amauryguichon) Wiewiórka jedząca orzechy (@chipmunksoftiktok) Rosalía żująca gumę (@rosalia) Taniec do „My money don’t jiggle jiggle” w wykonaniu aktorek Riverdale (@blondebrunetteredhead) Kłótnia z dzieckiem (@little.blooming.women) Remix dziecka z kukurydzą (@schmoyoho) Choreografia do piosenki „About Damn Time” (@lizzo) Ogłoszenie musicalu przez nauczyciela (@itsmrfinn) Kontynuacja pomocy bezdomnemu (@jimmydarts) Wylewanie lawy na lód (@meltandpour)

Źródło: Depositphotos

W tym roku zmieniły się wyświetlenia i są sporo wyższe. Ranking w tym roku prezentuje się następująco:

ASMR z jedzeniem (@thezachchoi) — 554 milionów wyświetleń i 25 milionów polubień Make-up routine (@dollievision) — 504 miliony wyświetleń i 37 milionów polubień DIY stroju Iron Mana (@justinflom) — 418 milionów wyświetleń i 26 milionów polubień Duży kotek (@through.the.lleaves) — 394 miliony wyświetleń i 32 miliony polubień Skincare routine (@selenagomez) — 229 milionów wyświetleń i 25 milionów polubień Jęczący francuski buldog (@kaaaathhhhy) — 213 milionów wyświetleń i 31 milionów polubień Śpiewanie w garażu (@chrishoffish) — 206 milionów wyświetleń i 28 milionów polubień Lepienie z gliny (@bwpottery) — 185 milionów wyświetleń i 10 milionów polubień Krojenie cebuli (@kristy.sarah) — 172 miliony wyświetleń i 24 miliony polubień Kreskówkowa afirmacja (@tubbynugget) — 102 milionów wyświetleń i 15 milionów polubień

Źródło: Depositphotos

Ile widzieliście materiałów z tego zestawienia? Ja uczciwie przyznam, że Zach Choia kojarzę z krótkich wideo z gotowania, oczywiście znam Selenę Gomez, a poza tym… żaden materiał czy żaden twórca nie mówi mi absolutnie nic. Jak to wygląda u Was i czy w ciągu tego roku mieliście te filmiki na swojej stronie „Dla Ciebie”? Dajcie znać w komentarzach.

Stock Image from Depositphotos