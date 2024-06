Jak wyłączyć Bixby w smartfonach Samsung?

Asystenci głosowi mają ułatwiać nam codzienne życie. W praktyce bywa różnie. Nie zawsze wszystkie z tych rozwiązań spełniają oczekiwania użytkowników. Jednym z przykładów asystenta, który nie zyskał dużej popularności jest Bixby od Samsunga. Od momentu swojego debiutu w 2017 roku wywoływał mieszane uczucia wśród użytkowników smartfonów tej marki. Jeśli należysz do grupy tych, którzy niekoniecznie chcą korzystać ze wsparcia Bixby, ten tekst pomoże Ci go wyłączyć.

Dlaczego warto wyłączyć Bixby?

Choć Bixby oferuje szereg ciekawych funkcji, w tym Bixby Voice, Bixby Vision czy Bixby Routines, nie wszyscy użytkownicy są zadowoleni z jego działania. Wiele osób uważa, że Bixby jest mniej użyteczny i mniej intuicyjny niż inne popularne usługi głosowe, takie jak Google Assistant czy Siri. Wielu użytkowników irytuje również ciągłe przypadkowe uruchamianie Bixby. Poniżej omawiamy kilka prostych metod, dzięki którym można wyłączyć Bixby na smartfonach Samsunga. Od zmiany ustawień klawisza bocznego po dezaktywację funkcji wybudzenia głosem, dowiesz się, jak dostosować smartfon do własnych preferencji.

Co to jest Bixby?

Bixby to asystent głosowy opracowany przez firmę Samsung, który zadebiutował na rynku w 2017 roku. Miał on konkurować z innymi popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant, Alexa czy Siri. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań Bixby został stworzony specjalnie z myślą o sprzęcie marki Samsung. Oferuje on szereg funkcji, w tym możliwość wykonywania poleceń głosowych, rozpoznawania obrazów (Bixby Vision) oraz automatyzacji zadań (Bixby Routines).

Pomimo swojej obecności na rynku od kilku lat, Bixby nigdy nie zdobył takiej popularności ani uznania jak konkurencyjni asystenci głosowi. Użytkownicy często krytykują go za powolność działania, ograniczoną funkcjonalność oraz brak wsparcia dla wielu języków. Mimo że Samsung regularnie aktualizuje Bixby i dodaje nowe funkcje, asystent ten nadal nie przebił się chyba do czołówki tego typu rozwiązań.

Pomimo swoich wad, Bixby nadal pozostaje jednak integralną częścią smartfonów Samsunga, szczególnie tych z najnowszych linii Galaxy. Domyślnie jest on aktywny na większości urządzeń tej marki, co oznacza, że użytkownicy mogą przypadkowo uruchamiać go poprzez niewłaściwe naciśnięcie klawisza bocznego lub wywołanie komendy głosowej. Dla niektórych użytkowników Bixby może być zbędny lub wręcz irytujący, dlatego też możliwość jego wyłączenia może być bardzo pożądana.

Sposoby na wyłączenie Bixby

Istnieje kilka metod, które pozwalają na wyłączenie Bixby lub ograniczenie jego funkcji, dzięki czemu możesz dostosować swoje urządzenia do własnych preferencji. Poniżej przedstawiamy kilka skutecznych sposobów, które umożliwiają wyłączenie Bixby na smartfonach Samsunga, zapewniając użytkownikom większą kontrolę nad swoim doświadczeniem związanym z asystentem głosowym.

Metody wyłączenia Bixby

Wyłączanie Bixby poprzez klawisz boczny

W niektórych modelach smartfonów Samsunga domyślnie przytrzymanie klawisza bocznego uruchamia Bixby. Użytkownicy, którzy wolą korzystać z innych funkcji tego klawisza, mogą zmienić tę domyślną akcję w menu wyłączania. Aby to zrobić, wystarczy wykonać następujące kroki:

Przesuń palcem w dół na ekranie głównym, aby wyświetlić powiadomienia, a następnie przesuń ponownie, aby rozwinąć szybkie ustawienia. Dotknij ikony zasilania w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć menu zasilania. Dotknij opcji "Ustawienia klawisza bocznego", która znajduje się na dole menu zasilania. W sekcji "Naciśnij i przytrzymaj" wybierz "Menu wyłączania", aby zmienić funkcję klawisza bocznego w menu wyłączania, zamiast uruchamiania Bixby.

Wyłączanie funkcji wybudzenia głosem "Hi Bixby"

Podobnie jak Google Assistant reaguje na komendę "Hey Google", Bixby rozpoznaje komendę "Hi Bixby". Jeśli nie chcesz, aby Bixby reagował na tę frazę, możesz ją wyłączyć w prosty sposób:

Otwórz aplikację Bixby na swoim smartfonie Samsung. Dotknij ikony ustawień, która znajduje się na dole ekranu. Wybierz "Wybudzenie głosem", aby przejść do ustawień wybudzenia głosem. Wyłącz przełącznik, który znajduje się obok opcji "Hi Bixby".

Wyłączanie zaawansowanych funkcji Bixby

Bixby oferuje zaawansowane funkcje, które pozwalają na korzystanie z asystenta głosowego bez wywoływania go komendą. Jeśli nie chcesz korzystać z tych rozwiązań, możesz je wyłączyć w ustawieniach Bixby.

Przejdź do ustawień Bixby, korzystając z opisanych wcześniej kroków. Przewiń do sekcji "Zaawansowane funkcje" i otwórz opcję "Rozmowa z Bixby bez wybudzenia". Wyłącz opcję, która pozwala na korzystanie z Bixby bez wywoływania go komendą.

Dzięki temu wyłączysz zaawansowane funkcje Bixby, co może sprawić, że asystent stanie się mniej uciążliwy w codziennym użytkowaniu.

Wylogowanie się z konta Samsung

Bixby działa tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na swoje konto Samsung. Jeśli nie korzystasz z innych specjalnych funkcji oferowanych przez koreańską markę, możesz się wylogować z konta, aby całkowicie wyłączyć Bixby.