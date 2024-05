PKO BP chwali się czymś, czego nikt nie lubi. Liczby zaskakują

Zapewne doskonale znacie tę sytuację, gdy chcecie szybko załatwić coś z bankiem i dzwonicie na infolinie, ale po drugiej stronie odzywa się tylko komputerowy głos bota, klepiącego w kółko te same formułki. Niby nikt tego nie lubi, ale jak widać wszyscy korzystają, bo nierzadko bank nie pozostawia wyboru. PKO pochwaliło się statystykami rozmów z voicebotami AI, które są… cóż, dość zaskakujące.

Klienci rozmawiali z botami już ponad 40 mln razy

Aż 9,5 mln klientów PKO Banku Polskiego rozmawiało z voicebotami AI, które w zostały oddelegowane do załatwiania podstawowych spraw, niewymagających kontaktu z żywym konsultantem. PKO korzysta w tym momencie z pomocy 17 botów konwersacyjnych przeznaczonych do wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak przypominanie o spłacie kredytu.

Polski bank chwali się, że klienci rozmawiali z botami już ponad 40 mln razy, a wszystkie te rozmowy trwały aż 575 tys. godzin.

Z ogromną satysfakcją obserwujemy szybki wzrost liczby rozmów naszych botów z klientami. Chcemy, aby klienci byli zadowoleni z tego sposobu kontaktu z bankiem, dlatego stale rozwijamy boty i uczymy je nowych rzeczy. Mamy ambitne plany i widzimy wielki potencjał dalszego rozwoju, a 40 mln przeprowadzonych rozmów jest najlepszym dowodem naszego zaangażowania i świetną motywacją, aby dalej działać – Dawid Kin, dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO BP

Boty potrafią zrozumieć 280 tematów i rozmawiać na 150 z nich, wypełniając nierzadko lukę po generycznym menu głosowym. Co miesiąc AI przeprowadza z klientami PKO ponad 450 tys. rozmów i choć wciąż nie wszyscy zgadzają się na załatwianie spraw w ten sposób, to praktyka pokazuje, że sporą część rzeczy można zrealizować bez ingerencji człowieka, co dla banku jest znacznie tańszym rozwiązaniem. W niedalekiej przyszłości ludzki głos na infolinii będzie rzadkim zjawiskiem.

