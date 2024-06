AI Overview to funkcja w Google, która korzysta ze sztucznej inteligencji do generowania podsumowań wyników wyszukiwania. W założeniu ma to pomóc użytkownikom szybciej znaleźć potrzebne informacje. Jeśli jesteś jedną z tych osób, którym technologia ta nie przypadła do gustu, ten artykuł jest dla Ciebie. Oto kilka sposobów na to, w jaki sposób wyłączyć AI Overview na komputerach lub urządzeniach mobilnych.

MYKOLAIV, UKRAINE - OCTOBER 31, 2020: Woman using Google search engine on tablet indoors, closeup

Czym jest AI Overview w Google?

Google wprowadziło funkcję AI Overview jako sposób na ułatwienie użytkownikom szybkiego uzyskiwania podsumowań wyników wyszukiwania. Dzięki sztucznej inteligencji są one automatycznie analizowane i przedstawiane w zwięzłej formie. Choć może to być przydatne dla niektórych użytkowników, inni mogą uznać, że taka funkcja przeszkadza w tradycyjnym przeglądaniu wyników. W sieci można znaleźć też wiele zrzutów ekranu sugerujących, że narzędzie to nie działa do końca tak jak powinno.

Dlaczego warto wyłączyć AI w Goolge?

Choć AI Overview może wydawać się przydatną funkcją, wielu użytkowników preferuje tradycyjne wyniki wyszukiwania z kilku powodów. Może to być kwestia przejrzystości, większej kontroli nad przeglądanymi treściami, czy też unikania potencjalnych błędów generowanych przez sztuczną inteligencję. Główne powody, dla których warto rozważyć wyłączenie AI Overview to:

Przejrzystość wyników – tradycyjne wyniki wyszukiwania mogą być bardziej czytelne i przejrzyste bez dodatkowych podsumowań AI.

– tradycyjne wyniki wyszukiwania mogą być bardziej czytelne i przejrzyste bez dodatkowych podsumowań AI. Kontrola nad wynikami – użytkownicy mogą chcieć mieć większą kontrolę nad tym jakie informacje są prezentowane w wynikach wyszukiwania.

– użytkownicy mogą chcieć mieć większą kontrolę nad tym jakie informacje są prezentowane w wynikach wyszukiwania. Unikanie dezinformacji – automatycznie generowane podsumowania mogą czasem zawierać nieścisłości lub błędy.

Jak wyłączyć AI w przeglądarce Chrome

Wyłączenie AI Overview w przeglądarce Chrome może być zrealizowane na kilka sposobów. Najprostsze jest użycie rozszerzenia "Bye Bye, Google AI", które automatycznie ukrywa przeglądy AI. Alternatywnie, można skonfigurować niestandardową wyszukiwarkę, aby zawsze kierowała zapytania do tradycyjnych wyników Google.

Użycie rozszerzenia "Bye Bye, Google AI"

Krok 1: Przejdź do Chrome Web Store. Krok 2: Wyszukaj i zainstaluj rozszerzenie "Bye Bye, Google AI". Krok 3: Aktywuj rozszerzenie, aby automatycznie ukrywać AI Overview w wynikach wyszukiwania.

Konfiguracja niestandardowej wyszukiwarki

Krok 1: Otwórz ustawienia Chrome (klikając trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki i wybierając "Ustawienia").

Otwórz ustawienia Chrome (klikając trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki i wybierając "Ustawienia"). Krok 2: Przejdź do sekcji "Wyszukiwarka".

Przejdź do sekcji "Wyszukiwarka". Krok 3: Dodaj nową wyszukiwarkę, klikając "Zarządzaj wyszukiwarkami" i "Dodaj".

Wprowadź następujące dane w sekcji "Wyszukiwanie w witrynie"

Nazwa: Google bez AI

Google bez AI Skrót: google-bez-ai

google-bez-ai URL: https://www.google.com/search?q=%s&tbm=web

Krok 5: Ustaw nowo dodaną wyszukiwarkę jako domyślną.

Wyłączanie AI Overview na urządzeniach mobilnych

Jeśli korzystasz z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety, również możesz wyłączyć AI Overview. Jednym z najlepszych sposobów jest użycie przeglądarki Firefox, która pozwala na większą kontrolę nad wyszukiwarką. Oto jak skonfigurować Firefoxa na urządzeniach z systemem Android, aby uniknąć wyświetlania przeglądów AI w wynikach wyszukiwania.

Krok 1: Zainstaluj przeglądarkę Firefox z Google Play Store. Krok 2: Otwórz Firefox i przejdź do ustawień wyszukiwarki. Krok 3: Dodaj nową wyszukiwarkę, używając następującego URL: https://www.google.com/search?q=%s&tbm=web . Krok 4: Ustaw nowo dodaną wyszukiwarkę jako domyślną.

Wyłączenie AI Overview w Google może przywrócić tradycyjne wyniki wyszukiwania, co może być bardziej przejrzyste i mniej irytujące dla wielu użytkowników. Dzięki prostym krokom opisanym powyżej możesz dostosować swoje wyniki wyszukiwania zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych.

Koniecznie daj znać, co sądzisz o nowym narzędziu AI od Google? Czy to aby na pewno przydatne?