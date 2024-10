Nowa funkcja Androida już dostępna. Skomplikuje życie złodziejom i zadba o nasze bezpieczeństwo

Twórcy oprogramowania z każdym rokiem coraz skuteczniej walczą ze złodziejami. Zarówno iOS jak i Android obfituje w coraz więcej opcji, które potrafią napsuć krwi tym, którzy bez pozwolenia chcą przywłaszczyć cudza własność. Teraz to system Google otrzymuje opcję, która znacznie utrudni życie potencjalnym złodziejom.

Android pozwoli zablokować ekran, jeśli twój telefon został ukradziony

Nowa funkcja systemu Android została zapowiedziana jeszcze wiosną -- ale dopiero teraz trafia do pierwszych użytkowników. Na forum Reddit pojawiły się informacje na temat jej dostępności po aktualizacji (w tym konkretnym przypadku: Xiaomi 14T Pro). I dwie z trzech zapowiedzianych kilka miesięcy temu funkcji trafiają do pierwszych użytkowników: blokowanie smartfona po kradzieży, a także blokowanie bez dostępu do sieci.

Źródło: Reddit

Funkcja blokowania ekranu w przypadku kradzieży bazuje na zaawansowanych algorytmach, które w oparciu o "typowy ruch związany z kradzieżą" automatycznie zablokują urządzenie. Prawdopodobnie chodzi o szybkie wyrwanie urządzenia z rąk i próbę ucieczki - więc bardzo dynamiczne ruchy. Jeżeli zaś chodzi o blokowanie bez dostępu do sieci -- to ekran automatycznie zostanie zablokowany po tym, jak smartfon przez dłuższą chwilę pozostaje bez dostępu do sieci.

Nowe funkcje mają trafić do użytkowników korzystających nie tylko z najnowszych wersji Androida. Jednak zapowiedziana kilka miesięcy temu aktualizacja trafiła dopiero do pierwszych użytkowników -- prawdopodobnie na jej szersze wdrożenie przyjdzie nam jeszcze trochę zaczekać -- i nie jest ona dostępna jeszcze nawet na flagowych smartfonach Google -- czyli smartfonach z serii Pixel.