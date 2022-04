Oto, jak dzięki Google usunąć nasz adres i numer telefonu z wyszukiwarki

Google używa każdy z nas i to codziennie. Dla wielu wyszukiwarka jest w ogóle stroną startową, od której zaczynają przeglądanie sieci. Na co dzień często nie doceniamy to, jak dobrze działają algorytmy przygotowane przez spółkę z Mountain View. W końcu powiedzenie, że jeżeli czegoś nie ma na pierwszej stronie Google, to nie ma tego w ogóle, nie wzięło się znikąd. Jednak tak dobrze działający system indeksowania stron i wyszukiwania treści ma swoją dobrą oraz złą stronę. Jeżeli tylko do sieci bowiem w ten czy inny sposób wyciekną dane osobowe, np. adresy zamieszkania, numery telefonów czy adresy mailowe, będzie można je, na nieszczęście właścicieli, w prosty sposób namierzyć.

Google zaczęło z tym walczyć i pozwala na usunięcie adresu i numeru telefonu z wyszukiwania

Oczywiście - Google nie ma wpływu na to, czy nasze dane pojawią się na jakiejś stronie i nie może ich permanentnie usunąć z sieci, ale to, co może zrobić, to intencjonalnie pominąć wpisy z naszymi danymi osobowymi z wyników wyszukiwania, co w wielu wypadkach prowadzi do tego samego - jeżeli ktoś będzie szukał o nas informacji przez najpopularniejszą wyszukiwarkę, po prostu ich nie znajdzie. Jak to zrobić? Jedyne, co trzeba, to wejść na stronę supportu Google (pod tym linkiem), gdzie w języku polskim przedstawiona jest instrukcja krok po kroku, jak usunąć swoje dane z wyników wyszukiwania.

Od jakiegoś czasu Google pozwala usunąć z wyników strony, które zawierają personalne informacje, takie jak numer karty kredytowej. Teraz ta funkcjonalność zostaje po prostu rozbudowana o numery telefonów, adresy zamieszkania czy adresy e-mail. Jeżeli chcemy usunąć jakąś witrynę z naszymi danymi z wyszukiwania, musimy zgłosić ją do Google podając przyczynę. Oznacza to, że jeżeli nasze dane znajdą się w kilku miejscach, każde z nich będziemy musieli zgłosić ręcznie. Jest to jednak najlepszy sposób, ponieważ automatyczne usuwanie z indeksowania witryn mogłoby prowadzić (i na pewno prowadziłoby) do nadużyć. Trzeba więc pochwalić Google za to, że zrobiło kolejny krok w kierunku ochrony danych osobowych wszystkich użytkowników internetu.

Źródło