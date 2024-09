Jak zmienić taryfę na dynamiczną w PGE?

Zastanawiasz się, jak oszczędzać na prądzie dzięki taryfie dynamicznej w PGE? Dowiedz się, jakie korzyści i ryzyka niesie to rozwiązanie, jak zmienić taryfę i czy warto postawić na dynamiczne ceny energii. Sprawdź szczegóły.

Dynamiczne taryfy na rynku energii to coraz bardziej popularne rozwiązanie, które daje konsumentom możliwość większej kontroli nad swoimi rachunkami za prąd. Jedną z firm oferujących takie rozwiązania w Polsce jest PGE Obrót, który wprowadził niedawno produkt „Dynamiczna energia z PGE”.

Czym jest dynamiczna energia z PGE?

Dynamiczna energia z PGE to oferta oparta na zmiennej cenie energii elektrycznej, której stawka zmienia się co godzinę, w zależności od sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Oznacza to, że w odróżnieniu od standardowych taryf opartych na stałej cenie energii, koszt prądu w tej taryfie może dynamicznie ulegać zmianom w ciągu dnia, odzwierciedlając bieżące zmiany cen na giełdzie.

Zaletą takiego podejścia jest możliwość korzystania z tańszej energii w okresach, gdy cena na giełdzie jest niższa, np. w nocy czy w okresach mniejszego zapotrzebowania na energię. Jednakże wiąże się to także z ryzykiem wyższych cen w szczytowych godzinach. Dlatego oferta ta jest szczególnie polecana osobom, które są w stanie dostosować swoje zużycie energii do zmian na rynku.

Ryzyka oferty dynamicznej

Wybór taryfy dynamicznej niesie ze sobą pewne ryzyka, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o zmianie taryfy. Kluczowe z nich to:

Zmienność i nieprzewidywalność cen na rynku – ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) mogą znacznie się wahać w ciągu dnia, co oznacza, że trudno przewidzieć, ile zapłacimy za energię w danym miesiącu.

– ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) mogą znacznie się wahać w ciągu dnia, co oznacza, że trudno przewidzieć, ile zapłacimy za energię w danym miesiącu. Wpływ czynników zewnętrznych – ceny energii mogą być uzależnione od wydarzeń makroekonomicznych, geopolitycznych czy warunków atmosferycznych, co może prowadzić do nagłych wzrostów cen.

– ceny energii mogą być uzależnione od wydarzeń makroekonomicznych, geopolitycznych czy warunków atmosferycznych, co może prowadzić do nagłych wzrostów cen. Brak maksymalnych cen – korzystając z oferty dynamicznej, nie mamy możliwości skorzystania z cen maksymalnych określonych przez ustawodawcę, co oznacza, że nasze rachunki mogą być wyższe niż przy standardowej taryfie.

– korzystając z oferty dynamicznej, nie mamy możliwości skorzystania z cen maksymalnych określonych przez ustawodawcę, co oznacza, że nasze rachunki mogą być wyższe niż przy standardowej taryfie. Zaangażowanie w zarządzanie zużyciem – aby w pełni korzystać z korzyści oferty, konieczne jest aktywne monitorowanie zmian cen na giełdzie i dostosowywanie swojego zużycia energii do tych zmian.

Pomimo ryzyk, dynamiczna taryfa może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które są gotowe na większą elastyczność w zarządzaniu zużyciem energii i posiadają odpowiednie narzędzia, takie jak magazyn energii czy systemy typu smart home, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie energii.

Korzyści oferty dynamicznej

Dynamiczna taryfa w PGE to opcja, która może przynieść realne oszczędności, szczególnie dla tych, którzy:

Świadomie monitorują rynek energii – jeśli regularnie śledzisz ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), możesz dostosować swoje zużycie do okresów, kiedy ceny są niższe.

– jeśli regularnie śledzisz ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), możesz dostosować swoje zużycie do okresów, kiedy ceny są niższe. Posiadasz magazyn energii lub rozwiązania smart home – osoby, które zainwestowały w technologie takie jak magazyny energii czy inteligentne systemy zarządzania domem, mogą skutecznie optymalizować zużycie energii w zależności od jej aktualnej ceny.

– osoby, które zainwestowały w technologie takie jak magazyny energii czy inteligentne systemy zarządzania domem, mogą skutecznie optymalizować zużycie energii w zależności od jej aktualnej ceny. Chcesz lepiej zarządzać energią – dynamiczna taryfa zachęca do bardziej świadomego korzystania z energii elektrycznej, co może przełożyć się na oszczędności, zwłaszcza w okresach niższych cen.

Oferta dynamicznej energii z PGE jest skierowana do odbiorców, którzy posiadają taryfę G1x i korzystają z energii wyłącznie na własny użytek (np. prosumenci). Dodatkowym warunkiem jest posiadanie zainstalowanego licznika umożliwiającego zdalny odczyt zużycia energii.

Jak działa cena dynamiczna?

Cena dynamiczna w ofercie PGE składa się z kilku elementów. Głównym składnikiem jest cena giełdowa, ustalana na Towarowej Giełdzie Energii. Do tego dochodzą opłaty za zakup energii oraz podatki wymagane przepisami prawa. Ostateczna cena, którą zapłacisz za energię, zależy od kilku czynników:

Cena giełdowa energii – ustalana na TGE i zmieniająca się co godzinę.

– ustalana na TGE i zmieniająca się co godzinę. Zużycie energii – im więcej energii zużywasz w godzinach, gdy cena jest niższa, tym mniejsze będą Twoje rachunki.

– im więcej energii zużywasz w godzinach, gdy cena jest niższa, tym mniejsze będą Twoje rachunki. Opłaty dodatkowe – obejmują koszty dystrybucji oraz opłaty handlowe.

Cena energii zmienia się co godzinę, a klient jest rozliczany na podstawie swojego zużycia w danej godzinie. Dzięki temu odpowiednio zarządzając swoim zużyciem, można obniżyć rachunki za prąd.

Jak zmienić ofertę na dynamiczne taryfy?

Jeśli po zapoznaniu się z ryzykami i korzyściami zdecydujesz się na zmianę taryfy na dynamiczną, istnieje kilka prostych kroków, które musisz podjąć, aby wdrożyć nową taryfę.

1. Sprawdź swoją grupę taryfową

Oferta dynamiczna jest dostępna dla klientów, którzy mają taryfę G1x (np. G11). Aby sprawdzić, jaką masz taryfę, wystarczy zajrzeć do swojej ostatniej faktury za energię. Jeśli masz wątpliwości, możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta PGE, które pomoże Ci ustalić, czy spełniasz wymagania dotyczące oferty.

2. Zainstaluj licznik zdalnego odczytu

Dynamiczna taryfa wymaga posiadania licznika, który umożliwia zdalny odczyt zużycia energii. Liczniki te są instalowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego zgodnie z harmonogramem, jednak możesz złożyć wniosek o przyspieszenie instalacji. Wniosek ten można złożyć bezpośrednio w PGE lub u lokalnego dostawcy energii.

3. Przyjmij ofertę

Od 24 sierpnia 2023 r. oferta dynamicznej taryfy dostępna jest na stronie internetowej PGE, w Biurze Obsługi Klienta oraz telefonicznie. Aby przyjąć ofertę, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie PGE lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 422222222.

4. Śledź ceny na Towarowej Giełdzie Energii

Po zaakceptowaniu oferty, Twoje rachunki będą zależne od cen energii na TGE. Notowania giełdowe można sprawdzić na stronie internetowej TGE w sekcji „Rynek Dnia Następnego Fixing I” lub na stronie PGE.

5. Monitoruj zużycie energii

W ramach oferty dynamicznej kluczowe jest śledzenie własnego zużycia energii. PGE oferuje narzędzia, które umożliwiają monitorowanie zużycia oraz dostosowywanie go do aktualnych cen na giełdzie. Dzięki temu możesz świadomie zarządzać swoim zużyciem energii i optymalizować koszty.

Czy rozliczanie po cenie dynamicznej jest opłacalne?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Dynamiczna taryfa może przynieść oszczędności, jeśli potrafisz dostosować swoje zużycie energii do godzin, w których ceny są najniższe. Jednakże, jeśli nie śledzisz regularnie zmian na giełdzie, może okazać się, że rachunki będą wyższe niż przy standardowej taryfie.

Osoby, które korzystają z urządzeń takich jak magazyny energii lub systemy typu smart home, mogą w większym stopniu skorzystać na dynamicznej taryfie, ponieważ są w stanie efektywnie zarządzać swoim zużyciem energii. Warto jednak pamiętać, że decyzja o przejściu na taryfę dynamiczną powinna być poprzedzona dokładną analizą i zrozumieniem zarówno korzyści, jak i ryzyk związanych z tym rozwiązaniem.