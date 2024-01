Jak znaleźć najlepsze seriale i filmy online - 5 pomocnych usług

Upflix.pl

Nieskomplikowana strona internetowa o dużych możliwościach. Agreguje nowości pojawiające się na wszystkich kluczowych platformach VOD w Polsce, a rozbudowana wyszukiwarka pozwala je filtrować i sortować wedle własnych potrzeb (według gatunku, twórców, daty premiery itd.). W ten sposób możecie być na bieżąco ze wszystkim, co pojawia się na jednej, kilku wybranych czy wszystkich usługach.

Dodatkowo, serwis umożliwia utworzenie konta i tworzenie własnych list "do oglądania", co daje sporą przewagę nad listami na platformach VOD, ponieważ dodajemy konkretne filmy i seriale, więc jeżeli będą dostępne na innej usłudze, to uzyskamy taką informację w jednym miejscu. To tutaj dostępne będą też informacje o tym, które z filmów i seriali mają polski język, a także których usunięcia możemy spodziewać się w najbliższym czasie.

dsny.pl

Disney+ cieszy się sporą popularnością w Polsce, ale platforma ma kilka tajemnic, którymi nie dzieli się chętnie na stronach głównych swoich aplikacji. Dzięki dsny.pl nie tylko zapoznamy się z całą biblioteką serwisu, ale wygodnie możemy ją filtrować i sortować. Są to więc zbliżone możliwości do tych z Upflix.pl. Istotną funkcją dsny.pl jest możliwość wyświetlania i zapoznawania się z ofertami Disney+ w innych krajach, a wiemy, że niektórzy takie konta posiadają. To pokazuje też, które z filmów mogą pojawić się u nas w przyszłości i gdzie oferowana jest polska wersja językowa danej produkcji. Nie zabrakło oczywiście informacji o tym, w jakiej jakości dostępne są konkretne tytuły.

TV Time

Jedna z najlepszych aplikacji pozwalających śledzić nowe seriale i filmy, odznaczać obejrzane przez nas tytuły, zliczać czas poświęcony na seanse, monitorować aktywność znajomych, którzy też oglądają, jak również polegać na rekomendacjach aplikacji. Na TV Time szybko i wygodnie możecie uzupełniać swój profil, dzięki czemu aplikacja (w oparciu o oceny innych użytkowników) pomoże Wam wybrać nowe seriale i filmy do oglądania. Sekcja kalendarza umożliwia planowanie seansów wedle daty premier (nie przegapicie już swoich ulubionych nowości), a informacja o tym, gdzie dany tytuł jest dostępny (także z opcją powiadomienia) pozwala trzymać rękę na pulsie. TV Time najlepiej działa na Androidzie i iOS, w przeglądarce dostaniecie webowy odpowiednik aplikacji mobilnych.

Trakt.tv

Usługa zbliżona swoimi możliwościami do TV Time, ale nieco bardziej rozbudowana "pod maską". Dzięki upublicznionemu API, z Trakt.tv współpracuje wiele różnych aplikacji, także tych pozwalających na prowadzenie własnej kolekcji filmowej np. w Kodi czy Plex. Co więcej, aplikacja współpracuje z różnymi odtwarzaczami, które automatycznie dodają obejrzane filmy i seriale do profilu, więc jest to chyba najwygodniejszy sposób na bycie na bieżąco z aktualizowaniem informacji na naszym koncie. Trakt.tv posiada własne oficjalne aplikacje na Androida i iOS-a, działa też w przeglądarce. Podpowiada gdzie obejrzeć dane seriale i filmy, a także sugeruje nowe tytuły na podstawie dotychczas ocenionych i dodanych do profilu.

JustWatch

Serwis zbliżony możliwościami i funkcjami do wszystkich powyższych. Pozwala utworzyć konto i dodawać seriale do list, sprawdzać na jakiej platformie są dostępne oraz możemy liczyć na rekomendacje nowych tytułów do obejrzenia. Dodatkowo, JustWatch prowadzi własne rankingi najpopularniejszych seriali i filmów, więc możemy polegać na tym, co ogląda się najczęściej na danej platformie czy w danym regionie. Strona uwzględnia najważniejsze serwisy VOD w kraju, ale jej atutem jest także globalny zasięg, więc jeśli jesteście ciekawi albo dużo podróżujecie, to możecie z łatwością przejrzeć oferty wielu kluczowych platform VOD w innych regionach. Bez przeszkód utworzycie też listy "do obejrzenia", więc przy okazji wędrujących pomiędzy platformami tytułów, nie stracicie zapisanych na później tytułów.