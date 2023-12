Wstrzymaj się z zakupem tych produktów. Za chwilę będą przestarzałe

Sezon świąteczny zachęca do zakupów, ale jeżeli nie musicie — to warto się wstrzymać. Już za kilka tygodni Apple ma odświeżyć cały zestaw swoich produktów.

Apple w ostatnich latach znacznie przyspieszyło swój harmonogram aktualizacji produktów. Przez wiele lat tylko iPhone'y mogły liczyć na coroczne premiery. Od czasu przejścia na Apple Silicon aktualizacje tabletów oraz komputerów przeszły sporo zmian. I jeżeli planujecie nowego iPada Pro, iPada Air lub Macbook Air — to warto chwilę zaczekać. Jak wynika z najnowszych przecieków: Apple zaktualizuje je jeszcze tej wiosny.

Nowe produkty Apple już wiosną. Będą nowe tablety i komputery

W swoim najnowszym newsletterze Power On, Mark Gurman dzieli się kolejnymi analizami dotyczącymi premier produktowych, jakich możemy spodziewać się już wiosną.

Według niego już w marcu doczekamy się odnowionych iPadów Pro z układami M3 w wariancie 11 i 13 calowym. Obok nich zadebiutują także nowe iPady Air — i liczba mnoga nie jest tutaj przypadkowa. Bowiem "prawie Pro" tablet Apple ma również doczekać się większego wariantu. Tablety mają być dostępne w wersji 10,9-calowej oraz 12,9-calowej. Ale by wprowadzić większe rozróżnienie, ich sercem będą układy M2.

Poza nowymi tabletami, Apple miałoby także wprowadzić do oferty Macbooka Air z układem M3. Rozmiary mają tutaj pozostać bez zmian — i komputer z nowszym układem będzie dostępny w wersji 13 oraz 15-calowej.

Wielcy nieobecni, na których poczekamy nieco dłużej

Jeżeli wypatrywaliście z niecierpliwością nowego Maka Studio i Maka Pro z układem M3, to Gurman nie ma dla was najlepszych wiadomości. Według autora newslettera, na te komputery przyjdzie nam zaczekać kapkę dłużej. Mają one trafić do sprzedaży dopiero pod koniec przyszłego roku, a nie jest też wykluczone, że dopiero w 2025.