Nie chcesz odinstalować aplikacji, ale nie chcesz, by wyświetlała się na ekranie początkowym iPhone'a? Apple od dłuższego czasu oferuje możliwość usuwania ikony, bez usuwania całej aplikacji.

Usuwanie aplikacji z ekranu początkowego

Dotknij i przytrzymaj aplikację na ekranie początkowym. Stuknij w Usuń aplikację, a następnie: Wybierz Usuń z ekranu początkowego, aby pozostawić ją w bibliotece aplikacji.

Wybierz Usuń aplikację, aby usunąć ją z iPhone’a.

Po usunięciu aplikacji z ekranu początkowego iPhone'a, trafia ona do Biblioteki aplikacji. By się do niej dostać, trzeba przesunąć palcem w lewo na ekranie początkowym, do momentu w którym biblioteka została wyświetlona. Aplikacje są automatycznie sortowane według kategorii. Na przykład aplikacje społecznościowe znajdują się w kategorii Społeczności. Aplikacje, z których korzystamy najczęściej, automatycznie zmieniają kolejność w zależności od częstotliwości ich używania.

W systemie iOS 14 i nowszych Apple udostępniło możliwość ukrywania całych stron z aplikacjami, aby uprościć wygląd ekranu początkowego.

Jak ukryć stronę z ekranu początkowego

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie początkowym. Stuknij kropki u dołu ekranu. Wybierz kółko pod stroną, którą chcesz ukryć. Stuknij opcję Gotowe.

Jak usunąć stronę z ekranu początkowego

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie początkowym. Stuknij kropki u dołu ekranu. Wybierz kółko pod stroną, którą chcesz ukryć. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń.

Ukrywanie aplikacji na iPhonie i iPadzie. Jak się za to zabrać?

Osobną kwestią jest ukrywanie aplikacji kupionych w App Store. Nie da się ukryć, że z czasem historia tego, co kupiliśmy w sklepie z aplikacjami przybiera formę wielkiego śmietnika, w którym znajdziemy dziesiątki apek i gier, z których nigdy nie skorzystaliśmy, lub skorzystaliśmy raz i nam się nie spodobały. A po co mają nam zalegać w na liście zakupów, skoro z nich już nigdy nie skorzystamy? Z pomocą przychodzi wbudowane narzędzie w App Store, które pozwala ukrywać to, czego nie chcemy widzieć w historii transakcji - także tych bezpłatnych. To także dobry sposób na ukrycie zakupów przed członkami rodziny, którym udostępniamy zakupy z App Store.

Aplikacja ukryta na liście zakupów nie będzie już wyświetlana na liście zakupów w sklepie App Store. Będzie jednak wciąż widoczna w obszarze Ustawienia, w której znajduje się pełna historia zakupów. Ukrycie aplikacji nie spowoduje usunięcia jej z telefonu, tabletu czy komputera, urządzeń członków rodziny ani innych urządzeń, które są zalogowane przy użyciu tego samego konta Apple ID - tu trzeba usunąć ją ręcznie.

Jak ukryć aplikacje na iPhonie lub iPadzie w App Store?

Otwórz aplikację App Store. Stuknij przycisk konta lub swojego obrazu albo inicjałów na górze ekranu. Stuknij opcję Kupione. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, stuknij opcję Moje zakupy. Przycisk Kupione wybrany w menu Konto w App Store na iPhonie Znajdź żądaną aplikację, a następnie przesuń po niej palcem w lewo i stuknij opcję Ukryj. Przycisk Ukryj pojawia się po przejechaniu palcem w lewo na aplikacji. Wybierz opcję Gotowe.

Jak przywrócić ukryte aplikacje na iPhonie lub iPadzie w App Store?