Jak wyłączyć reklamy w smartfonach Xiaomi?

W cyfrowym świecie niemal na każdym kroku musimy się mierzyć z niechcianymi reklamami. Filmiki, których nie da się pominąć lub dziesiątki bannerów na centymetr kwadratowy nikogo już chyba nie dziwią. W 2018 roku użytkownicy smartfonów Xiaomi zostali zaskoczeni decyzją firmy o wprowadzeniu reklam do... interfejsu MIUI. Pomimo obietnic marki związanych z utrzymaniem niskich cen urządzeń, wiele osób było oburzonych. I chyba słusznie. Dlatego w tym artykule wyjaśnimy, jak wyłączyć reklamy na smartfonach Xiaomi.

Istnieje kilka skutecznych kroków, które możesz podjąć, aby zminimalizować lub całkowicie pozbyć się reklam z urządzeń Xiaomi. W tym artykule omówimy praktyczne kroki, które pozwolą Ci cieszyć się użytkowaniem smartfona bez uciążliwych koszmarków.

Dlaczego warto pozbyć się reklam?

Decyzja Xiaomi o wprowadzeniu reklam do MIUI w 2018 roku stała się powodem irytacji dla wielu użytkowników. Zamiast płynnego i przyjemnego korzystania z urządzenia, natrafiali oni na natrętne reklamy, które zakłócały codzienną interakcję z telefonem. Podobnie jak inne firmy technologiczne, Xiaomi to nie tylko producent sprzętu. Marka szuka innych sposobów na zarabianie pieniędzy. Wprowadzenie reklam do MIUI jest po prostu częścią strategii generowania dodatkowych dochodów.

Xiaomi Mi 9T – jeden z ciekawszych smartfonów w historii tego producenta

Usuwanie reklam w smartfonach Xiaomi

Jeśli chodzi o smartfony Xiami, istnieje kilka sekcji, w których można wyłączyć reklamy. Poniżej omówimy odpowiednie działania dla każdej z nich.

Wyłączenie MSA (MIUI System Ads)

W celu wyeliminowania reklam kluczowym krokiem będzie wyłączenie aplikacji MSA (MIUI System Ads). Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Otwórz aplikację Ustawienia na swoim smartfonie Xiaomi. Przejdź do sekcji Hasła i zabezpieczenia. Wybierz opcję Autoryzacja i odwołanie. Znajdź MSA i wyłącz ją. Poczekaj kilka sekund i cofnij się do poprzedniego ekranu menu.

Wyłączenie MSA pozwala zredukować liczbę reklam i ograniczyć zbieranie danych do celów reklamowych.

Wyłączenie rekomendacji i spersonalizowanych reklam

Aby zapobiec monitorowaniu Twoich nawyków użytkowania i dostosowywaniu reklam do Twoich zainteresowań, możesz też wyłączyć spersonalizowane rekomendacje reklamowe:

Otwórz aplikację Ustawienia. Przejdź do sekcji Hasła i zabezpieczenia. Wybierz Prywatność. Następnie wejdź w Usługi reklamowe. Wyłącz opcję Spersonalizowane rekomendacje reklam.

Wyłączanie reklam w aplikacji Zabezpieczenia

Otwórz aplikację Zabezpieczenia. Znajdź ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i dotknij jej. Wyłącz opcję Otrzymuj rekomendacje.

Wyłączanie reklam w przeglądarce Mi Browser

Otwórz aplikację Mi Browser. Stuknij ikonę profilu w prawym dolnym rogu. Wybierz ikonę koła zębatego Ustawienia. Wybierz Prywatność i bezpieczeństwo. Wyłącz spersonalizowane usługi.

Wyłączanie reklam w aplikacji Muzyka

Otwórz aplikację Muzyka Xiaomi. Stuknij przycisk menu w lewym górnym rogu. Wybierz Ustawienia. Wybierz Ustawienia zaawansowane. Wyłącz opcję Pokaż reklamy.

Wyłączanie reklam w Menedżerze plików

Otwórz aplikację Menedżer plików Mi. Stuknij przycisk menu hamburgera w lewym górnym rogu. Wybierz Ustawienia. Wybierz Informacje. Wyłącz Rekomendacje.

Wyłączanie reklam w aplikacji Pobrane

Otwórz aplikację Pobrane. Stuknij przycisk menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu. Wybierz Ustawienia. Wyłącz opcję Pokaż polecaną zawartość.

Wyłączanie reklam w aplikacji Motywy

Otwórz aplikację Motywy. Stuknij w Moje konto w prawym dolnym rogu. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia. Wyłącz Spersonalizowane rekomendacje i Pokaż reklamy.

Reklamy w smartfonach Xiaomi – Co jeszcze warto wiedzieć?

Już po wykonaniu wszystkich powyższych kroków związanych z wyłączaniem reklam w smartfonach Xiaomi mogą pojawić się pytania dotyczące ogólnego zrozumienia problemu. Poniżej znajdziesz kilka dodatkowych informacji.

Czy wszystkie smartfony Xiaomi z nakładką MIUI zawierają reklamy?

Wygląda na to, że niestety wszystkie najnowsze wersje MIUI zawierają reklamy. W przeszłości istniały pewne oczekiwania, że przy wyższych cenach za flagowe modele można było uniknąć reklam, ale niestety taka opcja nie jest dostępna.

Czy można użyć zewnętrznego blokera reklam?

Jeśli chcesz, możesz skorzystać z blokera reklam, aby ograniczyć ilość wyświetlanych reklam. W sklepie Google Play dostępne są różne aplikacje do blokowania reklam, ale nie wszystkie są jednakowo skuteczne na platformie MIUI.

Czy po wyłączeniu MSA nadal będziemy bombardowani reklamami?

Po wyłączeniu MSA możesz nadal otrzymywać powiadomienia na poziomie systemu, ale powinny być one mniej uciążliwe.

Czy wyłączenie reklam wpływa na wydajność urządzenia?

Wyłączenie MSA nie powinno wpływać na ogólną wydajność smartfona Xiaomi.

Jak zgłosić problem z reklamą w MIUI?

Jeśli napotkasz problem z reklamą w MIUI, możesz zgłosić ją zespołowi obsługi klienta Xiaomi.