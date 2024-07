iOS 18 Beta to najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple, która oferuje wiele nowatorskich funkcji i ulepszeń. Część z nich mogliśmy oglądać niedawno na konferencji WWDC. Testerzy mogą już sprawdzać betę od końca czerwca. Okazuje się, że dołączenie do tego grona wcale nie jest trudne.

Dla wielu entuzjastów technologii możliwość przetestowania niepublicznej jeszcze wersji iOS jest ekscytującą okazją do poznania rozwiązań, które oficjalnie zadebiutują dopiero w okolicach września lub października. Jednak instalacja wersji beta systemu operacyjnego wiąże się z pewnym ryzykiem. W tym artykule omówimy, jak zainstalować iOS 18 Beta na Twoim iPhonie, a także przyjrzymy się, dlaczego warto (lub nie) podjąć to wyzwanie.

iOS 18 w wersji beta: O co w tym w ogóle chodzi?

iOS 18 Beta to testowa wersja systemu operacyjnego, która jest udostępniana użytkownikom przed oficjalnym wydaniem. Apple regularnie wypuszcza takie wersje swoich systemów operacyjnych, w tym iOS, aby zebrać opinie i zgłoszenia błędów od szerokiego grona użytkowników. Celem testów jest oczywiście wykrycie i naprawienie wszelkich problemów, zanim finalna wersja trafi do masowego użytku. Beta-testerzy mają możliwość sprawdzenia nowych funkcji i ulepszeń, które Apple planuje wprowadzić, co pozwala firmie na wdrażanie niezbędnych poprawek i dostosowanie systemu do potrzeb użytkowników.

Dzięki zaangażowaniu społeczności testerów Apple może szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy, co przekłada się na bardziej stabilne i niezawodne oprogramowanie wydawane już dla wszystkich użytkowników. Bety są udostępniane zarówno deweloperom, jak i publicznym testerom. Programiści mogą przygotować swoje aplikacje do nowej wersji systemu, podczas gdy publiczni testerzy mogą na bieżąco informować o swoich doświadczeniach i problemach. Proces ten pomaga w stworzeniu bardziej dopracowanego i zadowalającego końcowego produktu.

Źródło: MacRumors

Jak zainstalować iOS 18 Beta na iPhonie

Aby zainstalować iOS 18 Beta na swoim iPhonie, wykonaj poniższe kroki:

Zarejestruj się w Apple Beta Software Program odwiedź stronę beta.apple.com

zaloguj się przy użyciu swojego Apple ID

zaakceptuj warunki i zarejestruj swoje urządzenie Zrób kopię zapasową swojego iPhone’a pamiętaj, że wersja beta może być niestabilna – kopia zapasowa może uratować Cię przed problemami z systemem

otwórz ustawienia

wybierz „Nazwa użytkownika” > „iCloud” > „Kopia zapasowa iCloud”

naciśnij „Utwórz kopię zapasową teraz” Pobierz wersję beta systemu iOS 18 wróć na stronę Apple Beta Software Program

wybierz „iOS” i pobierz profil konfiguracji Zaktualizuj system po zainstalowaniu profilu, przejdź do „Ustawienia” > „Ogólne” > „Uaktualnienia > "Uaktualnienia beta"

wybierz wersję, pobierz i zaktualizuj

Dlaczego warto zainstalować iOS 18 Beta

Jednym z głównych powodów, dla których warto zainstalować iOS 18 Beta, jest możliwość uzyskania dostępu do najnowszych funkcji i innowacji, zanim staną się dostępne dla szerokiego grona użytkowników. Beta-testerzy mają unikalną okazję, aby przetestować nowości. Wczesny dostęp pozwala na eksperymentowanie z nowymi narzędziami i sprawdzenie, jak mogą one wpłynąć na ich codzienne użytkowanie urządzenia. Ponadto, uczestnictwo w programie beta daje możliwość wpływania na ostateczny kształt systemu. Zgłaszanie błędów i sugestii do Apple pomaga firmie doskonalić oprogramowanie, co przekłada się na lepsze doświadczenia dla wszystkich użytkowników w przyszłości. Dla wielu osób sama ekscytacja związana z odkrywaniem nowości i byciem częścią społeczności testerów jest wystarczającym powodem do zainstalowania wersji beta.

Dlaczego nie warto instalować systemu iOS w wersji beta?

Mimo licznych korzyści instalacja iOS 18 Beta niesie za sobą także pewne ryzyka, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji. Wersje testowe systemów operacyjnych, w tym iOS, często są niestabilne i zawierają błędy, które mogą znacząco wpłynąć na codzienne użytkowanie urządzenia. Problemy takie jak nagłe zamykanie się aplikacji, niekompatybilność z niektórymi programami czy nawet utrata danych mogą być frustrujące i czasochłonne do rozwiązania. Dodatkowo wersje beta mogą nie być optymalnie dostosowane pod kątem zużycia energii, co skutkuje szybszym rozładowywaniem się akumulatora. Osoby polegające na swoim iPhonie do pracy czy innych ważnych zadań mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli ich urządzenie przestanie działać poprawnie. Jeśli nie masz cierpliwości do komplikacji i braku stabilności, lepiej poczekać na oficjalne wydanie iOS 18.

iOS 18 Beta: Hit, czy kit?

Instalacja iOS 18 Beta to świetna okazja do poznania najnowszych funkcji i innowacji Apple przed ich oficjalnym wydaniem. Jednakże wiąże się to z pewnymi komplikacjami, takimi jak potencjalne błędy, problemy z kompatybilnością aplikacji i skrócony czas pracy baterii. Przed podjęciem decyzji o instalacji beta wersji warto dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw oraz upewnić się, że jesteś przygotowany(-na) na ewentualne problemy.

Niezależnie od Twojej decyzji, ważne jest, aby zawsze robić kopię zapasową swojego urządzenia przed jakąkolwiek dużą aktualizacją systemu, aby uniknąć utraty danych. Dzięki temu możesz cieszyć się nowymi funkcjami iOS 18 Beta bez stresu i obaw o swoje dane.