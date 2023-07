Nie wiesz jak zacząć inwestować? XTB ma na to świetne rozwiązanie

Gdy czytacie chociażby na łamach Antyweba, że akcje Apple windują wartość spółki już do blisko 3 bilionów USD i tylko w ostatnim półroczu podrożały o 50%, to pewnie zastanawiacie dlaczego z takiej okazji nie skorzystaliście.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, począwszy od braku wiedzy na temat inwestowania, przez wysokie koszty zakupu akcji na zagranicznych giełdach, a kończąc na braku odpowiednich środków. Na wszystkie te przeszkody można znaleźć rozwiązanie, a jest nim firma XTB, która wprowadziła ostatnio do swojej oferty tzw. Akcje Ułamkowe.

Inwestować można nawet małe kwoty

W dobie internetu inwestowanie w akcje czy fundusze ma już praktycznie zerową barierę wejścia. Dzisiaj nie trzeba składać zleceń osobiście lub telefonicznie u maklera, można to zrobić samodzielnie stosunkowo szybko przy pomocy swojego smartfona i dedykowanej aplikacji do inwestowania. W dodatku, w internecie można znaleźć mnóstwo materiałów na temat budowania swojego majątku, dzięki którym można odczarować nieco kwestię zakupu akcji czy konkretnych funduszy. Trzeba tylko mądrze wybrać partnera w takich inwestycjach, a na polskim rynku jedną z ciekawszych ofert, szczególnie dla drobnych inwestorów ma firma XTB.

XTB oferuje rachunek maklerski, w ramach którego zakupu akcji oraz funduszy ETF można dokonywać bez płacenia prowizji, pod warunkiem obrotów niższych od 100 000 euro miesięcznie. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem to całkiem atrakcyjne rozwiązanie, bo mogą one zacząć od niewielkich kwot, nie narażając się na nadmiarowe koszty, które musiałyby ponieść w innych biurach. Przykładowo dla polskiej giełdy, większość biur maklerskich ma minimalną prowizję przy zakupie akcji na poziomie 5 złotych. Dlatego inwestując np. 100 złotych, prowizja to aż 5% wartości transakcji.

Dzięki ofercie XTB samodzielne inwestowanie można zacząć zatem od niewielkich kwot i na własnej skórze przekonać się jak znosimy zmiany wyceny zakupionych aktywów. Psychologia inwestowania to wręcz osobna dziedzina nauki, ale najlepiej uczy się jej w praktyce, na bazie własnych odczuć oraz doświadczeń. W XTB można też skorzystać z bogatej biblioteki nagrań i szkoleń, które pomagają w stworzeniu własnych zasad inwestycyjnych i strategii. Tych jest bardzo dużo, a niektóre z nich wcale nie są mocno skomplikowane, tym bardziej jeśli możemy skorzystać z takiego rozwiązania jak Akcje Ułamkowe.

Czym są Akcje Ułamkowe?

Nawet jeśli inwestowanie jest wam obce, to pewnie orientujecie się, że na giełdzie kupuje i sprzedaje się akcje, czyli prawa własności do konkretnych spółek. Cena akcji może być bardzo różna, czasami jest to kilka, a czasami kilkaset złotych. Najdroższa pojedyncza akcja na polskiej giełdzie wyceniana jest obecnie na ponad 13 000 złotych, tyle kosztuje jeden udział w firmie LPP. Jeśli zatem ktoś chciałby kupić akcje tej firmy, to musiałby wyłożyć już całkiem spory kapitał.

I właśnie w takim momencie z pomocą przychodzi XTB z ofertą Akcji Ułamkowych. Jest to nowa usługa dająca dużą elastyczność w budowaniu portfela inwestycyjnego. Teraz jeśli chcecie zainwestować w akcje LPP to nie musicie już wykładać 13 000 złotych. Akcje Ułamkowe umożliwiają inwestycję w części akcji, np. 0,0009 za kwotę około 12 złotych, tak jak widać to na obrazku poniżej. Dzięki temu nabywamy prawo do 0,0009 Akcji Ułamkowej, a swoją pozycję możemy budować w dłuższym okresie. Pozwala to lepiej zdywersyfikować niewielki portfel akcyjny, korzystając z walorów, które byłyby dla nas po prostu za drogie.

W ramach Akcji Ułamkowych możemy inwestować tak jak powyżej, nabywając od XTB prawo powiernicze do ułamkowych części akcji (wolumen), ale równie dobrze możemy też zainwestować określoną kwotę. Załóżmy, że chciałbym kupić akcje Apple, które obecnie kosztują około 180 USD za sztukę, czyli po obecnym kursie nieco ponad 700 złotych. Mam jednak tylko 500 złotych, więc mogę nabyć prawo powiernicze do 0,66 takiej akcji. Co więcej, mogę to zrobić bezpośrednio z rachunku w XTB prowadzonego w złotówkach. To makler wymieni polską walutę na dolary amerykańskie i zrealizuje transakcję.

Gdybym w przyszłości zainwestował kolejne 500 złotych, to w zależności od kursu, mój udział może przekroczyć jedność. W takim wypadku staje się pełnoprawnym posiadaczem akcji giganta z Cupertino. Warto też odnotować, że nawet posiadając prawo powiernicze tylko do części akcji, nadal mam prawo do proporcjonalnej części dywidendy wypłacanej przez spółkę, choć nie mam pełni praw wynikających z posiadania akcji, jak choćby możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pełnię praw korporacyjnych nabywa się dopiero, gdy posiadamy przynajmniej jedną całą akcję, zaś do tego czasu właścicielem akcji pozostaje XTB. Należy jednak pamiętać, że Akcje Ułamkowe tak, jak każda inwestycja, związane są z określonym ryzykiem. Szczegóły dotyczące produktu można znaleźć na stronie: https://www.xtb.com/pl/au-kid.

XTB w ramach usługi Akcje Ułamkowe pozwala na inwestowanie niewielkich kwot, od 10 złotych na rynku polskim i 10 USD/Euro na rynkach zagranicznych. Daje to możliwość budowania zdywersyfikowanego portfela akcji nawet przy niedużym kapitale. Tym bardziej, że nie zapłacimy też wtedy żadnej prowizji za zakupy akcji, co jak pokazuje wiele analiz, potrafi znacząco wpływać (pozytywnie) na końcowe wyniki inwestycji.

Inwestowanie pasywne ma coraz więcej zwolenników

Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma ochotę analizować spółki giełdowe i wybierać te, które zamierza kupić aby na nich zarobić. Nie jest to z pewnością proste i często niestety również czasochłonne. Jednak i na to jest rozwiązanie. Być może kojarzycie termin “inwestowanie pasywne”, który robi obecnie dużą karierę wraz z funduszami ETF. Takie fundusze są również dostępne na platformie XTB, a dzięki nim można rozpocząć przygodę z inwestowaniem z dużo mniejszą barierą wejścia. Wystarczy poświęcić czas na wybranie odpowiednich dla siebie instrumentów - czy to pod względem preferowanego sektora gospodarki, czy też skłonności do ryzyka.

Jak to możliwe? Wszystko dzięki funduszom ETF, o których można by było pewnie napisać osobny artykuł. Największą zaletą takiego funduszu są niskie koszty obsługi, które w przypadku tych najtańszych nie przekraczają czasami nawet 0,1%. Dla porównania typowe fundusze akcyjne w Polsce potrafią pobierać opłaty rzędu 3-4% i to co roku, pomniejszając zysk z inwestycji. Taki fundusz nie jest zazwyczaj aktywnie zarządzany, ma odwzorowywać na przykład konkretny indeks jak S&P500 z USA czy WIG20 z polskiej giełdy. Kupując taki fundusz niejako inwestujemy w dużą część rynku akcyjnego i po prostu liczymy na to, że gospodarka danego kraju czy nawet całego świata będzie się rozwijać, a nasza inwestycja rosnąć.

De facto fundusze ETF mogą odwzorowywać nawet gotowe strategie inwestycyjne inwestując np. 80% środków w akcje i 20% w obligacje. Wtedy też nie musimy przejmować się wyborem konkretnych aktywów, tylko pozostawiamy to w gestii profesjonalistów. W XTB jednostki uczestnictwa funduszy ETF można kupować jak akcje. W wielu przypadkach również zasady odnoszące się do Akcji Ułamkowych dotyczą także funduszy ETF, czyli można nabywać prawo powiernicze do ułamka jednostki takiego funduszu. W ten sposób również nie ma konieczności wyliczania ile pieniędzy trzeba przelać na rachunek maklerski aby kupić np. dwie jednostki funduszu. Dzięki temu możemy inwestować tyle na ile w danej chwili nas stać, bez nadwyrężania budżetu domowego.

Aby inwestować wystarczy tylko smartfon

Równie istotna co koszty inwestowania jest też kwestia dostępu do odpowiednich narzędzi. XTB oferuje swoją rozbudowaną platformę xStation, która tworzona jest przez wewnętrzny zespół specjalistów. Dzięki temu aplikacja dostępna jest zarówno w przeglądarce, jak i na smartfonach oraz tabletach. Dostęp do swojego portfela inwestycyjnego możemy mieć z każdego miejsca na świecie, wystarczy nam tylko połączenie internetowe. Daje to możliwość reakcji na aktualne wydarzenia rynkowe, o których de facto możemy być informowani w samej aplikacji. XTB posiada rozbudowaną nie tylko bazę szkoleniową, ale również portal informacyjny o najważniejszych wydarzenia na rynkach finansowych, do którego mamy dostęp z poziomu aplikacji.

Reasumując, oferta XTB prezentuje się obecnie bardzo ciekawie, a wprowadzenie Akcji Ułamkowych daje użytkownikom serwisu większe możliwości dywersyfikacji oraz inwestowania nawet niewielkich kwot. W pomnażaniu własnego majątku ważna jest przede wszystkim regularność, nie ma znaczenia czy możemy inwestować 100, 1000 czy 5000 złotych co miesiąc. Jeśli będziecie robić to regularnie, nawet z małymi kwotami, to z pewnością poprawicie swoją sytuację finansową, a kto wie może także złapiecie inwestycyjnego bakcyla?