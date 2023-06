Mapy Google zyskają na wakacje kilka nowych przydatnych funkcji. Gigant wprowadza widok immersyjny zaprezentowany na początku roku do większej liczby krajów, gdzie w ten sposób będzie prezentował między innymi popularne zabytki. Aplikacja pomoże też w planowaniu wycieczek.

Widok immersyjny w Mapach Google

Na początku tego roku Google zaprezentowało Immersive View (widok immersyjny), aby zmienić sposób w jaki możemy obejrzeć ulicę w trybie Street View. Wykorzystując sztuczną inteligencję do łączenia miliardów obrazów możliwe stało się stworzenie wielowymiarowego obrazu świata, a w szczególności najpopularniejszych zabytków. Od dzisiaj tryb Immersive View dostępny będzie w czterech nowych miastach: Amsterdamie, Dublinie, Florencji i Wenecji, a dodatkowo zostanie rozszerzony na ponad 500 kultowych miejsc na całym świecie, od Zamku Praskiego w Warszawie po Sydney Harbour Bridge.

W Polsce widok ten dostępny będzie dla 10 zabytkowych miejsc:

Warsaw - The Royal Castle in Warsaw Warsaw - Museum of King Jan III's Palace at Wilanów Warsaw - Palace of Culture and Science Warsaw - Presidential Palace, Warsaw Warsaw - Palace on the Isle Warsaw - Copernicus Science Centre Warsaw - Warsaw Uprising Museum Warsaw - POLIN Museum of the History of Polish Jews Warsaw - Fryderyk Chopin Museum Kraków - Wawel Royal Castle

Takich miejsce jest jednak znacznie więcej, jeśli planujesz wycieczkę do Bostonu i chcesz zobaczyć zabytkową Faneuil Hall, możesz szybko zapoznać się z okolicą przed wizytą. Po prostu wyszukaj go w Mapach Google i dotknij pierwszego filmu, aby wirtualnie szybować nad budynkiem i znaleźć miejsca w pobliżu. Za pomocą suwaka czasu możesz zobaczyć, jaka będzie pogoda w różnych porach dnia i jak bardzo będzie zatłoczona, dzięki czemu możesz planować z wyprzedzeniem. Tak to wygląda np. dla Zamku Królewskiego w Krakowie.

https://youtube.com/shorts/Whl9_Xdc4U0?feature=share

Śledź postępy w podróży dzięki widocznym wskazówkom

Szczegółowe immersyjne widoki nie zawsze są jednak potrzebne. Google zdaje sobie sprawę, że czasami mniej znaczy więcej — zwłaszcza gdy znasz już swoją trasę i chcesz tylko zobaczyć, kiedy jest następny zakręt. Dlatego wprowadza w Mapach czytelne wskazówki dojazdu, ułatwiające śledzenie postępów w podróży bezpośrednio na ekranie blokady lub w przeglądzie trasy. Po wyrażeniu zgody po prostu poproś o wskazówki dojazdu do miejsca docelowego i ruszaj w drogę. Zobaczysz zaktualizowane czasy przybycia i miejsce następnego skrętu — informacje, które wcześniej były dostępne tylko w trybie kompleksowej nawigacji. A jeśli zdecydujesz się wybrać inną trasę, automatycznie zaktualizuje Twoją podróż. Czytelne wskazówki dojazdu zaczną pojawiać się na całym świecie w tym miesiącu w trybie chodzenia, jazdy na rowerze i jazdy samochodem na Androida i iOS.

Utrzymuj porządek i planuj podróże dzięki nowym aktualizacjom

Jedną z najtrudniejszych części planowania podróży jest śledzenie wszystkich miejsc, które chcesz odwiedzić — zwłaszcza jeśli odwiedzasz wiele miast. Zakładka "Ostatnie na komputerze" została stworzona właśnie po to, aby pomóc lepiej zorganizować swoje plane podróżnicze. Automatycznie organizuje wyszukane przez was miejsca w poręczne wyróżnienia z boku ekranu. Teraz, gdy nowe aktualizacje zostaną wprowadzone na całym świecie w przyszłym miesiącu, Google będzie zapisywać miejsca w waszych ostatnich najciekawszych miejscach nawet po zamknięciu okna Map Google — możesz więc zrobić sobie przerwę w planowaniu i wrócić do niego później bez utraty postępów. Możesz usuwać oglądane miejsca, planować wiele podróży jednocześnie i udostępniać wybrane miejsca — takie jak atrakcje lub hotele — współtowarzyszom swojej podróży. Gdy już wiesz, gdzie chcesz pojechać, wybierz trzy lub więcej miejsc docelowych, kliknij „wskazówki dojazdu”, a Mapy utworzą nawet niestandardową trasę, która obejmuje wszystkie przystanki i zapisze ją w dedykowanej zakładce.