To ulubiony komputer Polaków. Doczekał się nowej wersji i można go kupić taniej

W połowie grudnia ubiegłego roku Huawei zaprezentował swoje nowe sprzęty, w tym komputer MateBook D 16 2024 oraz tablet MatePad Pro. Producent nie kazał na nie zbyt długo czekać i już za kilkanaście dni pojawią się na polskich półkach sklepowych. Zapowiedzi wprowadzenia ich na nasz rynek towarzyszy promocja w oficjalnym sklepie internetowym, który oferuje kupony rabatowe obniżające cenę nowych produktów: w przypadku laptopa Huawei MateBook D 16 2024 o 100 zł, a przy zakupie tabletu Huawei MatePad Pro 13.2 o 200 zł. Co wiemy o obu sprzętach?

Huawei MateBook D 16 2024

MateBook D 16 2024 to najnowsza odsłona jednego z najpopularniejszych laptopów Huawei w Polsce. Podobnie jak poprzedni model, wyróżnia się dużym, 16-calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, solidną obudową wykonaną metalu oraz lekką, ważącą ok. 1,7 kg konstrukcją, co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i idealny do pracy w dowolnym miejscu. Dodatkowo, ułatwia pracę zdalną dzięki pojemnej baterii, silnej antenie WiFi i klawiaturze numerycznej.

Nowa wersja komputera będzie dostępna w kilku różnych wariantach, oferując wybór odpowiedni do indywidualnych potrzeb. Do wyboru będą procesory Intel Core z serii H (12. lub 13. generacji) w tym najmocniejszy wariant wyposażony jest w i913900H. Do tego 16 GB pamięci RAM, 512 GB lub 1 TB dysk SSD oraz (w zależności od modelu) bateria o pojemności 56 Wh lub 70 Wh. Ceny Huwei MateBook D 16 2024 wyglądają następująco:

MateBook D 16 2024 (i5-12450H, 8 GB, 512 GB, Windows 11) - 2999 zł

MateBook D 16 2024 (i5-12450H, 16 GB, 512 GB, Windows 11) - 3499 zł

MateBook D 16 2024 (i5-13420H, 16 GB, 1 TB GB, Windows 11) - 3999 zł

MateBook D 16 2024 (i5-13900H, 16 GB, 1 TB, Windows 11) - 5399 zł

Powyższe ceny obwiązują od 22.01 do 18.02 i mogą być obniżone kodem promocyjnym o 100 zł. Po 18.02 ceny nieco wzrosną.

Huawei MatePad Pro 13.2

Tablet Huawei MatePad Pro 13.2’’ ma być sprzętem idealnym dla tych, którzy pracują kreatywnie. Duży, wysokiej jakości ekran o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli i odświeżaniu 144 Hz oraz mocne podzespoły, w tym 12-rdzeniowy Kirin 9000W i 12 GB RAM. Do tego wygodna, pełnowymiarowa odpinana klawiatura oraz rysik wyczuwający 10 tys. poziomów nacisku charakteryzuje się niemal całkowitym brakiem opóźnień. Oba te akcesoria mają być dostępne w zestawie ramach oferty premierowej. Tablet dostępny będzie w cenie 4499 zł, którą można obniżyć o 200 zł z wykorzystaniem kuponu.

Kupony na zniżki na nowe produkty Huawei dostępne są na oficjalnych stronach sklepu internetowego. By je otrzymać w dniu premiery, która nastąpi 22 stycznia, należy się zarejestrować podając adres e-mail. Kupony można wykorzystać do 18.02.2024 r. wyłącznie w sklepie internetowym. Warto dodać, że nie łączą się one ze sobą ani z kodem rabatowym za zapisanie się do newslettera.

Nowy rok, nowe sprzęty Huawei. To także dobra okazja do zaoszczędzenia pieniędzy

Przy okazji warto przypomnieć o trwającej promocji noworocznej, w ramach której do kupienia są popularne sprzęty Huawei w niższej cenie. Przykładowo, komputer Huawei MateBook D 14 2023 (Intel i5 / 16 GB / 512 GB) można kupić za 2999 zł, a dodatkowo można liczyć na zniżki przy zakupie akcesoriów pokroju myszki, czy słuchawek FreeBuds SE 2. Jednak noworoczna promocja to nie tylko komputery. To także smartfony, np. Huawei P60 Pro (12 GB / 512 GB) dostępny jest za 4999 zł z dodatkowym etui o możliwością dokupienia opaski sportowej Huawei Band 8 za 199 zł i słuchawek FreeBuds 5i za 299 zł.

Dla osób szukających smart-zegarków też coś jest. To Huawei WATCH Ultimate w wersji EXPEDITION za 3499 zł, do którego można dokupić wagę łazienkową za 99 zł. Pełną ofertę promocji na początek roku od Huawei znajdziecie na dedykowanej stronie oficjalnego sklepu i w naszym podsumowaniu. Produkty w niższych cenach kupicie do 1 lutego 2024 r. lub do wyczerpania zapasów. Na stronie sklepu znajdują się również regulamin oraz warunki sprzedażowe.