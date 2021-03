Nietypowe Złote Globy 2021 – 78. ceremonia rozdania nagród

Transmisje z gal rozdania Oscarów czy Złotych Globów były nie lada widowiskiem. Relacje trwała kilka godzin, z aktorami rozmawiano na czerwonych dywanach, przyglądano się ich kreacjom, zaglądano za kulisy, a na to, co działo się na scenie reagowała liczna publiczność. 78. ceremonia wręczenia Złotych Globów była prowadzona z dwóch miejsc, Los Angeles i Nowego Jorku, gdzie ulokowano dwie prowadzące: Amy Poehler i Tinę Fey.

Panie dzieliły scenę tylko wirtualnie, a większość laureatów odbierała nagrody w domu. Organizacja w aktualnych okolicznościach masowej imprezy, jakie znamy i pamiętamy, jest oczywiście niemożliwa i widzowie z pewnością są wyrozumiali oraz doceniają starania realizatorów transmisji, aczkolwiek trudno mi wyzbyć się wrażenia, że całość traci pewien urok i szczyptę wyjątkowości w nowej rzeczywistości. Trzymajmy więc mocno kciuki, by jak najszybciej udało się powrócić do realiów, które pozwolą przywrócić blask takim wydarzeniom. Muszę też dodać, że zaproszenie przedstawicieli służb medycznych na widownię było świetnym krokiem.

Słodko gorzka dominacja Netfliksa – seriale na plus, film na minus

Netflix jeszcze nigdy wcześniej nie miał szans na zdobycie tak dużej liczby statuetek Złotych Globów, dlatego włodarze platformy z pewnością poczuli słodko gorzki smak zwycięstw i porażek. Świetnie poradziły sobie „The Crown” i „Gambit Królowej”, ale „Mank” pomimo sześciu nominacji nie zdobył ani jednego Złotego Globa. To zdecydowanie największy zawód dla szefostwa Netfliksa, które na pewno wiązało ogromne nadzieje z filmem Davida Finchera, który – jak by patrzeć – wydaje się być skrojony pod Złote Globy, Oscary oraz festiwale filmowe. Zamiast tego, Netflix może cieszyć się z wygranej Rosamund Pike w kategorii aktorka w komedii lub musicalu, ponieważ jej występ w „O wszystko zadbam” został najbardziej doceniony. „Proces siódemki z Chicago” Aarona Sorkina zwyciężył natomiast w kategorii scenariusz.

„The Crown” przyniósł statuetki Emmie Corin, Joshowi O’Connor oraz Gillian Anderson, natomiast „Gambit królowej” wygrał w kategorii serial limitowany, a Anna Taylor-Joy okazała się lepsza od pozostałych aktorek. Trzy Złote Globy zdobył za aktorskie występy Netfliksowy „Ozark”, na którego ostatni sezon (podzielony na dwie części) wciąż czekamy. Bardzo dobrze ceremonię będą wspominać twórcy „Nomadland”, ponieważ wygrał w kategorii filmów dramatycznych, a Chloe Zhao zwyciężyła wśród reżyserów. Chyba dla nikogo zaskoczeniem nie było zwycięstwo „Minari” wśród filmów zagranicznych, choć silnym rywalem z pewnością był dla niego „Na rauszu” z Madsem Mikkelsenem.

