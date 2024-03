Można już wysyłać listy Paczkomatem. To dobije Pocztę Polską?

Do tej pory, jeśli mieliśmy potrzebę przekazania komuś niewielkiego i lekkiego przedmiotu, musieliśmy do tego kogoś pojechać,- jeśli był z tego samego miasta, a jak spoza to wysłać kurierem, Paczkomatem lub Pocztą Polską.

Kurier czy Paczkomat wiązał się jednak z kosztem równym wysłania 30 czy 25 kg paczki, wiele osób decydowało się więc na odstanie swojego w placówce Poczty Polskiej i wysłanie danej rzeczy w kopercie listowej. Wczoraj jednak InPost poinformował, że w aplikacji mobilnej InPost Mobile pojawiła się obok większych paczek, opcja wysłania Mini paczki w dużo niższej cenie.

Chcesz wysłać list lub dokument? Ktoś zostawił u Ciebie ładowarkę do telefonu i bardzo na nią czeka? A może chcesz oddać znajomemu książkę, którą przetrzymujesz zdecydowanie za długo, a nie macie czasu się spotkać? Nadaj paczkę przez Paczkomat nie tylko do innego miasta, ale też na drugi koniec Twojego miasta, do osoby, która na nią czeka, a z którą nie masz czasu się spotkać. Paczka dotrze do adresata już na drugi dzień! Nie stój w kolejce – wyślij przez Paczkomat!

Na koniec komunikatu InPostu widzimy wyraźny przytyk do kolejek na Poczcie Polskiej, a nadanie w aplikacji Mini paczki to rzeczywiście nieporównywalna różnica, dla której warto dopłacić te kilka złotych. W aplikacji InPost Mobile to dwa szybkie kroki, otrzymanie kodu, przepisanie na list, zaniesienie do pobliskiego Paczkomatu i nadanie.



Opcja z placówką Poczty Polskiej to z pewnością dużo dłuższy proces, ale jak to wygląda cenowo? Przesyłka listowa priorytetowa na Poczcie Polskiej może ważyć maksymalnie 2 kg (Mini paczka to max 3 kg), a koszt jej wysłania to 8 zł.



W przypadku listu poleconego, to już 18,30 zł za priorytet, który przynajmniej teoretycznie powinien szybko dojść.



Natomiast przesyłka z zadeklarowaną wartością to koszt 23,40 zł.



Jeśli nie chcemy tracić czasu w placówce Poczty Polskiej, pozostaje Koperta Pocztex, jeśli uda nam się samemu ją nadać i opłacić, będzie to koszt 13,50 zł.



Próbowałem osobiście przez aplikację Pocztex Mobile, po wybraniu opcji Nadaję, przekierowało mnie do przeglądarki, a po wybraniu nadania i odebrania przez automat paczkowy uruchomiła się mapa. Znalazło automaty Pocztex 24/7, ale nie dało się ich wybrać.



Tak więc przynajmniej przy nadaniu, trzeba domówić kuriera, co daje łączny koszt 20,50 zł.

W przypadku Mini paczki, którą sami nadamy do Paczkomatu, a odbiorca ją odbierze z Paczkomatu, za całość zapłacimy 11,99 zł. Wymiary Mini paczki to maksymalne: 4 x 23 x 40cm, minimalne 10 x 15cm, a maksymalna waga to 3kg. InPost wymienia tu takie przedmioty, które mieszczą się w tych parametrach, jak dokumenty lub notatki, książka, biżuteria handamde, płyty, gry komputerowe, akcesoria do telefony czy niewielkie kosmetyki.



Co ciekawe na koniec, w trakcie pisania tego tekstu otrzymałem na pocztę e-mail informację z DPD Polska, iż udostępnili dziś podobną usługę DPD Lajt, która pozwala na nadanie małej paczki,- również do 3 kg, w opcji automat - automat za 10 zł. Pamiętajmy jednak, że to dużo mniejsza liczba automatów w Polsce niż ma obecnie InPost.

Źródło: InPost.