Rozmowy z czatbotami mogą być ciekawą rozrywką. Napędzane algorytmami AI narzędzia stają się coraz mądrzejsze, ale nie warto im ślepo wierzyć. Nie wierzysz? No to patrz!

Trwa walka o jak największe bazy danych, na których firmy będą mogły szkolić swoje czatboty. Jak wiadomo nie od dziś — Google kupiło dostęp do bazy Reddita i to właśnie na podstawie tamtejszej wiedzy szkoli swoje Gemini.

I trudno odmówić Redditowi bycia przeogromną bazą wiedzy. To forum na którym można znaleźć informacje na absolutnie każdy temat. Nic więc dziwnego, że Google płaci za tamtejsze informacje grube miliony dolarów. Niestety, poza konkretnymi wpisami pełnymi merytorycznej wiedzy, są także głupkowate odpowiedzi które... no cóż: niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Efekty wielu mogą później zaskoczyć.

11-latek podpowiada jak przykleić ser do pizzy: użyć kleju. Google uznaje to jako merytoryczną odpowiedź na pytanie

Użytkownik poszukiwał odpowiedzi na pytanie, dlaczego ser nie przykleja się do pizzy. I choć pierwsza część odpowiedzi była jak najbardziej sensowna (mówiła o złych proporcjach i/lub konsystencji sosu), to w kolejnych podpowiedziach było... dodanie około 1/8 szklanki nietoksycznego kleju do sosu.

I jak widać na załączonych obrazkach — nie jest to wcale żart. Warto mieć takie sytuacje na uwadze, nim ślepo zawierzymy odpowiedzi zaserwowanej przez czatboty. Bo o ile tutaj nie trzeba było wiele by zrozumieć że to bzdura / żart, o tyle w przypadku bardziej zaawansowanych zagadnień możemy tego tak łatwo nie wychwycić.