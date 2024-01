Polacy uwielbiali ten serial. Wkrótce trafi na Netflix!

Klasyk z lat dwutysięcznych już wkrótce ma powrócić w blasku chwały na Netflix! Do katalogu platformy już niebawem dołączy kultowy "Detektyw Monk"!

Netflix w ostatnich miesiącach lubi zagrać na nostalgii widzów — i idzie mu to niezwykle dobrze. Idealnym tego przykładem było letnie wypełnienie katalogu serialem "W garniturach" (ang. "Suits"), który bił wszelkie rekordy popularności. Teraz stopniowo serwuje od licencjonowane klasyki — były już pierwsze hity od HBO ("Kompania braci", "Sześć stóp pod ziemią"), a niebawem zasili je kolejny ("Seks w wielkim mieście"). Na tym jednak jeszcze powroty do klasyków się nie kończą. Bowiem już niebawem w lutym w katalogu platformy ma pojawić się prawdziwy klasyk, którzy widzowie śledzący seriale w latach dwutysięcznych wręcz uwielbiali: "Detektyw Monk"!

"Detektyw Monk" w lutym trafi na Netflix!

"Detektyw Monk" to uwielbiany kryminalno komediowy serial z Tonym Shalhoubem w roli głównej, który od 2002 do 2009 roku gościł na antenie USA Network. Osiem sezonów, w sumie 125 odcinków, Adrian Monk spędza na poszukiwaniu mordercy swojej żony. Scenarzystom serialu udało się zręcznie połączyć humor z poważnymi sprawami, a charyzmatyczny bohater nie bez powodu przykuwał do telewizorów miliony widzów z całego świata. W Polsce "Detektyw Monk" zadebiutował w 2003 roku — a rodzimi widzowie mieli okazję obejrzeć wszystkie odcinki na antenie Canal+ oraz TVN.

Teraz "Detektyw Monk" ma powrócić w lutym zasilając katalog Netfliksa. Podobno platforma liczy na powtórzenie sukcesu "W garniturach" — i ponowne rozbudzenie zainteresowania widzów serią. Czy faktycznie uda się to odtworzyć na taką skalę? Przekonamy się już niebawem. Bez wątpienia jednak to dobra wiadomość dla wszystkich miłośników klasycznych seriali!