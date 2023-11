Widzisz ten popularny skrót? Tłumaczymy co oznacza

Sztuczna inteligencja jest szybko rozwijającą się dziedziną, a jej potencjał do zmiany naszego świata jest ogromny. Źródło: Depositphotos

Zadawalające odpowiedzi? Wydaje się, że tak. Choć każdy z chatbotów nieco inaczej podszedł do odpowiedzi na pytanie "co oznacza skrót AI?" Tylko Bard zdecydował się na nieco szersze potraktowanie tematu i zaprezentował kilka zastosowań. Nie da się jednak ukryć, że już teraz Sztuczna Inteligencja, w szczególności generatywna, wkroczyła do naszego życia i z nami zostanie na dłużej - czy nam się to podoba, czy nie.

