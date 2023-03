Wejdź do świata wirtualnej rzeczywistości z goglami PSVR2

Konsoli PS5 nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Nawet jeśli nie jesteście graczami, to z pewnością słyszeliście o najnowszym sprzęcie od Sony, który reklamowany jest jako najlepsze miejsce do grania - w pojedynkę, w większym gronie lub online. Choć na rynku jest już ponad dwa lata, gier w pełni wykorzystujących nową generację nie ma zbyt wiele. Twórcy starają się jednak dostarczyć nam tytułów, przed którymi spędzać będziemy długie godziny, bez względu na to czy posiadamy w domu PS5 czy PS4. A jeśli chcecie poczuć prawdziwą moc nowej generacji i to w wirtualnej rzeczywistości, naturalnym wydaje się zakup PlayStation VR2 - gogli, które do sprzedaży trafiły do sprzedaży kilka tygodni temu i które mają szansę przenieść domową rozrywkę na jeszcze wyższy poziom.

Wirtualna rzeczywistość w PlayStation 5? Tak, dzięki PSVR2

Gogle czy też okulary Sony PlayStation VR2 to najnowsza propozycja Sony skierowana do graczy szukających bardziej realistycznych wrażeń z rozgrywki. Bo chyba każdy marzył kiedyś o tym, by poczuć się jak bohater wszystkich gier, z którymi mieliśmy przez lata do czynienia. I choć to nie pierwsza przygoda Sony z goglami VR, tak dopiero PSVR2 pozwoli rozwijać skrzydła - zarówno graczom jak i studiom, które przygotowują swoje tytuły z myślą o wirtualnej rzeczywistości.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyciągnięciu PSVR2 z pudełka to fakt, że nie musimy się martwić plątaniną kabli. Gogle do konsoli podłączymy wyłącznie jednym przewodem USB-C. Nie trzeba się więc martwić o dodatkowe akcesoria i czasochłonne przygotowania do gry, co miało miejsce w przypadku pierwszej generacji urządzenia. Sony w nowym modelu postawiło na nowoczesne technologie. Od wyświetlaczy OLED o rozdzielczości 2000 x 2040 pikseli na oko po odświeżanie na poziomie 90/120 Hz. Do tego sześcioosiowy system czujnika ruchu (trzyosiowy żyroskop, trzyosiowy akcelerometr), czujnik zbliżeniowy IR, 4 wbudowane kamery do śledzenia gogli i kontrolera oraz kamera IR do śledzenie każdego oka osobno.

Sterowanie w grach w wirtualnej rzeczywistości odbywa się przy pomocy kontrolera VR2 Sense. Futurystyczne, ergonomiczne i wygodne “pady” w które wkładamy dłonie gwarantują niedostępne w poprzednim modelu gogli wrażenia. Wyposażone w szereg przycisków posiadają sześcioosiowy system czujnika ruchu (trzyosiowy żyroskop + trzyosiowy akcelerometr), czujnik pojemnościowy pozwalający na wykrywanie dotyku palcem oraz LED IR odpowiedzialne za śledzenie pozycji.

Nie tylko PSVR2. Mając konsolę PS5 warto pamiętać o tych akcesoriach

Wirtualna rzeczywistość w PSVR2 to nie wszystko, co powinno zainteresować graczy PlayStation 5 - gdyż nie każdy zainteresowany jest tego typu rozrywką. Jeśli ktoś woli tradycyjne “kanapowe granie”, to być może zainteresują go dodatkowe pady do PS5. To coś, o czym warto pamiętać zawsze. Tym bardziej jeśli z konsoli będzie korzystało więcej użytkowników jednocześnie. Dodatkowy kontroler przyda się przy wspólnej zabawie z rodziną, przyjaciółmi, czy znajomymi. Niestety Dual Sense ma to do siebie, że stosunkowo szybko się rozładowuje. Zamiast więc czekać na jego pełne naładowanie, szybko można sięgnąć po kolejnego pada i odłożenie do ładowania tego, który się właśnie rozładował. Przełączanie się między padami też jest banalnie proste. Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby szybko połączyć go z konsolą.

Choć na początku nie było zbyt dużego wyboru pod względem kolorów kontrolerów, teraz możemy przebierać w kilku ich wariantach - od białego, poprzez czarny, fioletowy, różowy, niebieski – na czerwonym kończąc. Można też sięgnąć po limitowane edycje - szary kamuflaż czy ozdobiony grafikami z God of War Ragnarok. Nie można też zapominać o zaawansowanym padzie DualSense Edge, który rozszerza możliwości podstawowego kontrolera o kolejne funkcje. To m.in. mapowalne dodatkowe przyciski, regulowane spusty oraz ustawienia czułości drążków i intensywności wibracji. Kontroler wyposażony jest w dedykowane przełączniki pozwalające na szybkie przełączanie pomiędzy profilami sterowania, które można dostosować do własnych potrzeb.

Komfortowe granie na konsoli umożliwią także słuchawki, które nie tylko pozwolą cieszyć się dźwiękiem przestrzennym oferowanym w PlayStation 5 dzięki technologii Tempest, ale również pozwolą innym domownikom odciąć się od tego, co dzieję się na ekranie telewizora - w szczególności późnym wieczorem. A jaki model wybrać? Tu przydatne będzie zestawienie najlepsze słuchawki dla graczy, w którym znajdziecie polecane zestawy nauszne - zarówno te od Sony, jak i pozostałych producentów specjalizujących się w tego typu sprzętach.

Bez gier nie ma zabawy. W co zagrać na PS5 i PSVR2?

Skoro już omówiliśmy konsolę PS5, gogle PSVR2, dodatkowe kontrolery, w tym DualSense Edge, to czas na gry. A tych na sprzęcie Sony znajdziemy naprawdę sporo, a ostatnia premiera gogli wirtualnej rzeczywistości przyniosła zastrzyk tytułów, które w pełni wykorzystują potencjał nowego akcesorium. W co więc zagrać? Gracze szukający tytułów w wirtualnej rzeczywistości powinni zainteresować się Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky, Resident Evil Village, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, czy Tetris Effect: Connected. Ci, którzy wolą tradycyjną rozgrywkę z pewnością muszą poznać God of War: Ragnarok, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Returnal, Horizon Forbidden West i Ratchet and Clank Rift Apart.

A przed nami jeszcze kilka mocnych premier: Resident Evil 4 Remake w marcu, Horizon Forbidden West: Burning Shores w kwietniu, Suicide Squad: Kill the Justice League w maju, Diablo IV i Final Fantasy XVI w czerwcu. A to dopiero połowa roku! Jeśli ta lista nie pomogła, warto sprawdzić ranking gier na PS5 i wybrać coś dla siebie - na pewno nie będziecie zawiedzeni.