Burze mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszych urządzeń elektronicznych. Nagłe wyładowania atmosferyczne mogą prowadzić do przepięć w sieci elektrycznej, co może skutkować uszkodzeniem lub nawet całkowitym zniszczeniem cennych urządzeń. Właśnie dlatego przygotowaliśmy kilka praktycznych porad, które pomogą uniknąć niepotrzebnych problemów.

Burze, choć mogą fascynować swoją siłą i pięknem, stanowią poważne zagrożenie dla naszych urządzeń elektronicznych. Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić cenne sprzęty, takie jak komputery, telewizory czy urządzenia AGD. Każdego roku burze powodują liczne straty. Wielu z tych szkód można by było uniknąć dzięki odpowiednim środkom ostrożności. W obliczu rosnącej liczby urządzeń elektrycznych w naszych domach i biurach warto poznać sposoby ich ochrony. Od prostych działań, takich jak odłączanie urządzeń od źródła zasilania, po zaawansowane rozwiązania technologiczne, jak zasilacze awaryjne czy ochronniki przepięć – istnieje wiele sposobów, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.

Źródło: Depositphotos

Odłącz urządzenia od źródła zasilania

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony urządzeń elektronicznych przed burzą jest ich odłączenie ich od sieci elektrycznej. Gdy burza jest w drodze, warto:

wyłączyć i odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak komputery, telewizory, routery, pralki, lodówki itp.;

odłączyć anteny telewizyjne oraz kable internetowe;

unikać korzystania z urządzeń podłączonych do gniazdka elektrycznego, szczególnie w czasie intensywnych wyładowań atmosferycznych.

Zainwestuj w ochronniki przepięć

Ochronniki przepięć (ogranicznik przepięć, przepięciówka) to urządzenia, które zabezpieczają elektronikę przed nagłymi skokami napięcia. Można je podłączyć do standardowych gniazdek elektrycznych. Oto co warto wiedzieć:

Rodzaje ochronników – istnieją różne typy ochronników przepięć, w tym listwy zasilające z wbudowanym zabezpieczeniem oraz bardziej zaawansowane urządzenia montowane bezpośrednio w instalacji elektrycznej.

– istnieją różne typy ochronników przepięć, w tym listwy zasilające z wbudowanym zabezpieczeniem oraz bardziej zaawansowane urządzenia montowane bezpośrednio w instalacji elektrycznej. Parametry techniczne – przy zakupie ochronnika zwróć uwagę na jego parametry, takie jak maksymalne napięcie ochrony i czas reakcji. Im niższe napięcie ochrony i szybszy czas reakcji, tym lepiej urządzenie będzie chronić Twoją elektronikę.

Skorzystaj z zasilaczy awaryjnych (UPS)

Zasilacze awaryjne (UPS - Uninterruptible Power Supply) to urządzenia, które zapewniają ciągłość zasilania w przypadku przerwy w dostawie prądu oraz chronią przed przepięciami. Zalety korzystania z UPS to m.in.:

Ciągłość pracy – UPS zapewniają chwilowe zasilanie awaryjne, co pozwala na bezpieczne wyłączenie urządzeń lub kontynuowanie pracy przez krótki czas.

– UPS zapewniają chwilowe zasilanie awaryjne, co pozwala na bezpieczne wyłączenie urządzeń lub kontynuowanie pracy przez krótki czas. Ochrona przed przepięciami – większość UPS-ów posiada wbudowane ochronniki przepięć, które dodatkowo zabezpieczają sprzęt przed skokami napięcia.

Regularne przeglądy i konserwacja

Regularne przeglądy instalacji elektrycznej oraz urządzeń zabezpieczających mogą znacząco zwiększyć poziom ochrony.

Kontrole instalacji – regularne przeglądy instalacji elektrycznej pozwalają wykryć ewentualne uszkodzenia lub zużycie elementów, które mogą stanowić zagrożenie podczas burzy.

– regularne przeglądy instalacji elektrycznej pozwalają wykryć ewentualne uszkodzenia lub zużycie elementów, które mogą stanowić zagrożenie podczas burzy. Testowanie ochronników przepięć – warto co jakiś czas testować działanie ochronników przepięć i wymieniać je, jeśli przestają działać prawidłowo.

Warto się ubezpieczyć!

Choć fizyczne zabezpieczenia są bardzo ważne, warto również pomyśleć o ubezpieczeniu mienia. Wówczas mamy pewność, że ewentualne straty finansowe zostaną nam zwrócone.

Polisa ubezpieczeniowa – upewnij się, że Twoja polisa ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane przepięciami oraz burzami.

– upewnij się, że Twoja polisa ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane przepięciami oraz burzami. Dokumentacja – prowadzenie dokładnej dokumentacji posiadanych urządzeń, w tym ich wartości, może ułatwić ewentualne roszczenia ubezpieczeniowe.

Dobrze wiedzieć, kiedy spodziewać się burzy

Dstęp do prognoz pogody oraz informacji nadchodzących burzach pozwala na szybkie podjęcie działań zabezpieczających.

Aplikacje pogodowe – korzystanie z aplikacji pogodowych może pomóc w monitorowaniu nadchodzących burz i odpowiednim przygotowaniu się.

– korzystanie z aplikacji pogodowych może pomóc w monitorowaniu nadchodzących burz i odpowiednim przygotowaniu się. Powiadomienia SMS – gdy otrzymujemy wiadomość z ALERTEM RCB nie bagatelizujmy jej. Dobrze jest być przygotowanym na najgorszy scenariusz, nawet jeśli w chwili otrzymania SMS-a nic nie wskazuje na to, że zbliża się burza.

Zabezpieczenie elektroniki przed burzą jest kluczowe dla ochrony naszego mienia oraz zapewnienia ciągłości pracy urządzeń. Stosowanie się do powyższych porad, takich jak odłączanie urządzeń od sieci, inwestowanie w ochronniki przepięć, korzystanie z zasilaczy awaryjnych oraz regularne przeglądy instalacji, może znacząco zmniejszyć ryzyko uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Daj znać w komentarzach, w jaki sposób Ty zabezpieczasz się przed burzą.