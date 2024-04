Jak ustawić dzwonek na telefon z YouTube?

Od czasów pierwszych smartfonów jedną z najpopularniejszych opcji personalizacji urządzenia jest ustawienie własnego dzwonka. Dziś nie pobieramy ich jednak ze specjalnych katalogów, które reklamują się na ostatnich stronach gazet. Skoro muzyki lub konkretnych dźwięków szukamy najczęściej na YouTube, to stamtąd byłoby najwygodniej pobrać dzwonek. Ale jak to zrobić, skoro serwis nie oferuje funkcji pobierania w formie plików? Mamy na to sposób.

Personalizacja sygnału przychodzącego połączenia to nie tylko sposób na pewien osobisty manifest ("Barka", "MMMBop" lub "Ebe Ebe" ustawione jako dzwonek wiele mówią o właścicielu smartfona). Odpowiednia melodyjka pozwala również dostosować urządzenie do własnych preferencji (dzwonek przypisany do dzwoniącego lub optymalna dynamika i głośność). Chociaż wiele osób korzysta z gotowych dzwonków dostępnych w smartfonach, to nic nie zastąpi ulubionego utworu, który sprawi, że odbieranie połączeń będzie nieco przyjemniejsze.

Pobranie utworu z YouTube

Kiedy już zdecydujemy się na konkretny utwór lub dźwięk z YouTube, czas pomyśleć o jego pobraniu. Pomogą darmowe narzędzia online, programy i aplikacje. Oto kilka propozycji.

Źródło: Depositphotos

Strony pozwalające pobierać muzykę z YouTube

Poniżej znajdziecie 3 przydatne strony internetowe, które umożliwiają pobieranie muzyki z YouTube po wklejeniu linku. Nie wymaga to instalowania dodatkowych programów. Wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu.

YouTube to mp3 to popularna strona internetowa, która umożliwia użytkownikom pobieranie muzyki z YouTube w formacie MP3. Proces jest niezwykle prosty – wystarczy wkleić link do wybranego filmu lub utworu z YouTube, a następnie rozpocząć proces konwersji. Strona automatycznie przekształci materiał wideo na plik dźwiękowy MP3, który możemy pobrać na nasze urządzenie. noTube to kolejne narzędzie online, które umożliwia szybkie i łatwe pobieranie muzyki z YouTube. Wystarczy skopiować adres URL filmu z YouTube i wkleić go na stronie noTube. Następnie możemy wybrać format dźwiękowy, w jakim chcemy pobrać utwór (np. MP3) i rozpocząć proces pobierania. noTube oferuje również opcje dodatkowe, takie jak zmiana jakości dźwięku czy edycja tagów ID3. flvto to ostatnia z naszych propozycji. Proces pobierania jest podobny do poprzednich stron — wystarczy wkleić link do wybranego filmu z YouTube na stronie flvto, a następnie wybrać format dźwiękowy, w jakim chcemy pobrać utwór. flvto obsługuje wiele różnych formatów, w tym MP3, MP4, AVI, oraz wiele innych.

Programy do pobierania muzyki z YouTube

Druga opcja to niezależne programy. Dzięki poniższym narzędziom użytkownicy mogą łatwo pobierać filmy z YouTube, jednocześnie konwertując je do formatów oferujących sam dźwięk, który można wykorzystać jako dzwonek w smartfonie.

aTube Catcher to popularny program komputerowy, który umożliwia pobieranie filmów z YouTube oraz z wielu innych platform wideo. Wystarczy skopiować adres URL filmu z YouTube i wkleić go do aTube Catcher, aby rozpocząć proces pobierania. Program ten jest łatwy w obsłudze i dostępny za darmo dla użytkowników systemów Windows. Freemake Video Downloader to kolejne popularne oprogramowanie do pobierania filmów z YouTube. Pozwala użytkownikom pobierać filmy z YouTube w różnych formatach, w tym wideo w jakości HD i dźwięk w formacie MP3. Wystarczy skopiować adres URL filmu z YouTube i wkleić go do Freemake Video Downloader, a następnie wybrać pożądany format i rozpocząć proces pobierania. Program ten jest dostępny dla użytkowników systemów Windows. MediaHuman YouTube Downloader oferuje prosty interfejs użytkownika oraz dobrą jakość pobieranych materiałów. MediaHuman YouTube Downloader obsługuje także pobieranie całych playlist z YouTube oraz automatyczne dodawanie pobranych utworów do biblioteki iTunes. Program jest dostępny dla systemów Windows, macOS oraz Linux.

Wycinanie fragmentu utworu na dzwonek

Gdy już mamy wybrany ulubiony utwór z YouTube, czasami chcemy skrócić go do konkretnej długości, która będzie idealna jako dzwonek i pozwoli cieszyć się najważniejszym dla nas fragmentem piosenki. Istnieje wiele narzędzi online, które umożliwiają dokładne wycinanie fragmentów ścieżek audio bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Przykładowe narzędzia takie jak:

Audio Cutter (123 Apps),

Ringer.org,

AudioTrimmer,

oraz Audio Cutter Online (Clideo)

pozwalają użytkownikom w prosty sposób wybrać część utworu, określić długość kawałka i zapisać jako nowy plik audio. Dzięki temu możemy dostosować nasz dzwonek do własnych preferencji i z łatwością wykorzystać ulubione fragmenty utworów jako dzwonki na naszych telefonach.

Przesyłanie dzwonka do telefonu (Android/iOS)

Po pobraniu wybranego utworu z YouTube nadszedł czas, aby przesłać plik na nasz telefon. Sposób przesłania będzie zależał od systemu operacyjnego, którego używamy.

Własny dzwonek w iPhonie

Jeśli korzystasz z iPhone'a, najpopularniejszą metodą przesyłania plików na urządzenie z systemem iOS jest wykorzystanie programu iTunes. Połącz iPhone'a z komputerem za pomocą kabla USB, uruchom iTunes i wskaż urządzenie. Dodaj plik do biblioteki, zsynchronizuj muzykę i gotowe. Potem wystarczy już tylko wejść w Ustawienia na telefonie, a następnie przejść do sekcji Dźwięk i wibracje -> Ton Dzwonka.

Dzwonek z YouTube (Android)

W przypadku telefonów z systemem Android proces ten jest jeszcze prostszy. Możemy skorzystać z kabla USB lub usługi GooGle Drive, aby przesłać plik bezpośrednio do urządzenia. Alternatywnie, możemy skorzystać z aplikacji do zarządzania plikami, które umożliwiają przesyłanie danych przez sieć Wi-Fi lub Bluetooth. Później wystarczy tylko przejść do Ustawień i wskazać plik, jako nowy dzwonek.