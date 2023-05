Jak ponownie uruchomić telefon iPhone? Podpowiadamy

Jak wyłączyć i uruchomić ponownie telefon iPhone? Sprawa wydaje się oczywista - bo to przecież jedna z podstawowych funkcji. Nasz krótki rozwiewa wszystkie wątpliwości i w szybki sposób wyjaśni, jak to zrobić.

Wydawać by się mogło, że nikt już nie pamięta o wyłączeniu telefonu - coś co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się oczywistością, dziś jest raczej ciekawostką, z której korzystamy w ostateczności. Najczęściej, gdy telefon sprawia problemy i nie chcemy sięgaj po ostateczność - zerowanie ustawień fabrycznych. Problemy z oprogramowaniem można najczęściej rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie telefonu. Wystarczy kilka kroków, by to zrobić. A, że iPhone pozbawiony jest typowego przycisku włączania/wyłączania, ponowne jego uruchomienie może sprawiać problemy. Pomożemy je rozwiązać tym krótkim poradnikiem!

Jak wyłączyć iPhone'a?

Jak wyłączyć i uruchomić ponownie iPhone? Najprościej tego dokonać korzystając z kombinacji przycisków znajdujących się na jego obudowie. Wyłączenie Phone’a X, 11, 12, 13, lub innego z Face ID jest dość proste, choć mało oczywiste. By to zrobić, jednocześnie naciśnij przycisk boczny oraz dowolny z przycisków zmiany głośności znajdujący się po przeciwnej stronie obudowy. Po chwilowym ich przytrzymaniu na ekranie pojawią się dodatkowe suwaki. Przeciągnij ten oznaczony tekstem - Wyłącz. Odczekaj 30 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Jeśli urządzenie „zawiesiło się” lub nie odpowiada - warto skorzystać z innej opcji (o czym poniżej). By ponownie włączyć iPhone'a, wystarczy przytrzymać przycisk boczny do momentu pojawienia się logo Apple.

Wyłączanie iPhone przyciskami bocznymi to tylko jedna z możliwości. Można też to zrobić bezpośrednio z ekranu telefonu - pod warunkiem, że jest on sprawny. Co zrobić? Wystarczy skorzystać z tych kilku kroków: Przejdź do Ustawień i stuknij kolejno Ogólne > Wyłącz. Na ekranie pojawi się znajomy suwak, po przesunięciu którego iPhone się wyłączy.

Wyłączenie iPhone'a - wymuszenie ponownego uruchomienia

A co zrobić w przypadku, gdy iPhone nie chce się wyłączyć, podłączenie do komputera i wyszukanie w iTunes/Finderze nic nie daje, a na ekranie nie pojawia się żaden komunikat? Tu pomocne będzie wymuszenie ponownego uruchomienia iPhone'a. W przypadku modeli z Face ID należy nacisnąć i szybko zwolnić przycisk zwiększania głośności, na następnie nacisnąć i szybko zwolnić przycisk zmniejszania głośności, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny. Gdy na ekranie pojawi się logo Apple, można zwolnić ten przycisk. iPhone w tym momencie się resetuje i po chwili powinieneś zobaczyć zablokowany ekran, który odblokujesz podając kod iPhone'a. Jeśli jednak to nie pomoże, nie obejdzie się bez pisania do pomocy technicznej Apple - być może problem leży gdzie indziej i konieczne będzie udanie się z telefonem iPhone do serwisu.

Taką samą procedurę należy wykonać w przypadku starszego modelu telefonu iPhone wyposażonego w przycisk Początek działającego pod kontrolą iOS 16:

Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zwiększania głośności Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zmniejszania głośności Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny Gdy na ekranie pojawi się logo Apple, zwolnij przycisk boczny

Wyłącznie i ponowne włączenie iPhone'a nie powinno już stanowić żadnego problemu - jeśli jednak wciąż nie da się go uruchomić ponownie, warto poszukać pomocy na stronach technicznych Apple lub w autoryzowanych serwisach.