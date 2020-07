Google ma w zanadrzu jeszcze kilka sztuczek

Google podwinęło rękawy i mocno pracuje, by jego rozwiązania trafiały także do klientów korporacyjnych. Patrząc na rozwój przeglądarkowych wersji programów, możemy zgadywać, jakie funkcje niedługo trafią także do ich mobilnych odpowiedników. Do takich nowości należy m.in możliwość otwierania dokumentów Google bezpośrednio w kliencie poczty. Oprócz tego wiemy, że go Gmaila zmierzają chociażby takie zakładki jak „Tasks” czy „Files”, czyli dublowanie funkcjonalności innej aplikacji Google – tym razem Trello.