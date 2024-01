Ceny smartfonów Samsung Galaxy S23 przed premierą S24

Dla przypomnienia, premiera smartfonów Samsung Galaxy S23 odbyła się 1 lutego 2023 roku, a ich cena,- z pominięciem różnego rodzaju bonusów na start, przedstawiała się następująco:

Samsung Galaxy S23 8 GB/128 GB: 4 599 zł

Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB: 4 799 zł

Samsung Galaxy S23+ 8 GB/256 GB: 5 799 zł

Samsung Galaxy S23+ 8 GB/512 GB: 6 299 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 8 GB/256 GB: 6 799 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/512 GB: 7 499 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB: 8 699 zł

Ceny Samsung Galaxy S23 w największych elektromarketach

W tym roku, nie trzeba zbytnio szukać tańszych smartfonów Samsung Galaxy S23, z uwagi na to, że dla ułatwienia Samsung wprowadził gwarancję najniższych cen w swoim sklepie. Oznacza to, że jeśli kupicie teraz któryś ze smartfonów Samsunga (lub z innych urządzeń) na stronie producenta, a w ciągu 6 dni od zakupu znajdziecie tańsze urządzenie, w którymś z poniższych sklepów internetowych, Samsung zwróci Wam różnicę.



I tak, aktualne ceny smartfonów Samsung Galaxy S23 przedstawiają się następująco:

Samsung Galaxy S23 8 GB/128 GB: 3 599,00 zł - taniej o 1 000,00 zł

Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB: 3 799,00 zł - taniej o 1 000,00 zł

Samsung Galaxy S23+ 8 GB/256 GB: 4 699,00 zł - taniej o 1 100,00 zł

Samsung Galaxy S23+ 8 GB/512 GB: 5 199,00 zł - taniej o 1 100,00 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 8 GB/256 GB: 5 799,00 zł - taniej o 1 000,00 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/512 GB: 5 999,00 zł - taniej o 1 500,00 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB: 8 699,00 zł - bez zmian

Wszystkie modele można kupić za gotówkę lub w wersji ratalnej 0%. Sprawdziłem z ciekawości cenę w innych sklepach z tabelki wyżej za S23 Ultra 12 GB/1 TB, i nie ma go już w ich magazynach - stąd pewnie niezmieniona od premiery cena na stronie Samsunga.

Ceny Samsung Galaxy S23 u operatorów

To rzadko korzystna opcja zwłaszcza w przypadku flagowców, ale z kronikarskiego obowiązku sprawdziłem.

Orange w aktualnej promocji sprzedaje zestawy urządzeń Samsunga, czyli smartfon + smartwatch, pełną ich listę znajdziecie pod tym linkiem. Pytanie, czy warto? Pokaże na przykładzie zestawu Samsung Galaxy S23 5G 256GB + Samsung Galaxy Watch6 40mm eSIM. W sklepie taki zestaw kupicie aktualnie za gotówkę lub na raty 0% za 5 498,00 zł.



W Orange bez abonamentu, taki sam zestaw kosztuje 6 048,00 zł. Z kolei w abonamencie L za 85 zł miesięcznie: 4 932,00 zł, czyli 1 116,00 zł taniej. Jednak w abonamencie dopłacamy 2 040,00 zł przez całą umowę, co daje nam łącznie 6 972.00 zł.



Prosty rachunek, odejmując od tej kwoty cenę sklepową za ten model daje nam 1 474,00 zł, podzielone przez 24 miesiące - 61,42 zł miesięcznie na inną ofertę komórkową, różnica zostaje Wam w kieszeni.



Tak to wygląda niestety u wszystkich operatorów, że sporo dopłacamy w drogich abonamentach, ale zerknijmy jeszcze na ceny bez abonamentu w Play, bo mamy tu niedostępny w elektromarketach model Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB w cenie 7 899,00 zł, a więc dużo tańszy niż w sklepie Samsunga. No, ale tu trzeba wyłożyć gotówkę, nie ma opcji ratalnej.