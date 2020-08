Niestety, Google postanowiło nieco na siłę wepchnąć użytkownikom nowy komunikator tam, gdzie wcale nie jest on potrzebny. O ile na desktopie Spotkanie Google w jednym oknie wraz z Gmailem mogą zdać egzamin, o tyle integracja komunikatora z aplikacją mobilną Gmaila to w mojej ocenie gigantyczne nieporozumienie. Przede wszystkim z powodu sposobu integracji obydwu usług – dodanie specjalnej zakładki u dołu ekranu odbierającej nam część powierzchni, która do tej pory służyła do przeglądania zawartości skrzynki mailowej, to efekt kompletnie niepożądany. Jeśli zmiany w G Suite dla firm zostaną przeniesione do Gmaila dla konsumentów, to aplikacja stanie się prawdziwym kombajnem z czatem, pokojami i spotkaniami (grafika wyżej).

Jak wyłączyć Spotkanie w aplikacji Gmaila?

Na szczęście wyłączenie tego elementu nie jest trudne, a na horyzoncie pojawiają się wieści, że Google samodzielnie wycofa tę integrację z aplikacji mobilnych. Zanim to jednak nastąpi, część z was na pewno wolałyby już dzisiaj pozbyć się dodatkowego elementu interfejsu, który w niczym nie pomaga, a tylko przeszkadza.

Sprawa jest bardzo prosta, bo w przypadku Androida i iOS-a kolejno wykonywane czynności odbywają się dokładnie tak samo. W pierwszej kolejności należy przejść do Ustawień w Gmailu oraz wskazać konto, którego będzie dotyczyła zmiana. Jeśli więc używacie Google Meet do komunikacji na koncie firmowy/osobistym, a chcecie z niego zrezygnować na drugim z profili, to jest to możliwe. W następnym kroku pozostaje tylko przełączyć opcję „Spotkanie”. Po wyłączeniu tutaj, w widoku skrzynki odbiorczej nie będzie już pojawiać się karta prowadząca do listy rozmów.