Parkowanie na chodnikach od 21 września stanie się nielegalne

Branżowy portal Prawo Drogowe zauważył ciekawą zmianę przepisów, która zmienia definicję chodnika. Wynika z niej, że jest to cześć drogi przeznaczona wyłącznie dla pieszych, a to pociąga za sobą prawne konsekwencje dla kierowców.

Chodnik tylko dla pieszych

23 sierpnia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany dotyczące ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustaw pokrewnych z dnia 5 sierpnia 2022 roku. Jedną z istotnych zmian wprowadzanych przez tą aktualizację jest zmiana definicji chodnika. Do tej pory była to część drogi przeznaczona dla ruchu pieszych, od 21 września, czyli 30 dni od publikacji zmian w ustawie, definicja ta znacząco się zmieni i będzie brzmiała:

chodnik – część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Reperkusje takiej wydawałoby niewielkiej zmiany mogą być bardzo istotne dla kierowców, choć wydaje się, że zmiana definicji stoi w sprzeczności z aktualnymi przepisami. Obecnie na chodniku można zaparkować częścią samochodu (bokiem lub przednią osią) o masie całkowitej poniżej 2,5 tony, ale pod warunkiem, że nie ma tam zakazu zatrzymywania się lub postoju oraz pozostawienia pieszym przynajmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. Pojazd nie może też w ten sposób blokować ruchu na drodze. W praktyce kierowcy często mają w nosie przepisy i nie pozostawiają pieszym określonej w ustawie przestrzeni. Szczególnie daje się to we znaki na nowych osiedlach, gdzie liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca.

Zmiana wytycznych budowy chodników

W myśl nowych przepisów chodnik jest przeznaczony tylko dla ruchu pieszych, więc parkowanie samochodów nie wpisuje się w jego funkcję. Pozostaje jednak pytanie jak na nowe przepisy będą reagować służby porządkowe, obawiam się, że w praktyce za wiele się nie zmieni. Branżowy portal BRD24.pl zwraca jeszcze uwagę na jeden fakt. Zmiana definicji chodnika jeśli ściśle powiązana ze zmianą przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Według nowych wytycznych dopuszcza się budowę chodników o minimalnej szerokości 1 metra, co oznacza, że na takim chodniku nie da się już zaparkować samochodu. Jednak w takich sytuacjach wykonawca musi zaprojektować miejsca do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami, o długości nie mniejszej niż 2 metry i szerokości nie mniejszej niż 1,8 metra.

Wygląda więc na to, że teraz ustawodawca będzie jeszcze musiał zmienić przepisy dotyczące parkowania na chodnikach, aby wytyczne były w tej materii spójne. Mam nadzieje, że faktycznie to zrobić bo powinno to skuteczniej walczyć z parkingowymi patologiami, których nie brakuje w wielu miastach w Polsce.