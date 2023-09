Wiesz, że Tłumacz Google pozwala tłumaczyć całe dokumenty? Zobacz, jak to zrobić.

Jak tłumaczyć dokumenty?

Tłumacz Google to narzędzie, po które sięgamy najczęściej wtedy, gdy chcemy przetłumaczyć jakieś zdanie lub słowo. Okazuje się jednak, że to znacznie potężniejsza platforma. Dzięki wsparciu Google Cloud Translation możemy tłumaczyć całe dokumenty. Potrzeba zaledwie kilku sekund, aby np. w broszurce PDF, która oryginalnie była po angielsku, pojawiły się akapity po polsku. A wizualnie wszystko będzie wyglądało tak jak na pierwowzorze! Chcecie wiedzieć, jak skorzystać z tej funkcji? Zapraszamy do dalszej części tekstu.

Tłumaczenie dokumentów w Tłumaczu Google to prawdziwa magia. Wysyłasz do chmury plik PDF, PPTX, XLSX lub DOCX, a po zaledwie kilku sekundach na miejscu tekstu po angielsku, hiszpańsku czy jakimkolwiek innym języku, pojawiają się pełne i dokładne tłumaczenia w języku docelowym. I to zupełnie tak, jakby była to oryginalna wersja dokumentu. Co ciekawe, nie wymaga to od nas właściwie żadnego zaangażowania w proces. 3 kliknięcia i gotowe!

Źródło: Depositphotos.com

W jaki sposób stworzyć kopię dokumentu w innym języku?

Oto jak wykonać tłumaczenie dokumentu za pomocą Tłumacza Google:

Otwórz swoją przeglądarkę internetową i przejdź na stronę Tłumacza Google. W górnym menu znajdziesz opcję "Dokumenty". Kliknij na nią. Teraz możesz wybrać język, z którego i na który chcesz przetłumaczyć swój dokument. Jeśli nie jesteś pewien/pewna, jaki język wykorzystano w oryginalnym dokumencie, możesz skorzystać z opcji "Wykryj język", która automatycznie ustawi język oryginalnej wersji strony na podstawie zidentyfikowanego tekstu. Kliknij "Przeglądaj pliki", aby wybrać ten, który chcesz przetłumaczyć. Upewnij się, że twój dokument mieści się w limicie 10 MB i jest w jednym z obsługiwanych formatów: .docx, .pdf, .pptx, .xlsx. Jeśli wgrywasz plik PDF, pamiętaj, że może on zawierać maksymalnie 300 stron. Po wybraniu pliku i dokonaniu przekładu na ekranie zobaczysz opcję "Zobacz tłumaczenie" lub "Pobierz tłumaczenie", w zależności od formatu dokumentu.

Pamiętaj, że tłumaczenie dokumentów na chwilę obecną nie jest obsługiwane na mniejszych ekranach i urządzeniach mobilnych, więc najlepiej korzystać z tej funkcji na komputerze.

Źródło: Depositphotos

Dlaczego warto tłumaczyć dokumenty z Tłumaczem Google?

Google Translate to platforma, która zmienia sposób, w jaki przekładamy dokumenty na różne języki. Za takim rozwiązaniem przemawia wiele argumentów:

Szybkość i efektywność – Jednym z największych atutów Tłumacza Google jest szybkość tłumaczenia. To narzędzie działa w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe przekształcenie dokumentów. Przekład prostego, kilkustronicowego PDF-a to zaledwie kilka sekund oczekiwania.

– Jednym z największych atutów Tłumacza Google jest szybkość tłumaczenia. To narzędzie działa w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe przekształcenie dokumentów. Przekład prostego, kilkustronicowego PDF-a to zaledwie kilka sekund oczekiwania. Dokładność – Wraz z rozwojem technologii, Google Translate stało się dokładniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W tym wypadku dodatkowym wsparciem jest technologia Google Cloud Translation. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu narzędzie to jest w stanie rozumieć kontekst, co przekłada się na tłumaczenia bardziej precyzyjne i naturalne.

– Wraz z rozwojem technologii, Google Translate stało się dokładniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W tym wypadku dodatkowym wsparciem jest technologia Google Cloud Translation. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu narzędzie to jest w stanie rozumieć kontekst, co przekłada się na tłumaczenia bardziej precyzyjne i naturalne. Dostępność wielu języków – Tłumacz Goolge obsługuje szeroki zakres języków – od popularnych po te mniej znane. Obecnie jest ich ok. 120.

– Tłumacz Goolge obsługuje szeroki zakres języków – od popularnych po te mniej znane. Obecnie jest ich ok. 120. Przetwarzanie różnych rodzajów dokumentów – Niezależnie od tego, czy pracujemy nad plikami PDF, DOC, czy innymi formatami, Tłumacz Goolge potrafi przetwarzać różne rodzaje dokumentów. To nie tylko ułatwia komunikację, ale także pozwala na przekład treści w różnej formie – np. artykuły, umowy, raporty czy prezentacje.

– Niezależnie od tego, czy pracujemy nad plikami PDF, DOC, czy innymi formatami, Tłumacz Goolge potrafi przetwarzać różne rodzaje dokumentów. To nie tylko ułatwia komunikację, ale także pozwala na przekład treści w różnej formie – np. artykuły, umowy, raporty czy prezentacje. Usprawnienie procesów biznesowych – Dla firm i przedsiębiorstw tłumaczenie dokumentów za pomocą Google Translate to sposób na usprawnienie procesów biznesowych. Wspomaga to sprzedaż na rynkach zagranicznych, ułatwia nawiązywanie współpracy międzynarodowej i przekładanie dokumentów korporacyjnych w spójny i precyzyjny sposób.

– Dla firm i przedsiębiorstw tłumaczenie dokumentów za pomocą Google Translate to sposób na usprawnienie procesów biznesowych. Wspomaga to sprzedaż na rynkach zagranicznych, ułatwia nawiązywanie współpracy międzynarodowej i przekładanie dokumentów korporacyjnych w spójny i precyzyjny sposób. Oszczędność kosztów – Tradycyjne tłumaczenia dokumentów mogą być kosztowne i czasochłonne, zwłaszcza w przypadku długich i skomplikowanych tekstów. Opisywana metoda przekładu to oszczędność zarówno na tłumaczu jak i na grafiku, który składa dokumenty. Korzystając z Tłumacza Goolge, można znacząco obniżyć koszty, co ma znaczenie zwłaszcza dla mniejszych firm i organizacji. Warto jednak pamiętać o pewnej ułomności i ograniczeniach AI. Jeśli to ważne dokumenty, lepiej oddać je w ręce specjalistów!

Tłumaczenie dokumentów za pomocą Tłumacza Goolge to nie tylko ułatwienie, ale także innowacja, która zmienia sposób, w jaki przetwarzamy tekst. Dajcie znać, jakie macie doświadczenia z tą metodą.