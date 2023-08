Jak uczyć się angielskiego? Najlepsze aplikacje

Nauka języka obcego to świetny sposób na poszerzenie horyzontów, otwarcie nowych drzwi w życiu zawodowym i lepsze zrozumienie świata. Świat nowych technologii daje nam ogromne możliwości na tym polu. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do nauki języków są aplikacje na smartfony. Wybór jest ogromny – od tych skoncentrowanych na gramatyce, przez te oparte na rozmowach z native speakerami, po aplikacje wykorzystujące grywalizację. Każda z nich oferuje inne metody i materiały do nauki, a ich różnorodność sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze aplikacje do nauki angielskiego, które pomogą Ci zdobyć biegłość w tym języku, bez względu na Twój poziom zaawansowania, wiek czy preferencje dotyczące metody nauki. Niektóre są do siebie podobne, inne w pewien sposób unikalne. Mamy nadzieję, że po lekturze tego tekstu będziesz wiedzieć, która sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku.

Duolingo – Sprawdzony klasyk

Przypuszczalnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji do nauki języków, Duolingo oferuje interaktywne lekcje, które zaczynają się od podstaw i stopniowo zwiększają poziom trudności. Zaletą jest to, że platforma jest skonstruowana w taki sposób, aby nauka była zabawą. To dobry wybór dla osób, które doceniają grywalizację połączoną z nauką. Duolingo jest znane ze swojego systemu motywacyjnego, który polega na zdobywaniu punktów za regularne ćwiczenia. Idealne dla użytkowników w każdym wieku, a przede wszystkim dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim.

Babbel – Praktyczne wykorzystanie języka

Babbel jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą szybko nauczyć się podstaw angielskiego, nie tylko słówek, ale przede wszystkim praktycznej komunikacji. Jeśli szykujesz się do podróży lub chcesz porozumiewać się w języku angielskim ze znajomymi z zagranicy, Babbel może być dla ciebie idealnym wyborem. Aplikacje oferuje kursy dostosowane do różnych poziomów zaawansowania i wiele różnych tematów do wyboru, co oznacza, że możesz skoncentrować się na tych aspektach języka, które są dla ciebie najważniejsze.

Rosetta Stone – Zanurzenie w języku

Rosetta Stone oferuje metodę nauki zwaną zanurzeniem w języku. Nie ma tu tłumaczeń. Zamiast tego uczysz się poprzez powtarzanie wzorców i skojarzeń. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą nasiąknąć językiem i nauczyć się go w naturalny sposób. Rosetta Stone może nie być odpowiednie dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy preferują bardziej grywalizacyjne metody nauki, popularyzowane w ostatnich latach. Jeżeli jednak lubisz wyzwania i nie boisz się zanurzenia w języku od samego początku, to Rosetta Stone jest dla Ciebie. Możesz wybrać podstawowy pakiet obejmujący aplikację na smartfony i desktop lub ulepszyć go o dodatkowe lekcje z native speakerem.

Memrise – Jeśli lubisz fiszki

Jeżeli lubisz naukę za pomocą fiszek, Memrise może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Ta aplikacja korzysta z systemu powtarzania informacji, co pomaga w zapamiętywaniu. Memrise będzie też świetnym wyborem dla tych, którzy chcą nauczyć się slangu lub lokalnych zwrotów. Nie brakuje tu nagrań przygotowanych przez native speakerów. Dzięki temu Memrise jest idealne dla każdego, kto chce zrozumieć, jak język jest używany w praktyce, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku.

LingoDeer – Nacisk na kontekst słów

LingoDeer to aplikacja, która koncentruje się na gramatyce i strukturze języka. Jest to idealne dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak działa język, zamiast tylko nauczyć się słówek. Te zawsze serwowane są wraz z kontekstem, co z pewnością ułatwia świadomą naukę. Dzięki temu LingoDeer jest doskonałym narzędziem dla osób na poziomie średnim i zaawansowanym, które chcą poprawić swoje umiejętności gramatyczne i zrozumieć, jak budować zdania w języku angielskim. Poziom początkujący też jest dostępny, ale jeśli zaczynasz od zera, LingoDeer może nie być najlepszym wyborem na start.

Busuu – Sprawdź swoją wymowę

Z Busuu możesz nauczyć się języka angielskiego od poziomu początkującego do zaawansowanego. Wyróżnikiem Busuu jest możliwość spersonalizowania kursu na podstawie testu, jaki przeprowadzą z Tobą algorytmy sztucznej inteligencji. Nie brakuje tu fisze z nagraniami audio lub wideo. Możesz uczyć się z nich wymowy, a następnie sprawdzać, czy potrafisz poprawnie powiedzieć dane słowa lub zwroty. Aplikacja oferuje też forum, które pozwala znaleźć osoby do wspólnej nauki.

Cambly – Porozmawiaj z native speakerem

Cambly oferuje coś, czego nie oferuje wiele innych aplikacji do nauki języków – bezpośrednią interakcję z native speakerami. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności mówienia i słuchania poprzez zarezerwowane wcześniej lekcje z nauczycielami. Spotkania odbywają się na żywo, w formie wideorozmowy. W Cambly korzystasz ze wsparcia kompetentnych osób, które zawsze mogą odpowiedzieć na pytania, poprawić Cię lub po prostu zapewnić miłe pogawędki w obcym języku. To najlepszy sposób, aby szybko otrzymać informacje zwrotne na temat własnych kompetencji językowych. Cambly może być jednak nieco droższym rozwiązaniem niż aplikacje bazujące na algorytmach i sztucznej inteligencji.

Udemy – Setki gotowych kursów

Udemy jest platformą e-learningową oferującą szeroki zakres kursów języka angielskiego dostosowanych do różnych poziomów zaawansowania i specjalistycznych potrzeb. Zamiast strukturyzowanej ścieżki nauki, jak w niektórych innych aplikacjach, Udemy oferuje lekcje tworzone przez ekspertów i nauczycieli z całego świata. Możesz tu znaleźć kursy skupiające się na konkretnych aspektach języka, takich jak gramatyka, słownictwo biznesowe, język potoczny, a nawet akcenty i dialekty. Udemy to również idealne miejsce dla tych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w konkretnych obszarach, takich jak pisanie biznesowe, prezentacje czy rozmowy telefoniczne. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na Udemy, aby znaleźć interesujące Cię zagadnienia.

Tandem – Wymiana językowa online

Twórcy aplikacji Tandem zainspirowali się wymianami językowymi i stworzyli narzędzie, które pozwala jednocześnie zdobywać kompetencje i... uczyć innych. Znasz polski i chcesz nauczyć się angielskiego? Być może na drugim końcu świata mieszka ktoś, kto zna angielski i chce uczyć się polskiego. Wówczas zostaniecie połączeni w parę, aby wspólnie wymieniać się kompetencjami. Dyskusja jest równomiernie podzielona między oba języki, co gwarantuje, że partnerzy są w stanie uczyć się razem. Chcąc dołączyć do aplikacji Tandem, musisz przejść weryfikację. Po zaakceptowaniu Twojego członkostwa otrzymasz propozycje z profilami potencjalnych partnerów do nauki. Aplikacja Tandem to kolejny sprawdzony sposób na prawdziwe zanurzenie w języku poprzez interakcje z native speakerami.

FunEasyLearn – Dobry wybór dla najmłodszych

Kolejna propozycja pełna grywalizacji to FunEasyLearn. Aplikacja wykorzystuje atrakcyjne ręcznie rysowane ilustracje, które szczególnie docenią najmłodsi użytkownicy. Mamy tu gry i nagrody, które dodatkowo motywują do nauki. System stworzony przez FunEasyLearn opiera się na przechodzeniu od tematu do tematu. Twórcy narzędzia samodzielnie konstruowali kategorie, precyzyjnie dobierając słowa do poruszanych zagadnień. Wiele osób doceni również tryb offline. Nie musisz łączyć się z internetem, aby korzystać z FunEasyLearn.