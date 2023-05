Źle zaparkowane auto? Można to zgłosić przez internet

Dla jednych osób to uprzejme donoszenie, dla innych dbanie o prawidłowe funkcjonowanie w przestrzeni miejskich. W jednych krajach to społeczny obowiązek, w Polsce z uwagi na historię raczej społeczne piętnowanie. Niemniej taką możliwość mamy i możemy na kilka sposobów zgłaszać w swoim mieście źle zaparkowane auta przez internet.

Jak zgłosić źle zaparkowane auto przez aplikację miejską?

Na przykładzie stolicy, mieszkańcy mogą zgłaszać Straży Miejskiej źle zaparkowane auta z poziomu aplikacji miejskiej Warszawa 19115 (do pobrania z Google Play i App Store).



Wystarczy wybrać w niej kafelek - Zgłoś do 19115/Opisz problem/Drogi/Źle zaparkowane pojazdy. W swoim zgłoszeniu podajemy miejsce i datę zdarzenia oraz załączamy zdjęcie źle zaparkowanego auta, z wyraźnie widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu.

Problem jednak w tym, iż w ostatnim czasie zaktualizowano warunki korzystania z tego modułu i aby przesłać takie zgłoszenie, trzeba podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. O problemie tym, piał niedawno portal TVN Warszawa, do którego zgłosiło się kilka rozżalonych tym faktem osób.

Z czego wynika ten obowiązek? Otóż zwykle kierowcy, których dotyczy takie zgłoszenie odmawiają przyjęcia mandatu na tej podstawie, więc koniecznym jest wzywanie świadka, a do tego potrzeba jego danych. To już chyba naprawdę tylko zagorzali aktywiści miejscy mogą być chętni do stawiania się na takie wezwania, większość jednak woli pozostać z tego względu anonimowa.

Nie mieszkam w stolicy - jak zgłosić źle zaparkowane auto?

Jeśli nie mieszkamy w Warszawie, zawsze oczywiście można zgłosić źle zaparkowane auto na numer telefonu Straży Miejskiej lub wysłać pocztą elektroniczną - jednak często okazuje się, że takie zgłoszenia są niekompletne i niewystarczające do podjęcia działań.

W tym celu powstał serwis Uprzejmie Donoszę - nie mają aplikacji, ale wystarczająca do wygodnego zgłoszenia na smartofnie jest responsywna strona www. Niestety, trzeba tu również podać swoje dane - z jednej strony mogą to być dane fikcyjne, z drugiej jednak strony nie wiadomo, jak do takich zgłoszeń podchodzi Straż Miejska.

Wprawdzie, na przykład na stronie Straży Miejskiej w Warszawie podawana jest informacja o dopuszczalnych anonimach, niemniej w praktyce może być z tym różnie.



Serwis Uprzejmie Donoszę to niemal pełen automat do zgłoszeń źle zaparkowanych aut. Wystarczy dodać zdjęcie z wykroczeniem oraz zdjęcie z widoczną tablicą rejestracyjną. Do zgłoszenia automatycznie zostanie zaciągnięty numer rejestracyjny oraz lokalizacja wykroczenia. Pozostaje tylko wybrać jeszcze ze zdefiniowanych wykroczeń właściwe i wysłać.



Zgłoszenie automatycznie trafi do Straży Miejskiej w danym mieście, a na adres zgłaszającego trafi kopia, dzięki czemu jest też na bieżąco informowany o postępach zgłoszonych spraw.

Jak anonimowo zgłosić źle zaparkowane auto?

Dla przeciętnego Kowalskiego zupełnie anonimowe zgłoszenie w dzisiejszych czasach jest niemożliwe. Niemniej można to zrobić wysyłając takowe z fikcyjnego adresu e-mail bądź zgłosić źle zaparkowane auto z poziomu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prowadzoną przez polską Policję.

Również podajemy tu niezbędne do lokalizacji zdarzenia dane, jednak bez żadnego logowania czy dodatkowych weryfikacji. W moim przypadku przeszło nawet puste zgłoszenie. Jedynym ograniczeniem jest tutaj czas - jedno zgłoszenie na 25 minut, które trzeba odczekać by złożyć kolejne.

Czy wszystkie zgłoszenia są tu weryfikowane? Na pewno te najpoważniejsze, czego przykładem może być przypadek opisany niedawno przez Gazetę Olsztyńską. A jeszcze w temacie zgłoszeń źle zaparkowanych aut, te bywają jak najbardziej zasadne w niektórych przypadkach, choćby tym opisanym przez TVN Warszawa.

