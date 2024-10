Smartfony nieprzerwanie od wielu lat cały czas rosną. Co prawda za sprawą coraz mniejszych ramek, dzisiaj ekran o przekątnej 6 cali nie robi już na nikim wrażenia, ale jeszcze 5 lat temu taki smartfon nazywany byłby "phabletem". Duże rozmiary sprawiają kłopoty w obsłudze jedną ręką, ale Chrome może to wkrótce poprawić.

Pasek adresu w Chrome powędruje na dół

Google eksperymenty związane z umiejscowieniem paska adresu w przeglądarce przeprowadzał już od kilku lat. Nigdy jednak ta funkcja nie trafiła do finalnej wersji żadnej aplikacji. Teraz może się to jednak zmienić, bo w najnowszej testowej wersji przeglądarki Chrome (Canary), pojawiła się właśnie możliwość przeniesienia paska adresu na dół. Dlaczego to takie ważne? Posiadając dużego smartfona pokroju Pixela 9 Pro XL, obsługa jedną ręką nie należy do najłatwiejszych. Ciężko trzymając telefon w jednej ręce jest dosięgnąć paska adresu na samej górze. Jego przeniesienie na dół wydaje się być znacznie wygodniejszą opcją, a wygląda to mniej więcej tak jak na poniższym obrazku.

Dostęp do dolnej części ekranu jest znacznie wygodniejszy i taka opcja faktycznie ma sens. Google mógłby jeszcze odwrócić listę opcji w ustawieniach, bo ta pozostała taka sama, niezależnie od tego czy ją uruchamiamy z dolnego czy górnego paska. Faktem jest jednak, że na dużym smartfonie (tutaj Pixel 9 Pro XL) całe menu jest nieco przesunięte w dół. Dzięki temu korzysta się z niego wygodniej, niż gdy jest w górnej pozycji przysunięte do górnej krawędzi ekranu. To niby niewielkie zmiany, ale na dłuższą metę znacząco poprawiają wygodę korzystania ze smartfona, szczególnie dla osób o niewielkich dłoniach.

Aby skorzystać z nowego ustawienia na Androidzie trzeba pobrać aplikację "Chrome Canary (Unstable)" ze sklepu Google Play. To testowa wersja przeglądarki, która może powodować różne błędy, więc raczej nie nadaje się do codziennego stosowania. Nie mniej jednak pozwala zapoznać się z nowymi funkcjami. Następnie należy wpisać w pasku adresu chrome://flags/ i poszukać flagi "Bottom Toolbar". Gdy włączycie to ustawienie aplikacja Chrome się uruchomi ponownie, a wam pozostanie jeszcze przejść do Ustawień i w menu "Pasek adresu" zaznaczyć pozycję, paska adresu. I to w zasadzie wszystko. Użytkownicy Chrome na iOS mają łatwiej, bo tam opcja przeniesienia paska adresu na dół pojawiła się już w zeszłym roku.

źródło grafiki głównej: Depositphotos