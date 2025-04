Jak zamienić dowolne miejsce w salę kinową? To prostsze niż myślisz!

Jeśli wspólne oglądanie w plenerze, to tylko na smartfonie? Jeśli prezentacja, to tylko w sali konferencyjnej? Nic bardziej mylnego! Wystarczy odpowiedni projektor i smartfon lub laptop, a ograniczenia przestrzeni znikają w mgnieniu oka. Oto bardzo prosty sposób na to, by właściwie każde pomieszczenie uczynić salą, w której wygodnie obejrzymy film, zdjęcia czy prezentację.

Organizacja prezentacji nie musi być wyzwaniem. Z tym sprzętem to wręcz łatwizna

Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Właśnie wybieramy się na spotkanie ze znajomymi, podczas którego chcielibyśmy pochwalić się filmem z ważnego dla nas wydarzenia czy zdjęciami z ostatniej podróży. Niestety doskonale wiemy, jak to wygląda. Grupa kilku czy kilkunastu osób stłoczona wokół laptopa czy tabletu, wpatrzona w ledwie widoczny obraz. O jakimkolwiek komforcie oglądania po prostu nie ma mowy. Do tego stopnia, że niektórzy goście z grzeczności udają, że to, co widzą ich interesuje, bądź wręcz podoba się, ale tak naprawdę niewiele do nich dociera. Chyba każdy z nas zaliczył w swoim życiu chociaż jedną tego typu domówkę. Nic miłego.

Dokładnie tak samo może wyglądać spotkanie służbowe. Łatwo sobie wyobrazić cały team zgromadzony wokół jednego, małego wyświetlacza, na którym przełożony usiłuje zaprezentować zgromadzonym istotne informacje. Czy komukolwiek uda się wynieść z takiego spotkania cokolwiek, oprócz myśli o tym, by jak najszybciej się skończyło? Odpowiedź doskonale znamy. Okazuje się jednak, że można zupełnie inaczej. Można zrobić tak, aby prezentowane treści każdy spośród zgromadzonych oglądał komfortowo, mogąc się skupić na tym, co widzi. W dodatku wcale nie aż tak dużym kosztem, jak może się wydawać. O jakim konkretnie rozwiązaniu mowa?





Naturalnie mamy na myśli projektor multimedialny, najlepiej taki, który wyposażony jest w funkcję bezprzewodowej transmisji obrazu ze smartfona czy laptopa. I właśnie tego typu rozwiązanie chcemy przedstawić Wam w niniejszym materiale. Wraz ze specjalistami z salonu Top Hi-Fi & Video Design, który jest jego partnerem, wybraliśmy projektor idealny do właśnie takich zadań. Projektor na tyle mały, że bez problemu zmieści się do plecaka obok laptopa czy tabletu, a zarazem na tyle funkcjonalny, żeby korzystanie z niego było jak najprostsze i jak najprzyjemniejsze. Mowa tu o projektorze XGIMI Elfin Flip, którego atuty wcale nie kończą się na typowych dla projektora funkcjach. Co jeszcze potrafi ten model i jak wykorzystać go do prezentacji treści ze smartfona czy laptopa? Już opowiadamy. Zacznijmy jednak od samego projektora, bo to on jest kluczem do tego, by organizacja prezentacji, seansu filmowego czy pokazu zdjęć była dziecinnie prosta.

XGIMI Elfin Flip - niedrogi projektor o potężnych możliwościach

Atuty projektora XGIMI Elfin Flip dostrzegamy już na pierwszy rzut oka. O ile tylko uda nam się dostrzec sam projektor, którego ukrycie między innymi przedmiotami codziennego użytku to żadna trudność. Dzieje się tak dlatego, że po złożeniu projektor ten w ogóle nie przypomina urządzenia, którym w rzeczywistości jest. Przybiera kształt pionowej ramki, którą można ustawić gdzieś na półce czy między książkami. Może cały czas być pod ręką, a jednocześnie w ogóle nie zwracać na siebie uwagi. Kiedy jednak przyjdzie ten moment, w którym trzeba będzie z niego skorzystać, od razu pokaże, co potrafi.

Zacznijmy od tego, co jeszcze do niedawna było prawdziwą zmorą projektorów, czyli ustawienia parametrów obrazu. W przypadku XGIMI Elfin Flip wszystko dzieje się właściwie automatycznie. Projektor skanuje parametry pomieszczenia, odległość od ściany i sam wyrównuje obraz, by ten tworzył idealny prostokąt. Również sam dobierze ostrość i zapewni optymalną jakość tego, co zobaczymy razem z zaproszonymi gośćmi. Co ważne, XGIMI Elfin Flip wcale nie musi stać pod kątem prostym do ściany. Poradzi sobie nawet wtedy, gdy ustawimy go pod kątem około 40 stopni, co znacząco ułatwia pracę w mniejszych pomieszczeniach.

W jaki sposób dostarczyć treści, które projektor wyświetli na ścianie czy innej płaskiej powierzchni? Zacznijmy od tego najprostszego. XGIMI Elfin Flip ma wejście HDMI, dzięki czemu wystarczy jeden przewód, by móc podłączyć go do laptopa, komputera stacjonarnego, konsoli czy przystawki telewizyjnej typu Google Chromecast albo Apple TV. Co jednak, gdy w danym miejscu nie dysponujemy żadnym z tych rozwiązań? Z pomocą przychodzi wbudowana łączność Wi-Fi i oprogramowanie projektora, czyli XGIMI OS. Urządzenie ma certyfikację Netflix, dzięki czemu wyświetlanie treści z tego serwisu jest równie bezproblemowe, jak na typowym współczesnym telewizorze. Może jednak zdarzyć się tak, że treści, które chcemy zaprezentować, znajdują się w naszym smartfonie, który nie jest wyposażony w HDMI. Na to jednak producent projektora również znalazł rozwiązanie. W dodatku proste, szybkie i skuteczne.





Jak udostępnić obraz ze smartfona czy laptopa na projektorze? Miracast to właściwe rozwiązanie

Do bezprzewodowego połączenia smartfona czy laptopa z projektorem można wykorzystać sieć Wi-Fi Direct, gdzie jedną z dostępnych usług jest Miracast. To nic innego jak standard przesyłania obrazu właśnie za pośrednictwem Wi-Fi. Gdzie znajdziemy funkcję Miracast? W absolutnej większości współczesnych smartfonów z systemem Android i laptopów z systemem Windows. Jak z niej skorzystać? Zacznijmy od tego, by z menu projektora wybrać odpowiednią opcję. Następnie musimy odszukać opcję bezprzewodowego przesyłania obrazu na naszym urządzeniu. W przypadku smartfonów z Androidem opcja ta najczęściej dostępna jest w menu ustawień, a także z poziomu górnej belki ze skrótami. Może jednak przyjmować różne nazwy. W zależności od producenta urządzenia może nazywać się Screen Mirroring, Ekran bezprzewodowy itd. Następnie z poziomu smartfona wybieramy nasz projektor i czekamy na nawiązanie połączenia.

W przypadku laptopów z systemem Windows jest nieco prościej. Tutaj opcja bezprzewodowego udostępnienia ekranu zawsze dostępna jest w tym samym miejscu. Aktywuje się ją przy pomocy skrótu klawiszowego Win+K. Po jego użyciu wyświetli się lista ekranów gotowych do rozpoczęcia prezentacji.

Projektor z dostępem do danych w sieci lokalnej? To łatwe!

Załóżmy, że zaprosiliśmy gości, by zaprezentować im film z naszego wesela czy zdjęcia z niedawno odbytej podróży. Jak wszystkie cenne dla nas multimedia, zgraliśmy je na dysk komputera, który pełni w naszej domowej sieci funkcję serwera danych albo na typowy serwer NAS. Co zrobić, by wyświetlić je na projektorze takim jak XGIMI Elfin Flip? Wcale nie trzeba zgrywać ich na laptopa i podłączać go przez HDMI. Wystarczy w ustawieniach czy to komputera, czy serwera NAS włączyć funkcję udostępniania multimediów w sieci lokalnej. Gdy projektor zostanie podłączony do tej samej sieci, będzie mógł korzystać z zasobów w niej udostępnionych. Dzięki funkcji DLNA, również z multimediów, takich jak filmy, zdjęcia czy muzyka.





Ile to wszystko kosztuje?

Na początku wspomnieliśmy, że projektor XGIMI Elfin Flip wcale nie jest tak drogi, jak mógłby się wydawać. Ile konkretnie trzeba na niego wydać? Obecnie w sklepie Top Hi-Fi & Video Design dostępny jest w cenie 1349 złotych. To 500 złotych taniej, niż wynosi jego sugerowana cena detaliczna. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć chociażby na zakup przystawki Google Chromecast, która po podłączeniu przez HDMI zapewni dostęp do wszystkich serwisów streamingowych, z których korzystamy na telewizorze. Tak wiele możliwości za rozsądną cenę to z pewnością propozycja warta rozważenia.

