Jak zaoszczędzić na święta dzięki ofercie Plusa z TIDAL HiFi i Disney+ w prezencie?

Nie musimy jednak wydawać fortuny na serwisy streamingowe, jeśli skorzystamy z atrakcyjnej oferty Plusa, która daje nam dostęp do dwóch najlepszych platform w swojej kategorii: TIDAL HiFi i Disney+. Co więcej, możemy mieć je w prezencie na cały rok!

TIDAL HiFi - niezrównana jakość dźwięku

TIDAL HiFi to serwis dla prawdziwych miłośników muzyki, którzy cenią sobie nie tylko bogaty wybór utworów i wideo, ale także najwyższą jakość dźwięku. TIDAL HiFi oferuje strumieniowanie w jakości Hi-Fi do 1411 kbit/s, co oznacza, że możemy słuchać muzyki bez utraty żadnych detali dźwiękowych. To niemal jakbyśmy byli na koncercie naszego ulubionego artysty.

A jeśli jesteśmy audiofilami i chcemy jeszcze lepszego brzmienia, możemy skorzystać z pakietu TIDAL HiFi Plus, który umożliwia słuchanie nagrań w jakości studyjnej oraz w jakości 360 Reality Audio dla słuchawek kompatybilnych z tą technologią. Takie technologie sprawiają, że mamy szansę obcować z muzyką w podobnych warunkach do tego, jak odsłuchiwał ją sam wykonawca podczas miksu i przygotowywania finalnej wersji. Ale na tym nie koniec zalet Tidala.

TIDAL HiFi to także społeczność, która łączy się z artystami i innymi fanami muzyki. Możemy uczestniczyć w spotkaniach online z artystami, oglądać występy live, relacje z festiwali i specjalne wydarzenia. Możemy także brać udział w konkursach, gdzie do wygrania są bilety na koncerty i inne nagrody. Na Tidal możemy przenieść naszą aktualną bibliotekę z innego streamingu muzyki, wraz z zachowaniem wszystkich playlist. Możemy też słuchać muzyki offline, gdy nie mamy dostępu do internetu, ponieważ aplikacje obsługują zapisywanie muzyki w pamięci urządzenia na później.

Z TIDAL HiFi można korzystać na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, komputery, telewizory, głośniki i wiele innych. Serwis jest pełen gotowych playlist, dostosowanych do naszego nastroju, gatunków muzyki i sytuacji, a także zupełnie obcych i nowych dla nas zestawień, które pozwolą rozszerzyć gust i zainteresowanie muzyką.

Disney+ - nieograniczona rozrywka dla całej rodziny

Disney+ to serwis streamingowy, który zaspokoi potrzeby każdego fana filmów i seriali. Na Disney+ znajdziemy niezliczone produkcje z takich znanych marek jak Disney, Marvel, Gwiezdne Wojny, Pixar, National Geographic i Star. Możemy oglądać klasyki, nowości i ekskluzywne tytuły, które są dostępne tylko na Disney+. To platforma dla całej rodziny, a w katalogu znajdują się takie hity, jak Duchy w Wenecji, The Mandalorian, Avatar: Istota wody, Nasze magiczne Encanto, Family Guy: Głowa rodziny, Loki, Grey’s Anatomy: Chirurdzy, Zbrodnie po sąsiedzku, Vaiana: Skarb oceanu oraz legendarni Simpsonowie

W ustawieniach konta istnieje opcja pozwalająca tworzyć do siedmiu profili użytkowników, w tym profil dla dzieci, który ma ograniczony dostęp do treści, więc nasze pociechy nie będą bez nadzoru mogły zobaczyć materiałów dla nich nieprzeznaczonych. Jedno konto wspiera do czterech strumieni odtwarzania wideo jednocześnie na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, komputery, telewizory, konsole i wiele innych. Z Disney+ nie musimy korzystać tylko w domu na telewizorze czy laptopie, bo bez problemu pobierzemy wybrane treści na urządzenia mobilne i będziemy oglądać je offline, gdy połączenie będzie niewystarczające lub nie mamy dostępu do internetu np. podczas podróży.

Jak skorzystać z oferty Plusa z TIDAL HiFi i Disney+ w prezencie?

Jeśli chcemy zaoszczędzić na święta i cieszyć się nieograniczoną rozrywką z TIDAL HiFi i Disney+, wystarczy, że wybierzemy ofertę Plusa, która nam odpowiada. Możemy wybrać abonament już od 39 zł/mies. (sam miesięczny dostęp do Disney+ bez oferty Plusa kosztuje 37,99 zł/mies.) i zyskać dostęp do TIDAL HiFi i Disney+ w prezencie na rok. To spora oszczędność, która pozwoli nam zaoszczędzić na opłatach za serwisy streamingowe ponad 800 zł w skali roku (licząc 12 comiesięcznych płatności za TIDAL HiFi i Disney+). Dostępna jest też oferta na kartę, która daje nam dostęp do TIDAL HiFi w prezencie na rok. A jeśli wybierzemy Subskrypcję oferty na kartę za 55 zł/mies., to dodatkowo otrzymamy w prezencie dostęp do Disney+.

Aby aktywować dostęp do TIDAL HiFi na rok w prezencie, wystarczy wysłać SMS i wprowadzić otrzymany kod oraz swój numer telefonu na www.plus.pl/tidal/konto. Abonenci Plusa aktywują dostęp do aplikacji wysyłając darmowego SMS o treści DODAJ na numer 80016. Użytkownicy Plus na Kartę aktywują promocję bezpłatnym kodem 10111*555# (wpisujemy kod w klawiaturę telefonu i klikamy słuchawkę, jak przy standardowym połączeniu).

Aby otrzymać dostęp do Disney+ na rok w prezencie należy wybrać abonament z Disney+ w prezencie, wejść na stronę www.plus.pl/disneyplus i wprowadzić swój numer telefonu oraz otrzymany kod. Użytkownicy Plus na Kartę otrzymają kod w SMS po aktywacji Subskrypcji oferty na kartę za 55 zł/mies.

Jakie smartfony są dostępne w ofercie Plusa?

Jeśli chcemy jeszcze bardziej podnieść jakość naszego doświadczenia z TIDAL HiFi i Disney+, możemy wybrać jeden z nowoczesnych smartfonów, które są dostępne w ofercie Plusa. Oto kilka propozycji: Samsung Galaxy S21, iPhone 13 czy oraz Xiaomi 11T Pro do zdobycia już od 1 zł w abonamencie.

Plus ma dla swoich klientów dwie atrakcyjne promocje. Pierwsza to Drugi smartfon w prezencie, dzięki której można kupić nowy smartfon w Plusie i dostać drugi, tańszy za w prezencie. Druga to 2 abonamenty w cenie 1, dzięki której można mieć dwa abonamenty w Plusie już od 59 zł miesięcznie.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Plusa z TIDAL HiFi i Disney+ w prezencie?

Oferta Plusa z TIDAL HiFi i Disney+ w prezencie to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą zaoszczędzić na święta i cieszyć się nieograniczoną rozrywką z najlepszych serwisów streamingowych. Dzięki ofercie Plusa możemy mieć dostęp do ponad 100 milionów utworów i 650 tysięcy wideo na TIDAL HiFi oraz do niezliczonych filmów i seriali online z takich znanych marek jak Disney, Marvel, Gwiezdne wojny, Pixar, National Geographic i Star na Disney+. Co więcej, możemy mieć je w prezencie na cały rok, co pozwoli nam zaoszczędzić na opłatach za serwisy streamingowe ponad 800 zł w skali roku.

Oferta Plusa z TIDAL HiFi i Disney+ w prezencie to także świetna okazja, aby wyposażyć się w nowoczesny smartfon, który zapewni nam najlepszą jakość obrazu i dźwięku. W ofercie Plusa znajdziemy wiele modeli smartfonów, które są dostępne w atrakcyjnych cenach przy abonamencie lub ofercie na kartę. Możemy wybrać smartfon, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i preferencjom.