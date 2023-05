Apple w 3 lata blisko podwoiło subskrypcje. W nich leży coraz więcej pieniędzy

Usługi, usługi i... jeszcze raz usługi. Abonamenty stają się coraz ważniejszym źródłem zysków nie tylko dla firm opierających biznesplan głównie na oprogramowaniu, ale również tych prez lata budujących fortuny na sprzęcie. Apple jest tego świetnym przykładem.

Subskrypcje: to w nich leży przyszłość?

Bo choć gigant z Cupertino regularnie co kilkanaście miesięcy zalewa rynek nowymi smartfonami, tabletami, komputerami i zestawem akcesoriów — i to wciąż one są na pierwszym miejscu w kwestii przychodów — to wyraźnie widać od kilku lat że powoli zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzania zmian. Obecny biznesplan może przestać się sprawdzać za jakiś czas. Dlatego wyraźnie obserwujemy inwestowanie firmy w usługi abonamentowe. Pojawia się ich w ofercie coraz więcej. I przekładają się na coraz większe zyski.

Blisko miliard subskrybentów. Apple coraz bardziej przyciąga subskrypcjami

Podczas najnowszego spotkania z akcjonariuszami na którym omawiano wyniki finansowe ostatniego kwartału, Tim Cook powiedział że obecnie użytkownicy wykupują 975 milionów subskrypcji. Wliczają się w to ich wszystkie usługi — m.in. App Store, Apple Music, Apple TV+ czy chmura iCloud. Z każdym kwartałem w tym segmencie widać wzrost. Na poniższym wykresie jasno można zobaczyć dlaczego firma poświęca coraz więcej uwagi tworzeniu nowych rozwiązań, które może później zaoferować w formie abonamentowej.

CFO Apple, Luca Maestri, komentując ten wynik powiedział że z porównaniem do ubiegłego roku zanotowano wzrost na poziomie 150 milionów. A jeżeli przyrównamy te wyniki do tych sprzed 3 lat — prawie się one podwoiły.

Powoli do celu

Giganci technologiczni coraz lepiej rozumieją, że subskrypcje są przyszłością. Niewielu użytkowników jest jeszcze gotowych na korzystanie z abonamentów w kwestii samych urządzeń, ale z usługami mają coraz mniejszy problem. To widać na każdym kroku.

