Mastercard wykryje skradzione karty, zanim użyją je przestępcy

Mastercard przekazał dziś informację, że jeszcze w tym tygodniu w swoich systemach zintegruje swoją technologię przewidywania oszustw ze sztuczną inteligencją, co pozwoli na szybką identyfikację nie tylko pojedynczych przypadków kradzieży danych kart płatniczych, ale i całych partii z różnych wycieków danych.

Często bazy przejętych z wycieków danych kart płatniczych są dzielone, część z nich publikowana w darknecie, niektóre czekają na „lepsze czasy”, przez co mogą być niewykryte przez dłuższy czas, często nawet przez lata.

W takiej sytuacji więc, dostawcy kart płatniczych przy użyciu konwencjonalnych metod w postaci pracy człowieka, przeszukującego darknet, nie są w stanie ich połączyć i zidentyfikować właściwe wzorce wszystkich wykradzionych danych kart pochodzących z danego wycieku.

Sztuczna inteligencja, wdrażana właśnie w systemach Mastercarda będzie pozwalała z wysoką skutecznością na identyfikację skradzionych kart, wykorzystując dodatkowe wzorce i dane kontekstowe, jak lokalizacja geograficzna, znaczniki czasu i adresy.

Następnie, łącząc to z częściowo wykrytymi skradzionymi danymi, będzie mogła zidentyfikować całą partię kart płatniczych, nawet tymi jeszcze nieujawnionymi w darknecie. A to z kolei pozwoli z jednej strony na szybką identyfikację źródeł wycieków, a z drugiej na szybki kontakt z bankami, które będą mogły zablokować dane karty płatnicze i wymienić je klientom na nowe, zanim jeszcze dojdzie do oszustwa z wykorzystaniem skradzionych danych.

Mam nadzieję, że dzięki takiemu proaktywnemu działaniu, w niedługim czasie sytuacje, o których często słyszymy od nieświadomych wycieku, iż ktoś zakupił coś na dane ich karty płatniczej w Dubaju, kiedy oni cały czas przebywają w kraju, nie będą miały już miejsca.

