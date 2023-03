Transmisja Formuły 1 od kuchni. Byliśmy w studiu Viaplay

Od bieżącego sezonu Formuły 1 polscy widzowie mogą śledzić zmagania kierowców na Viaplay. Każdy weekend to transmisje z każdego treningu, kwalifikacji i samego wyścigu, ale nie tylko. Przez te kilka dni na platformie możecie oglądać na żywo studio, w którym eksperci dyskutują o wszystkim, co z Formułą 1 związane oraz odsłaniają dla nas kurtynę tego, co dzieje się na torach, w padoku i w garażach. W poniedziałki czeka na nas magazyn, w którym otrzymujemy komentarze, analizy i podsumowanie wydarzeń z ostatnich dni, a materiały można też oglądać na życzenie o innych porach, jeśli nie mogliście uczestniczyć w transmisji na żywo.

Ekipa Viaplay miała za sobą przedsmak tego, co będzie się działo w weekend wyścigowy, bo po raz pierwszy w historii polskich mediów oglądaliśmy transmisje i mieliśmy polską ekipę na miejscu na torze (w Bahrajnie tym razem) w trakcie testów. Wszystko po to, by kilka dni przed startem sezonu z bliska przyglądać się przygotowaniom każdego z zespołów. W składzie ekipy Viaplay na ten sezon znaleźli się Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Maciej Jermakow, Bartosz Budnik, Bartosz Pokrzywiński, Paweł Baran, Jan Olejniczak, Kamila Kotulska, Patryk Sokołowski i Marcin Budowski. Ci dwaj ostatni mają za sobą współpracę z zespołami z F1, dzięki czemu mogą wykorzystać swoje doświadczenie w komentowaniu i analizowaniu tego, co dzieje się na torze i poza nim.

Jaka atmosfera panowała wśród członków redakcji i w studiu przed pierwszym wyścigiem? Zapraszamy do naszego materiału wideo!